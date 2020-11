Quelques images heureuses pour rendre votre journée plus lumineuse

Yami Gautam a volé nos cœurs avec sa beauté avec un avatar de cerveau dans le premier film de Bollywood Vicky Donor. L’actrice, qui fête son anniversaire le 28 novembre, est un ensemble complet d’amusement et d’intelligence en une seule personne. Né à Bilaspur, Himachal Pradesh, Yami a également joué dans des émissions de télévision comme Chand Ke Paar Chalo et Yeh Pyar Na Hoga Kam.

Ces jours-ci, la diva est occupée par le programme de tournage de la police de Bhoot dans son État d’origine. Elle lui a donné un aperçu de quelques beaux endroits à Dalhousie et McLeodganj. Cependant, plus que la beauté scénique, c’est Yami qui vole le cadre avec son sourire et son air confiant.

Le jour de son anniversaire, jetons un coup d’œil à quelques-uns de ces beaux avatars de l’actrice:

Appréciant la beauté de la nature et de l’environnement autour, Yami a partagé une photo tout sourire lors de la Journée mondiale de l’environnement. Assis sur un rocher dans un ruisseau, Yami a l’air dynamique portant un phiran le long du col haut, des leggings et des chaussures.

L’avatar audacieux de Yami dans cette robe chatoyante est là pour gagner vos cœurs. L’actrice opte pour un imprimé en bandes, avec un maquillage audacieux et sans look accessoire dans des tresses ondulées tombant de son épaule.

L’actrice peut parfaitement gérer les vêtements occidentaux et ethniques, sans aucun déplaisir. Dans ce look de mariée, portant des bijoux lourds, lehenga, une dupatta en filet et des cheveux attachés en chignon, Yami parvient à rire de tout son cœur.

Personnifiant le courage et la classe dans cette image monochrome, Yami la tue avec juste ce regard dans ses yeux. Portant un long manteau, associé à un short et des bottes jusqu’aux genoux, l’actrice montre son avatar insouciant dans ce cliché.

S’habillant pour une soirée de remise de prix, où elle a fini par remporter le titre de l’actrice la plus élégante et non conventionnelle, Yami a opté pour un sari transparent avec un travail de bordure minimal et un chemisier noir.