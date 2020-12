L’hiver est à nos portes et il est temps de se préparer pour affronter le froid. Bien que les pulls et les couvertures douillettes puissent vous garder au chaud de l’intérieur, vous avez également besoin d’une alimentation adéquate pour vous réchauffer de l’intérieur. Comme c’est aussi la saison du rhume et de la grippe, une alimentation saine avec une chaleur appropriée est nécessaire pour garder votre corps prêt à combattre le froid.

Voici cinq recettes spéciales de petit-déjeuner d’hiver pour vous aider à démarrer la journée sur une note chaleureuse et joyeuse.

Oeuf paratha

Les œufs sont indispensables en hiver pour leurs nombreux bienfaits. Au lieu de l’omelette habituelle, essayez de préparer une paratha farcie pour un petit-déjeuner très copieux. Utilisez une pâte de farine ordinaire pour faire un paratha épais. Ajoutez ensuite un œuf, un peu d’oignon, de la coriandre, des piments et du sel au mélange. Fouettez bien et réservez. Faites cuire le paratha pendant une minute de chaque côté. Quand il se gonfle, ouvrez-le, comme une enveloppe. Versez le mélange d’œufs à l’intérieur du colis et étalez-le à l’aide d’une spatule. Recouvrez le paratha de la couche supérieure et faites-le cuire jusqu’à ce que l’œuf soit cuit.

Til et gur paratha

Le sésame et le jaggery sont riches en chaleur et en nutriments. Pour faire le paratha, faites une pâte avec de la farine, du sel et des graines de sésame. Ajoutez ensuite du jaggery fondu pour le pétrir. Vous pouvez ajouter de l’eau si le jaggery ne suffit pas. Utilisez cette pâte pour faire du roti ou du paratha, comme une pâte à farine ordinaire.

Patates douces hachées

Si vous avez envie d’un petit-déjeuner plus continental, essayez cette recette d’œufs et de patates douces. Coupez des patates douces en dés et faites-les revenir dans l’huile d’olive. Ajoutez une poignée d’épinards lorsque les pommes de terre sont presque cuites. Assaisonner de poivre, de flocons de piment et de sel. Faites cuire un œuf sur le côté ensoleillé et servez-le avec du pain grillé.

Ponkh chilla

Le Ponkh ou Jawar est un grain très chaud et nutritif pour l’hiver. Faire une pâte épaisse de chilla avec 1/4 tasse de besan, une demi-tasse de ponkh, 3 cuillères à soupe de farine de riz et de l’eau. Ajouter la coriandre, les piments verts, le curcuma et la poudre de piment et le sel au goût. Étalez la pâte sur un tava plat et faites cuire de chaque côté pendant 2 minutes.

Thé tulsi chaud

Qu’est-ce que le petit-déjeuner sans thé chaud? Au lieu du chai ordinaire, essayez cette recette qui renforce l’immunité. Faites bouillir de l’eau avec quelques feuilles de Tulsi et une demi-cuillère à café de thé. Filtrez l’eau et ajoutez quelques gouttes de jus de citron. Thé d’hiver parfait!