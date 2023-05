Quelques heures avant le serment du Karnataka, le Congrès choisit 8 ministres. Liste de contrôle

Suite à la victoire électorale écrasante du Congrès au Karnataka et au chaos d’une semaine autour du poste le plus élevé, le président du parti Mallikarjun Kharge a approuvé aujourd’hui la première liste de huit ministres du gouvernement du Karnataka qui prêteront serment aujourd’hui.

Le parti est confronté à la tâche ardue de choisir les bonnes combinaisons de ministres qui trouveront un équilibre en ayant des représentants de toutes les communautés, régions, factions, ainsi que parmi l’ancienne et la nouvelle génération de législateurs.

Huit députés nouvellement élus avec une représentation diversifiée – G Parameshwara (SC), KH Muniyappa (SC), KJ George (Minority-Christian), MB Patil (Lingayat), Satish Jarkiholi (ST-Valmiki), Priyank Kharge (SC et AICC Le fils du président M Mallikarjun Kharge), Ramalinga Reddy (Reddy) et BZ Zameer Ahmed Khan (Minorité-musulmane) – prêteront serment avec le ministre en chef désigné Siddaramaiah et le président du Congrès d’État DK Shivakumar en tant que vice-ministre en chef.

M. Kharge a déclaré qu’il sera présent à l’occasion et qu’il partira pour Bangalore pour la même chose dans peu de temps.

« Aujourd’hui, c’est la cérémonie d’assermentation du ministre en chef, du vice-ministre en chef et de huit députés qui prêteront serment en tant que ministres (dans le cabinet de l’État), tout le monde y assiste. Je vais pour la même chose. C’est une question de ravi qu’un nouveau et fort gouvernement du Congrès soit arrivé au pouvoir au Karnataka. Cela profitera au Karnataka et créera un bon environnement dans le pays « , a déclaré M. Kharge à l’agence de presse ANI.

M. Siddaramaiah et M. Shivakumar étaient à Delhi jusqu’à vendredi soir pour discuter avec le haut commandement du parti des noms des ministres à introniser dans le nouveau cabinet et de la répartition des portefeuilles.

Le chef du Congrès Mallikarjun Kharge a invité les dirigeants de plusieurs partis partageant les mêmes idées pour la cérémonie d’assermentation, qui verra le gouverneur Thaawarchand Gehlot administrer le serment d’office et de secret au ministre en chef et à son cabinet à 12h30 au stade Sree Kanteerava ici. Siddaramaiah a également prêté serment ici en 2013, lorsqu’il est devenu ministre en chef pour la première fois.

L’événement pourrait s’avérer être une démonstration de force pour les partis d’opposition dans le cadre des efforts d’unité pour affronter le BJP au pouvoir lors des élections de 2024 à Lok Sabha.