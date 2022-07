Quelques heures avant de démissionner, l’ancien bureau de Narinder Batra à l’IOA a été perquisitionné par CBI

New Delhi: L’ancien bureau de l’administrateur sportif vétéran Narinder Batra au siège de l’Association olympique indienne et le bureau de Hockey India ici ont été perquisitionnés lundi par des responsables de la CBI qui ont affirmé avoir “récupéré des documents et des dossiers incriminants” relatifs à un détournement présumé de fonds. Batra a démissionné lundi de son poste de président de la Fédération internationale de hockey (FIH) et a également renoncé à son adhésion au CIO, près de deux mois après qu’une décision de la Haute Cour a mis fin à son règne en tant que chef de l’IOA.

Batra a quitté ses fonctions quelques heures après que la CBI ait mené plusieurs raids dans sa résidence et ses bureaux à New Delhi et à Jammu. « Des perquisitions ont été menées aujourd’hui dans les bureaux de HI & IOA à Delhi ; locaux résidentiels de l’accusé à New Delhi et Jammu, ce qui a conduit à la récupération de documents/dossiers incriminés. L’enquête se poursuit », a déclaré la CBI sur son site Internet.

En avril, la CBI avait ouvert une enquête préliminaire contre Batra pour détournement présumé de fonds de Hockey India à hauteur de Rs 35 lakh. La CBI a également enregistré des poursuites contre l’ancien président de Hockey India, Rajinder Singh, l’ancien secrétaire général Mohd. Mushtaque Ahmad – qui est devenu plus tard président – et l’ancien directeur exécutif RK Srivastava “pour avoir commis des illégalités pour la rénovation et l’ameublement du bureau du président de l’AIO en 2018”.

“Il a été allégué qu’en 2018, le président de HI puis le secrétaire général en complot avec le président de l’IOA puis le directeur exécutif ont exécuté les travaux de rénovation et d’ameublement du bureau du président de l’IOA sans l’approbation préalable du conseil d’administration de Hockey India, », a déclaré le communiqué de la CBI. “Il a en outre été allégué que pour justifier et dissimuler les dépenses frauduleuses au stade de l’approbation, l’accusé a fabriqué et falsifié les dossiers.” Batra a cessé d’être président de l’Association olympique indienne (IOA) lorsque la Haute Cour de Delhi, le 25 mai, a annulé le poste de «membre à vie» de Hockey India, grâce à laquelle il avait contesté et remporté les élections à la plus haute instance sportive. retour en 2017.

Batra avait fait appel de la décision, mais un plus grand banc de la Haute Cour avait refusé de suspendre l’ordonnance antérieure et avait inscrit l’affaire pour la prochaine audience le 26 juillet. L’administrateur sportif a également officiellement démissionné de son poste de président de l’AIO. Dans trois notes manuscrites distinctes, Batra a officiellement remis sa démission des trois postes. Dans toutes les lettres, il a cité des “raisons personnelles” pour sa décision.

“Pour des raisons personnelles, je présente ma démission du poste de président de la FIH”, a écrit Batra au conseil exécutif de la FIH. Batra est devenu président de la FIH en 2016 et a repris le poste l’année dernière pour un second mandat jusqu’en 2024.

Le conseil d’administration de la FIH a accepté la démission et a déclaré qu’un président par intérim serait bientôt nommé à la place de Batra. L’adhésion de Batra au CIO était liée à la présidence de l’AIO, mais sa démission de la FIH a été une surprise puisqu’en mai, il avait déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur son travail au sein de l’instance mondiale du hockey.

.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.