Quelques heures après l’annonce de sa «mort», la rappeuse adolescente Lil Tay dit qu’elle et son frère sont vivants; révèle comment la rumeur s’est propagée

« Je suis en sécurité et en vie », déclare la rappeuse adolescente Lil Tay, quelques heures après l’annonce de sa « mort ».

La rappeuse de 14 ans, Lil Tay, affirme que son compte sur les réseaux sociaux a été piraté et dément les rumeurs liées à sa mort. Le 9 août, une publication a été partagée sur son compte Instagram indiquant que la rappeuse et son frère étaient décédés. Cependant, Lil Tay a précisé aux médias qu’elle est bien vivante et que le message a été partagé par un pirate sur son Instagram.

S’adressant à TMZ, Lil Tay a déclaré: « Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes en sécurité et en vie, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les bons mots à dire. Cela a été très traumatisant 24 heures . Toute la journée d’hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis.





Le rappeur a ajouté : « Mon compte Instagram a été piraté par un tiers et utilisé pour répandre des fausses informations et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas « Claire Hope ». »

Alors que les rumeurs mijotaient, les fans se demandent si cet incident n’est rien d’autre qu’un coup de pub puisque le rappeur n’a rien clarifié pendant 24 heures après l’événement. De plus, après la publication, de nombreuses personnes ont remis en question sa validité en ligne puisque son père et ancien directeur ont refusé de confirmer sa mort et qu’aucun dossier de sa mort n’était disponible auprès des nombreux services de police contactés par les médias. Son ancien manager Henry Tsang avait publié une déclaration au Daily Beast disant: « Compte tenu de la complexité des circonstances actuelles, je suis à un point où je ne peux définitivement pas confirmer ou rejeter la légitimité de la déclaration publiée par la famille. »

Les gens ont commencé à regarder cela avec scepticisme et à se demander si ses parents sont à blâmer pour cette cascade. Les fans ont laissé tomber des commentaires comme « Faire semblant d’être mort pour la publicité. Pas de honte. » et « Faire semblant de mourir pour attirer l’attention à l’âge de 14 ans, c’est fou. Arrêtez d’accorder de l’attention à ces chasseurs de poids. »

Tay Tian ou plutôt Lil Tay comme connu dans le monde est un Canadien né aux États-Unis qui a déménagé à Los Angeles depuis Vancouver. En 2018, alors qu’elle avait 9 ans, elle est brièvement devenue célèbre en ligne en prétendant être la « plus jeune flexer du siècle » pendant trois mois. Ses vidéos de rap sur YouTube et son activité sur les réseaux sociaux sur Instagram ont attiré des millions de téléspectateurs et d’abonnés. Son article le plus récent, publié en juin 2018, était un hommage au rappeur de Floride XXXTentacion, décédé après avoir été abattu près d’un magasin de motos.