Quelques faits sur la Chine que son gouvernement ne veut pas que vous sachiez

La Chine est l’une des économies les plus dynamiques du monde et occupe des postes prestigieux comme l’un des cinq membres permanents des Nations Unies. C’est aussi l’une des puissances nucléaires du monde. Cependant, profondément à l’intérieur, enfouie sous toute la grandeur, la Chine a de sombres secrets dont la plupart des roturiers ici à la maison n’ont aucune idée.

Et non, nous ne parlons pas des théories du complot derrière l’origine du coronavirus. Ce sont des secrets statistiques ouverts et insondables qui peuvent être facilement validés avec quelques recherches sur Internet. Nous en répertorions quelques-uns pour que vous connaissiez mieux notre voisin.

La Chine est peut-être une économie à croissance rapide, mais la pauvreté et la faim dans les régions rurales de ce pays sont souvent balayées sous la table. Selon le rapport de la Banque mondiale, 100 millions de Chinois vivent dans le dénuement et leurs revenus sont inférieurs à Rs.82/jour.

La Chine est connue pour sa législation pénale stricte, mais en ce qui concerne la peine capitale, les exécutions impitoyables par balle et par injection létale sont autorisées. En dehors de cela, 4 fois plus de condamnations à mort sont prononcées en Chine que dans le reste du monde.

Les niveaux élevés de pollution dans le pays dus au développement rapide et à l’industrialisation ont obligé les citoyens à porter un masque à tout moment.

La liberté d’expression est limitée en Chine. Environ 3000 sites Web ont été bloqués en vertu de la politique de censure interne. Les gens ne peuvent visiter que les sites Web qui ont été décidés pour eux.

Savez-vous que le plus grand centre commercial vide du monde se trouve en Chine ? Malgré un nombre important d’ouvriers, des complexes sont vacants dans ce pays. Un problème intérieur de plus en plus inquiétant est le nombre record de maisons vides et de développements urbains en Chine, qui s’élève actuellement à plus de 50 millions d’unités et qui ne cesse de croître. Ces soi-disant «villes fantômes» ont produit une bulle immobilière emblématique de décennies d’expansion chinoise, mais aussi des troubles.

La province chinoise du Shanxi est connue pour son sol poreux. Les gens vivent dans cette zone en creusant des grottes au lieu de maisons. Selon

Selon le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, 35 millions de personnes dans cette province vivent dans des grottes même au 21e siècle.

En raison du mauvais entretien du système de drainage chinois, l’eau contaminée par les eaux usées a un impact négatif sérieux sur la santé des gens. Environ la moitié de la population chinoise n’a pas accès à l’eau potable, selon les estimations.

