Les road trips sont amusants, surtout quand ils incluent tous ceux que vous aimez. Cependant, certaines personnes évitent les voyages en voiture car elles pourraient avoir besoin de laisser leur animal de compagnie derrière elles. Mais vous devez savoir qu’il n’y a pas de mal à emmener votre animal de compagnie pour un tour, en fait, il pourrait finir par profiter du voyage comme vous.

Avec de nombreuses directives de restriction de voyage en place en raison de la COVID-19[feminine pandémie, vous vous demandez peut-être si un road-trip avec votre chien (ou chat) est même possible. Il n’y a pas de directives distinctes contre la présence d’un chien lors de votre road-trip, mais c’est toujours une bonne idée d’avoir vos propres règles pour assurer un voyage heureux et en toute sécurité pour toutes les personnes impliquées.

Voici quelques étapes à suivre si vous prévoyez un voyage avec votre chien préféré en remorque:

1. C’est en forgeant qu’on devient forgeron

Ne commencez pas par 6 heures de route. Assurez-vous que votre animal est réellement à l’aise dans l’environnement fermé de la voiture. Sortez-les pour quelques essais, conduisez-les dans la ville, augmentant progressivement la durée du voyage. Leur niveau de confort deviendra plus clair au fur et à mesure que vous voyagerez. Cela vous aidera à planifier s’ils ont le mal de la voiture ou s’ils ont besoin de faire pipi souvent, etc. Idem pour les porteurs, si le chien n’a jamais été mis en cage, inculquez l’habitude en le mettant de temps en temps.

2. Préparez-vous à la sécurité

Le chien peut signifier le monde entier pour vous, mais ce n’est pas une bonne idée de lui donner toute la liberté du monde. Assurez-vous qu’il est en laisse chaque fois qu’il est à l’extérieur du véhicule, afin qu’il ne poursuive pas les enfants ou d’autres animaux. Ne les laissez pas pendre la tête à l’extérieur de la fenêtre, car un véhicule à vitesse excessive pourrait les blesser.

3. Kits d’urgence

Avez-vous emballé des médicaments pour certains maux courants comme la diarrhée ou les vomissements? Savez-vous quoi faire au cas où il se ferait mal à la patte ou qu’une abeille le piquerait? S’il se perd, a-t-il une pièce d’identité sur son collier afin de vous être rendu en toute sécurité?

Gardez également ces choses à portée de main:

Housses de siège imperméables au cas où ils seraient malades

Housses pour siège en cuir de la voiture (peuvent être rayées)

De l’eau et de la nourriture supplémentaires au cas où le voyage prendrait plus de temps

Jouets, couvertures, etc.

Contact pour les vétérinaires et les centres d’urgence en cours de route.

4. Rechercher l’hébergement

Si vous vous arrêtez en cours de route, assurez-vous que le centre de contention, l’hôtel, la BnB, etc. acceptent tous les animaux. Vous ne voulez pas vous retrouver dans un endroit qui ne vous laissera même pas entrer avec votre animal.