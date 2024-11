Quelques choses que « Destiny 2 » pourrait étonnamment apprendre de « Destiny Rising »

Destin ascendant Bungie

Je suis toujours extrêmement sceptique quant à l’attrait à long terme de Destiny Rising, dont la principale chose pour laquelle je peux le féliciter est un jeu de tir suffisamment décent pour mobile. Mais plus je joue, plus je remarque certaines choses dont je pense que même Destiny 2 pourrait apprendre. Certainement pas son horrible modèle gacha et son magasin de microtransactions ridiculement stéréotypé, mais quelques autres éléments liés au gameplay. Alors, de quoi je parle ?

PNJ en mission

Ce n’est certainement pas toutes les missions, mais Destiny Rising vous donne parfois un compagnon PNJ qui parcourt des missions, ou des parties de celles-ci, avec vous, causant de réels dégâts aux ennemis d’une manière franchement assez standard pour la plupart des autres jeux. Mais Destiny ne fait tout simplement pas cela. Au mieux, Saint ou Zavala lancent un bouclier à bulles stationnaire, ou nous obtenons une armée de robots lents qui assistent dans une pièce ou deux. Je pense que les missions de campagne seraient bien plus intéressantes si de vrais personnages les dirigeaient avec nous et participaient activement aux combats, ce qui n’arrive tout simplement pas.

Destin : Ascendant Bungie

Des robots de remplissage existent

En lien avec ce qui précède, Destiny Rising a la capacité d’ajouter des robots à des activités qui ne se remplissent pas suffisamment. Je ne pense certainement pas que cela devrait se produire en PvP, car cela conduirait probablement à une agriculture encore plus empilée, mais Destiny pourrait vraiment utiliser au moins des fonctionnalités de base de bot avec des gardiens IA en PvE qui peuvent contribuer d’une manière ou d’une autre à certaines activités en cas de besoin. . Bon sang, j’en prendrais même un qui vous renverserait et vous ferait revivre quand vous êtes mort, je n’ai pas besoin qu’ils fassent un DPS de boss maximum ou quoi que ce soit. Mais dans bien des cas, quelque chose vaut mieux que rien.

Destin 2 Bungie

La nouvelle activité de Xur

Il y a quelques activités décentes dans Destiny Rising, mais celle que je trouve remarquable est un jeu de Xur qui vous fait progresser à travers des rounds de combat de plus en plus difficiles, en ramassant à chaque fois une « carte » modificatrice qui change quelque chose chez vous ou ennemis, comme par exemple lancer un météore à chaque fois que vous utilisez une compétence. Ensuite, une mise à niveau après le prochain tour peut augmenter les dégâts de ce météore ou en ajouter deux à la fois. Il s’agit essentiellement d’une idée de type mini-roguelike dans laquelle vous développez votre puissance au fil du temps grâce à ce type d’améliorations empilables, mais bien sûr, si vous mourez trop de fois, c’est fini. C’est quelque chose d’amusant que je pourrais voir vraiment fonctionner dans le jeu principal.

Destin ascendant NetEase

Les héros sont… amusants ?

Encore une fois, le modèle gacha est nul, et c’est le cœur du concept de héros. Cela dit, j’aime fondamentalement l’idée d’utiliser différents héros légendaires dans un jeu Destiny. Je suppose que ce n’est pas une leçon pour Destiny 2 en particulier, mais cela ressemble au type d’extension que j’aimerais voir dans la série. dehors un gacha mobile… truc. Malheureusement, cela ressemble au jeu d’aventure tué par Luke Smith et Mark Noseworthy, mais je pense que ce concept pourrait fondamentalement fonctionner.

Il y a encore beaucoup de choses que je n’aime pas dans Destiny Rising. L’ensemble du modèle de monétisation, bien qu’attendu pour un jeu mobile, semble toujours dégoûtant. Le dialogue et le scénario sont vraiment embarrassants à tous les niveaux. Mais il fait certaines choses correctement et contient au moins quelques éléments que même Destiny 2 n’a pas. Je suis curieux de savoir si Bungie en retirera quelque chose.

