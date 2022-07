Quelques bonnes nouvelles surprenantes : les librairies sont en plein essor et se diversifient

De nombreux magasins ont également vu leurs bénéfices augmenter. Dans une enquête menée auprès de libraires plus tôt cette année, l’association a révélé qu’environ 80% des personnes interrogées ont déclaré avoir vu des ventes plus élevées en 2021 qu’en 2020, et près de 70% ont déclaré que leurs ventes l’année dernière étaient supérieures à 2019, a déclaré Mme Hill.

Chez Blue Willow Bookshop à Houston, les revenus ont augmenté de 20% en 2021, et le magasin a fait plus d’argent l’année dernière qu’en 2019, selon la propriétaire, Valerie Koehler. Mitchell Kaplan, le fondateur de Books & Books, une chaîne indépendante du sud de la Floride, a déclaré que les ventes avaient augmenté de plus de 60% en 2021 par rapport à 2020.

Bon nombre des nouveaux magasins qui ont ouvert pendant la pandémie sont gérés par des libraires non blancs, parmi lesquels The Salt Eaters Bookshop à Inglewood, en Californie, qui se spécialise dans les livres par et sur les femmes, les filles et les personnes non binaires noires ; le Libros Bookmobile, une librairie mobile appartenant à des Latinas dans un autobus scolaire reconverti à Taylor, au Texas, qui stocke de la fiction en espagnol et en anglais, et Reader’s Block, une librairie appartenant à des Noirs à Stratford, dans le Connecticut.

Terri Hamm a décidé d’ouvrir Kindred Stories à Houston, lorsque sa fille, qui a maintenant 14 ans, a déclaré qu’elle était ennuyée par les livres que sa mère l’amenait à lire à la maison. Lectrice passionnée, elle gravite autour des livres sur la jeunesse noire.

“Je me suis rendu compte qu’elle n’avait pas d’espace à Houston pour découvrir et explorer toutes les œuvres étonnantes du marché écrites par des voix noires”, a déclaré Mme Hamm. “Il n’y avait pas d’espace organisé en pensant à elle.”

La croissance rapide des librairies physiques est particulièrement surprenante à une époque où les magasins physiques sont confrontés à la concurrence écrasante d’Amazon et d’autres détaillants en ligne. De nombreux propriétaires de librairies sont également confrontés à de nouvelles incertitudes liées à de sombres perspectives pour l’économie globale – pénuries de main-d’œuvre, échec de la chaîne d’approvisionnement, hausse des loyers et des taux d’intérêt, augmentation du coût des marchandises et récession imminente qui pourrait faire baisser les dépenses de consommation.