Quelques bonnes nouvelles sur le changement climatique (et une confrontation avec la réalité)

Mais un examen attentif des données sur l’énergie et les émissions dans le monde montre qu’il existe quelques bonnes nouvelles et de nombreux progrès potentiels à venir.

Par exemple, les sources d’énergie renouvelables représentent une part croissante de l’approvisionnement énergétique, et elles deviennent moins chères chaque année. Les pays fixent de nouveaux objectifs de réduction des émissions, et des investissements publics sans précédent pourraient débloquer davantage d’avancées technologiques.

Lisez la suite pour savoir pourquoi il y a au moins quelques raisons d’espérer.

Alors que les émissions ont atteint de nouveaux sommets en 2022, le pic est en vue.

Les émissions provenant de sources de combustibles fossiles étaient plus élevées que jamais en 2022, selon les données du Global Carbon Project. La croissance mondiale d’une année sur l’autre a été légèrement supérieure à 1 %, poursuivant un rebond par rapport au creux de 2020 causé par la pandémie de covid-19. Dans l’ensemble, les émissions ont doublé au cours des 40 dernières années environ.

Mais alors que les émissions ont augmenté à l’échelle mondiale, de nombreux pays ont déjà vu leur propre plateau ou commencé à diminuer. Les rémissions aux États-Unis ont culminé en 2005 et ont diminué d’un peu plus de 10 % depuis lors. La Russie, le Japon et l’Union européenne ont également connu un plateau d’émissions.

Les émissions mondiales devraient atteindre leur pic vers 2025, selon l’Agence internationale de l’énergie. Atteindre les émissions annuelles maximales est une étape importante, la première étape dans le renversement du navire métaphorique pour les gaz à effet de serre.

Mais les émissions continuent de croître dans certains pays, dont la Chine (actuel premier émetteur mondial) et l’Inde, qui ont toutes deux une population et une économie en croissance. L’augmentation de la Chine a été particulièrement forte, les émissions ayant pratiquement doublé au cours des 15 dernières années.

Le gouvernement chinois s’est engagé à ce que le pays atteigne son pic d’émissions d’ici 2030 et à zéro émission nette avant 2060. Le pic pourrait arriver encore plus tôt, en 2025 ou avant, selon l’analyse de CarbonBrief. Le pays déploie des énergies renouvelables à une vitesse record, quadruplant à peu près les installations au cours de la dernière décennie.