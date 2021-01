C’est de nouveau cette période de l’année. Le temps est extrêmement frais, il n’y a pratiquement pas de soleil pour s’asseoir et tout ce que nous voulons faire est de nous blottir dans nos couvertures et de ne pas sortir du tout.

Bien qu’il y ait des vaccins à venir, la peur de covid-19 persiste encore dans le monde et il n’est pas sûr de tomber malade même avec un léger rhume ou une toux. Renforcer l’immunité semble être le seul moyen de sortir de tout cela. Pour cela, nous avons pris un avant-goût dans la cuisine de nos grands-mères et avons découvert que la farine de pois chiches était un ingrédient clé que très peu de gens connaissent.

Dès les repas quotidiens aux collations, le chana dal ou la lentille est couramment utilisé dans les aliments, devenant une star sous-estimée de la cuisine. La poudre de lentille finement broyée, la farine de pois chiches, est utilisée pour préparer plusieurs délices quotidiens, mais nous ne savons pas tous à quel point ses desserts sont bénéfiques, en particulier le besan halwa.

-La farine de gramme est une centrale d’oxydants, elle est donc considérée comme extrêmement efficace pour guérir les infections et les problèmes nasaux. Son arrangement liquide sous la forme d’un halwa devient lisse pour la gorge et aide à guérir les problèmes liés à la gorge.

-La consommation de besan ka halwa est utile pour dégager les voies nasales et soulage les problèmes respiratoires dus aux mucosités.

-Il est également une source d’énergie instantanée et aide à augmenter le métabolisme.

-Etant riche en protéines et en bonnes graisses, il peut être consommé par ceux qui surveillent leur poids. De plus, la farine de pois chiches aide à contrôler le taux de cholestérol et le besan halwa est une délicieuse façon de consommer la farine.

-La farine de gramme contient des nutriments pour la construction du sang et peut s’avérer utile pour les femmes enceintes, car les besoins en fer et en acide folique augmentent considérablement pendant cette période.

-Vous pouvez être assuré que la consommation de farine de pois chiches sous forme de besan halwa peut aider à garder vos os en bonne santé.

En conclusion, le besan halwa est très bénéfique pour lutter contre les difficultés telles que le rhume, la toux et d’autres problèmes liés à la gorge, il est donc préférable de le consommer face à de tels problèmes.