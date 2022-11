Quelques accidents mortels récents impliquant des avions d’époque

La collision de samedi entre deux avions militaires de la Seconde Guerre mondiale lors d’un spectacle aérien à Dallas était la dernière d’une longue liste d’accidents impliquant des avions d’époque utilisés ou conçus à des fins militaires. Quelques accidents mortels récents aux États-Unis et à l’étranger :

– 2 octobre 2019 : Un bombardier B-17G Flying Fortress à quatre moteurs et à hélice avec 13 personnes à bord s’est écrasé à l’aéroport international de Bradley, au nord de Hartford, Connecticut, lors d’un spectacle itinérant d’avions d’époque. Sept personnes ont été tuées et six blessées. Le National Transportation Safety Board a constaté que l’erreur du pilote était la cause probable, avec un entretien inadéquat un facteur contributif.

– 17 novembre 2018 : Un avion de chasse privé Mustang de la Seconde Guerre mondiale s’est écrasé sur le parking d’un complexe d’appartements à Fredericksburg, au Texas, tuant le pilote et un passager. Le P-51D Mustang revenait après avoir effectué un survol lors d’un spectacle d’histoire vivante au Musée national de la guerre du Pacifique. L’avion a été détruit et plusieurs véhicules du parking ont été endommagés.

– 4 août 2018 : Un avion Junkers Ju-52 de 79 ans exploité par la compagnie suisse Ju-Air a plongé dans la montagne Piz Segnas près de la station de ski de Flims dans l’est de la Suisse, tuant les 20 personnes à bord. Retiré de l’armée de l’air suisse en 1981, l’avion de construction allemande transportait des touristes qui voulaient faire des «vols d’aventure» pour découvrir le paysage du pays dans des avions d’époque. Les enquêteurs suisses ont déclaré que le “vol à haut risque” des pilotes avait conduit à l’accident.

– 30 mai 2018 : Un petit avion vintage qui faisait partie d’une équipe de cascadeurs GEICO avec cinq autres avions s’est écrasé dans une zone résidentielle boisée à Melville, New York, tuant le pilote. L’avion SNJ-2 de la Seconde Guerre mondiale, connu sous le nom de North American T-6 Texan, avait décollé d’un aéroport voisin et se dirigeait vers le Maryland lorsqu’il s’est écrasé.

– 16 juillet 2017 : Un pilote et un directeur d’aéroport ont été tués à Cummings, au Kansas, après que leur P-51D Mustang “Baby Duck” datant de la Seconde Guerre mondiale s’est écrasé dans un champ. Les autorités disent que le pilote recréait une cascade qu’il avait réalisée la veille au Amelia Earhart Festival.

– 26 janvier 2017 : Un hydravion Grumman G-73 Mallard datant de la Seconde Guerre mondiale a calé et plongé dans la rivière Swan à Perth, en Australie, lors des célébrations de la Journée de l’Australie. Le pilote et son passager sont décédés.

– 27 août 2016 – Un pilote d’Alaska a été tué lorsque son biplan Stearman 450, un avion de la Seconde Guerre mondiale souvent utilisé pour l’entraînement militaire, s’est écrasé lors du spectacle aérien des Cascades à Madras, en Oregon.

– 17 juillet 2016 – Un cheval de Troie T-28, utilisé par l’armée américaine comme avion d’entraînement à partir des années 1950 et également comme avion de contre-insurrection pendant la guerre du Vietnam, s’est écrasé au Cold Lake Air Show en Alberta, tuant le pilote. Des milliers de spectateurs ont été témoins de l’accident.

– 22 août 2015 – Un avion à réaction Hawker Hunter T7 des années 1950 s’est écrasé sur une autoroute très fréquentée près de West Sussex, en Angleterre, tuant 11 personnes et en blessant plus d’une douzaine d’autres. Les enquêteurs ont déclaré que le pilote, qui a survécu, volait trop bas et lentement pour réussir une boucle. Il a été accusé de 11 chefs d’homicide involontaire mais a finalement été innocenté.

– 22 juin 2013 – Un pilote et un marcheur d’aile ont été tués lorsque leur biplan Boeing-Stearman IB75A de la Seconde Guerre mondiale s’est écrasé au sol et a pris feu lors d’une représentation au Vectren Dayton Air Show à Vandalia, Ohio. Des milliers de spectateurs ont vu l’accident, qui, selon les enquêteurs fédéraux de la sécurité, a probablement été causé par une erreur du pilote.

– 16 septembre 2011 – Le pilote d’un P-51D Mustang modifié de 70 ans appelé le Galloping Ghost a perdu le contrôle de l’avion lors des courses aériennes et du spectacle aérien du championnat national à Reno, Nevada, et s’est écrasé sur les spectateurs, tuant 10 et en blessant plus de 60. Le pilote est également décédé. Les enquêteurs fédéraux ont imputé l’accident aux pièces usées et à la vitesse.

