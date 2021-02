«  Quelque part là-dedans, le vaccin a été sur-promis  »: comment le processus de vaccination COVID-19 est devenu chaotique et déroutant

Si le déploiement du vaccin COVID-19 semble chaotique et incompréhensible, avec des chiffres qui ne s’additionnent pas et des allocations qui n’ont pas de sens, vous n’êtes pas seul.

Même les gens qui étudient cela pour gagner leur vie sont perdus.

«Aucun de nous ne sait ce qui se passe», a déclaré le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Il a essayé de comprendre comment les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention, de la Maison Blanche et des États s’accordent, mais ne le peuvent pas.

«Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas plus de transparence», a-t-il déclaré. «Ils pourraient facilement organiser un webinaire tous les jours pour passer en revue les chiffres – c’est le nombre de boîtes que nous avons expédiées, c’est le nombre de boîtes à venir la semaine prochaine. Plus ils ne le font pas, plus l’acrimonie est créée entre les États et le gouvernement fédéral. »

Dans l’ensemble, les tendances sont positives mais le rythme devra s’intensifier considérablement pour respecter les délais annoncés par la Maison Blanche cette semaine.

Suivi de la distribution du vaccin COVID-19 par État:Combien de personnes ont été vaccinées aux États-Unis?

Depuis le 25 janvier, la distribution du vaccin COVID-19 par le gouvernement fédéral a augmenté de 57%. Depuis cette semaine, jusqu’à 13,5 millions de doses sont expédiées par semaine.

« Nous sommes sur la bonne voie pour avoir suffisamment de vaccins pour 300 millions d’Américains d’ici la fin juillet », a déclaré mercredi Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison Blanche.

Pour que les deux doses prévues des vaccins autorisés soient distribuées à 300 millions de personnes, la distribution par le gouvernement fédéral devra augmenter d’environ un tiers. Au niveau actuel, cela prendrait jusqu’en septembre.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses ont augmenté, cela sembleréalisable. Cependant, aucune donnée réelle sur les augmentations futures n’a été annoncée par la Maison Blanche.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Pourquoi y a-t-il des questions sur l’approvisionnement et les livraisons?

Si les choses semblent être sur la bonne voie, pourquoi y a-t-il tant de chaos au niveau de l’État, avec de longues files d’attente, des personnes incapables d’obtenir des rendez-vous et des cliniques fermées en raison du manque de vaccins?

Il existe plusieurs raisons. L’un est un manque de transparence fédérale sur l’approvisionnement et les expéditions de vaccins et la fluctuation continue des livraisons de vaccins, qui confondent et confondent les États.

Les responsables de la santé publique sont frustrés par un manque continu de clarté. Il est impossible de savoir exactement quelle quantité de vaccin est expédiée, où et à qui il a été administré – informations dont ils ont besoin pour planifier.

« C’est comme si nous faisions de notre mieux pour aider le virus »:Une quatrième vague se profile si les États-Unis ne parviennent pas à contenir les variantes du COVID-19, disent les experts

Le vaccin est administré et comptabilisé dans le cadre de plusieurs programmes distincts, y compris ceux destinés aux États, aux maisons de soins infirmiers et aux établissements de soins de longue durée, aux centres de santé fédéraux et aux pharmacies privées. Certaines doses sont contrôlées par les États eux-mêmes et d’autres par des programmes fédéraux.

L’Association nationale des gouverneurs a envoyé une lettre publique au président Joe Biden cette semaine pour demander plus de clarté, y compris « une visibilité sur les efforts fédéraux de vaccination au niveau des établissements qui se déroulent à nos frontières ».

La lettre citait «l’anxiété créée par la demande et l’offre de vaccin» et demandait de meilleurs rapports pour éviter toute confusion.

Cela n’a pas aidé non plus: certains États ont décidé de jouer selon leurs propres règles

Les États portent également une part de responsabilité. Les experts disent qu’ils ont ouvert trop rapidement les vaccinations à des groupes de plus en plus nombreux, même si les approvisionnements étaient rares.

«Nous savions depuis le début qu’il y aurait un nombre limité de doses au début et que nous devions établir des priorités», a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin-chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires. « Quelque part là-dedans, le vaccin a été trop promis. »

Cela ne s’est pas toujours produit.

Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a passé des mois à créer une série soigneusement conçue de niveaux d’éligibilité aux vaccins, du plus vulnérable au moins.

Chance, prévoyance et science: Comment une équipe non annoncée a développé un vaccin COVID-19 en un temps record

Certains responsables de l’État ont rapidement ignoré les recommandations et ont commencé à ouvrir la vaccination à des groupes plus larges de personnes, a déclaré Plescia.

Les lignes directrices de l’ACIP de décembre indiquaient que les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des établissements de soins de longue durée seraient les premiers en ligne, dans ce qu’on appelait la phase 1a. Viennent ensuite les travailleurs essentiels de première ligne et les personnes de 75 ans et plus, dans la phase 1b. Les personnes de 65 ans et plus et les personnes souffrant de problèmes de santé à haut risque seraient dans une phase 1c plus étendue.

Juste une semaine après la distribution du premier vaccin COVID-19, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a outrepassé les directives de l’ACIP et a déclaré unilatéralement que son état donnait la priorité aux personnes de 65 ans et plus.

Cela a entraîné de longues files d’attente, des personnes âgées attendant le vaccin pendant la nuit, des sites Web de rendez-vous effondrés et un chaos général alors que plus de 4 millions de personnes âgées en Floride réclamaient de se faire vacciner.

Que doit-il se passer maintenant pour résoudre ce problème? Commençons par un message honnête.

Actuellement, dans 35 États plus le district de Columbia, les personnes de 65 ans et plus peuvent demander un rendez-vous, selon la Maison Blanche. Mais d’autres États n’ont pas dépassé le stade de la vaccination des travailleurs essentiels et des personnes de 75 ans et plus.

La législature du Wisconsin débat cette semaine de l’opportunité d’ajouter des enseignants à la phase 1a.

Le fait d’indiquer tôt du doigt que les États allaient trop lentement a peut-être entraîné la ruée vers la vitesse et le contournement des lignes directrices. Dans tous les cas, a-t-il dit, le vaccin a été trop promis.

«Nous avons soudainement sauté les directives de l’ACIP et avons dit à toutes ces personnes qu’elles étaient éligibles, a-t-il déclaré. «Je ne sais pas si c’était la chose la plus judicieuse à faire. Cela aurait probablement été mieux si nous avions tenu bon.

‘Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne’:L’envie des vaccins est normale, mais voici quand cela peut devenir dangereux

D’autres États, comme la Géorgie, ont tenu la ligne, a déclaré Glen Nowak, directeur du Center for Health and Risk Communications de l’Université de Géorgie et ancien directeur de la communication pour le programme national de vaccination au CDC.

Le gouverneur là-bas n’a cessé de dire qu’il n’y a pas encore assez de vaccin pour les premiers groupes prioritaires, donc il ne va pas encore l’ouvrir. « Il dit: » Je vous entends, je veux faire ça. Mais nous n’avons pas assez de vaccins pour le moment « », a déclaré Nowak.

Pour que le déploiement ne semble pas hors de contrôle, les États doivent gérer les attentes. « L’élargissement ne va pas aider, cela va aggraver les choses », a-t-il déclaré.

Ce qu’il faut, ce sont des messages honnêtes indiquant que ce processus ne peut pas se produire du jour au lendemain. Bien que tout le monde n’obtienne pas le vaccin immédiatement, tout le monde finira par se faire vacciner, a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic et rédacteur en chef de la revue Vaccine.

«Le remède est la teinture du temps», dit-il. Bien qu’il ait reconnu: «C’est facile pour moi de dire maintenant que j’ai maintenant mes deux doses.»

Là où l’opération Warp Speed ​​a échoué: « Un énorme échec de communication »

Une grande partie du problème, depuis avant que les premières doses du vaccin ne soient expédiées, a été le manque de communication claire et cohérente, selon les experts. Cela a rendu le travail d’expliquer ce qui se passe actuellement avec l’approvisionnement en vaccins encore plus difficile.

Même l’homme qui a joué un rôle clé dans la réalisation des vaccins COVID-19, Moncef Slaoui, a déclaré que la messagerie était un échec majeur du travail par ailleurs stellaire de l’opération Warp Speed.

« Ce fut un énorme échec de communication, honnêtement », a déclaré Slaoui à propos du déploiement lors d’une récente conférence des Académies des sciences de New York.

Analyse USA TODAY:Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec la distribution du vaccin COVID-19 et comment cela a terni le « miracle »

Il n’y avait aucun moyen que tout le monde en Amérique soit vacciné immédiatement, a-t-il dit, mais ce message n’a pas été diffusé. Des millions d’Américains ont exprimé leur colère et leur frustration face à quelque chose que Slaoui et son équipe pensaient avoir clairement expliqué.

« Chaque fois que nous avons dit: » Nous produirons suffisamment de doses de vaccin pour immuniser la population américaine d’ici l’été 2021 « . Il est entendu dans cette déclaration qu’il faudra six, sept mois pour avoir suffisamment de vaccin pour immuniser tout le monde », a-t-il déclaré. « Mais, en fait, je pense que nous aurions dû communiquer beaucoup, beaucoup mieux qu’il n’y aura pas assez de vaccin pour tout le monde immédiatement. »

Il faudra du temps pour surmonter ce déficit de confiance et d’information, a déclaré le Dr Kelly Moore, directeur adjoint de la Coalition d’action pour l’immunisation à but non lucratif.

«Nous ne retrouverons jamais les opportunités qui ont été perdues pour construire une base solide pour le programme de vaccination avant que les vaccins ne commencent à être déployés», a-t-elle déclaré, «mais nous nous remettons sur les rails et les signes me donnent de l’espoir.

Contactez Elizabeth Weise à [email protected]