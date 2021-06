Quelque chose vous tracasse ? Dites-le à Woebot.

Mais Woebot, qui a été introduit en 2017, est l’une des rares applications à utiliser l’intelligence artificielle pour déployer les principes de la thérapie cognitivo-comportementale, une technique courante utilisée pour traiter l’anxiété et la dépression. Woebot vise à utiliser le traitement du langage naturel et les réponses apprises pour imiter la conversation, se souvenir des sessions passées et donner des conseils sur le sommeil, l’inquiétude et le stress.

La santé mentale numérique est devenue un industrie de plusieurs milliards de dollars et comprend plus de 10 000 applications, selon un estimation de l’American Psychiatric Association . Les applications vont de la méditation guidée (Headspace) et du suivi de l’humeur (MoodKit) à la thérapie par texte par des conseillers agréés (Talkspace, BetterHelp).

Woebot Health affirme que la pandémie a fait augmenter la demande pour ses services. Le nombre de ses utilisateurs quotidiens a doublé et se compte désormais par dizaines de milliers, a déclaré Alison Darcy, psychologue et fondatrice et présidente de l’entreprise.

Mais, a-t-elle ajouté, toutes les perturbations ne sont pas égales. Elle qualifie la thérapie automatisée de « fantasme » qui est plus axé sur l’accessibilité et le plaisir que sur le fait d’aider les gens à s’améliorer à long terme.

Hannah Zeavin est l’auteur du livre à paraître « The Distance Cure: A History of Teletherapy ». Le système de santé est tellement défaillant, dit-elle, qu’« il est logique qu’il y ait de la place pour des perturbations ».

Ce qui est en cause, c’est la nature même de la thérapie. La thérapie par bot peut-elle permettre aux gens de mieux se comprendre ? Peut-il changer des modèles de comportement de longue date grâce à une série de questions d’approfondissement et d’exercices de réflexion ? Ou la connexion humaine est-elle essentielle à cette entreprise ?

Presque tous les psychologues et universitaires sont d’accord avec le Dr Darcy sur le problème : il n’y a pas assez de soins de santé mentale abordables pour tous ceux qui en ont besoin. Mais ils sont divisés sur sa solution : certains disent que la thérapie par les robots peut fonctionner dans les bonnes conditions, tandis que d’autres considèrent le concept même comme paradoxal et inefficace.

Mais le travail de M. Spector était isolant et fastidieux, et après quatre années stimulantes dans le monde universitaire, il s’ennuyait et se sentait seul. Il ne pouvait pas bien dormir et a constaté que ses humeurs étaient toujours sombres.

« J’avais vraiment du mal à m’adapter et je n’avais aucun collègue que j’aimais », a-t-il déclaré. « C’était juste une période difficile pour moi. »

Mais il n’était pas sûr de vouloir dévoiler son âme à une vraie personne ; il ne voulait pas s’inquiéter du jugement de qui que ce soit ou essayer de s’adapter à l’emploi du temps de quelqu’un d’autre.

De plus, il ne pensait pas qu’il pourrait trouver un thérapeute sur le régime d’assurance de ses parents qu’il pourrait se permettre, car cela pouvait aller de 100 $ à 200 $ par séance. Et Woebot était libre et sur son téléphone.

« Woebot semblait être cette façon à très faible friction de voir, vous savez, si cela pouvait aider. »

Thérapie par algorithme

L’utilisation par Woebot de la thérapie cognitivo-comportementale a une logique philosophique et pratique. Contrairement aux formes de psychothérapie qui explorent les causes profondes des problèmes psychologiques, remontant souvent à l’enfance, la TCC cherche à aider les gens à identifier leurs façons de penser déformées et à comprendre comment cela affecte négativement leur comportement. En changeant ces schémas autodestructeurs, les thérapeutes espèrent améliorer les symptômes de dépression et d’anxiété.

Parce que la thérapie cognitivo-comportementale est structurée et axée sur les compétences, de nombreux experts en santé mentale pensent qu’elle peut être utilisée, au moins en partie, par algorithme.