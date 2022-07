Quelque chose tourne toujours mal, déplore Charles Leclerc

Charles Leclerc a déclaré qu’il avait supplié Ferrari de rester sur des pneus à gomme moyenne alors qu’il menait le Grand Prix de Hongrie dimanche avant qu’un arrêt au stand pour les pneus durs ne ruine ses espoirs de victoire et a affirmé qu ‘”il y a toujours quelque chose qui ne va pas”.

Le pilote monégasque de 24 ans, qui a terminé sixième alors que Max Verstappen a gagné pour augmenter son avance au championnat à 80 points, a déclaré que cette décision l’avait surpris et lui avait coûté la course.

Avec seulement neuf courses à disputer après la pause estivale prévue, cela lui a peut-être aussi coûté tout espoir de titre des pilotes.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi Ferrari avait pris cette décision, il a répondu : « Je ne sais pas encore. J’ai besoin de parler avec l’équipe et de comprendre l’idée derrière mettre les durs parce que je me sentais très fort sur les médiums.

“Tout était sous contrôle et puis, pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi nous devons passer aux durs.

“J’ai dit à la radio que j’étais très à l’aise avec les médiums et que je voulais aller le plus longtemps possible avec ces pneus car les sensations étaient bonnes, mais je ne sais pas pourquoi nous avons pris une décision différente.”

Leclerc s’était frayé un chemin pour mener la course à mi-distance, après avoir dépassé le poleman George Russell de Mercedes, et avait cinq secondes d’avance lorsque Ferrari a réagi à la décision de Red Bull de faire entrer Verstappen au 39e tour.

Après avoir couru sur deux ensembles de médiums, Leclerc avait besoin d’un changement de composé et aurait préféré un ensemble de tendres plus tard dans la course pour mettre en place une arrivée rapide.

Il a déclaré que le moment de son deuxième arrêt était critique, affirmant qu’il estimait que Ferrari avait réagi à Red Bull au lieu de rester avec sa propre stratégie.

“Je pense que mon deuxième relais aurait dû être plus long”, a-t-il expliqué.

“Le premier relais était le bon moment pour s’arrêter et nous avons fait le bon choix là-bas, mais sur le deuxième relais là-bas, je ne sais pas exactement pourquoi nous avons écourté et sommes allés à fond.

“Je suis à peu près sûr que c’était un appel pour nous mettre sous pression, mais je ne pense pas que nous aurions dû réagir car cela a été un effet boule de neige pour nous et nous avons perdu beaucoup plus que nous n’aurions dû.”

Leclerc a subi une série de malheurs cette année, souffrant de problèmes de moteur, d’un manque de fiabilité, d’une stratégie bâclée et d’une erreur de sa part qui se sont combinés pour donner au champion Verstappen une défense facile de son titre.

“Une course comme celle-ci est frustrante et nous devons nous améliorer dans l’ensemble”, a-t-il ajouté, gardant son sang-froid.

“On dirait qu’il y a toujours quelque chose qui ne va pas – fiabilité, erreurs, peu importe.

«Nous devons être meilleurs pour organiser un week-end ensemble. Maintenant, nous allons essayer d’utiliser les quelques jours dont nous disposons pour réinitialiser, mais aussi essayer d’analyser et de comprendre où nous devons être meilleurs et ce que nous pouvons faire pour être meilleurs car c’est extrêmement important.”

