Quelque chose se brise sur les marchés financiers : qu’est-ce qui se cache derrière la vente massive

Ce bruit de craquement sur les marchés financiers n’est pas le type de rupture typique, où une classe d’actifs ou une autre se fracture et cède. Il s’agit plutôt d’une rupture dans un récit qui a de vastes répercussions. Le récit en question est celui où la Réserve fédérale maintient les taux d’intérêt bas et où tout le monde à Wall Street peut en profiter. Cela change. À sa place vient une histoire dans laquelle les taux vont rester élevés plus longtemps, une idée que les responsables de la Fed ont essayé de faire accepter au marché et que les investisseurs commencent seulement maintenant à intégrer. La douleur de la reconnaissance a été aiguë pour Wall Street mardi, avec des moyennes majeures en forte baisse dans tous les domaines et des rendements du Trésor atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans. « Lorsque l’économie repose sur des taux zéro, cette évolution rapide [by the 10-year Treasury yield] vers 5 %, le calcul doit changer, car les ramifications vont changer », a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial. « Le coût du capital augmente, les entreprises vont devoir se refinancer à un taux plus élevé. « . La hausse des taux est particulièrement inquiétante alors que les entreprises américaines se dirigent vers la saison des résultats du troisième trimestre, qui approche à grands pas. « Tout cela doit être assimilé et digéré par le marché », a ajouté Krosby. « Vous voyez que c’est troublant et difficile. »

Préoccupations économiques et inflationnistes

Il y avait des signes tôt mardi que cela pourrait être une autre journée difficile pour un marché qui sort tout juste d’un mois de septembre brutal. Mais le carnage a vraiment commencé après la publication à 10 heures du matin (heure de l’Est) d’un rapport du ministère du Travail montrant que Les offres d’emploi ont soudainement augmenté en août, contredisant l’opinion dominante selon laquelle la situation de l’emploi se détendait et exerçait ainsi moins de pression à la hausse sur les salaires. À leur tour, les traders ont commencé à craindre que la banque centrale soit contrainte de maintenir une politique monétaire restrictive. Ce sentiment s’est renforcé cette semaine, lorsqu’au moins quatre décideurs politiques ont soit approuvé des hausses, soit indiqué que des taux plus élevés resteraient en place pendant une période prolongée. Parallèlement à la baisse des actions, le rendement des titres de dette publique à 10 et 30 ans a atteint des sommets jamais vus alors que l’économie se dirigeait vers la crise financière.

« Une grande partie de l’économie a évolué en raison des taux bas et négatifs », a déclaré Krosby. « Maintenant, il s’adapte à ce qui serait considéré comme un régime de taux historiquement plus normal. » S’habituer à une structure tarifaire plus typique ne semble pas être une chose si terrible. Après tout, avant la crise financière, le rendement du Trésor à 10 ans était en moyenne d’environ 7 %, même si ce chiffre était également faussé par les hausses de taux historiques du début des années 1980. Mais après 15 ans de vie dans un régime de taux anormalement bas, la normale semble, enfin, anormale.

Problèmes pour les finances

De nombreux pans de l’économie sont confrontés à un risque de taux d’intérêt important, mais aucun plus que les banques. Le secteur a été secoué plus tôt cette année par la faillite très médiatisée de quelques banques qui avaient accumulé trop de dette publique à long terme et ont ensuite dû vendre à perte suite à des retraits massifs. Au deuxième trimestre, les pertes non réalisées sur les bilans bancaires ont totalisé 558,4 milliards de dollars, soit une hausse de 8,3 % par rapport à la période précédente. selon la Federal Deposit Insurance Corp. Sur ce total, les bons du Trésor détenus jusqu’à leur échéance, qui ont causé une grande partie des troubles cette année, ont totalisé 309,6 milliards de dollars. Ce chiffre devrait augmenter, a déclaré Larry McDonald, vétéran de Wall Street et fondateur de Le rapport sur les pièges à ours. « Le problème est que lorsque votre capital de base est faible, toute faiblesse de l’autre côté est exponentiellement pire », a-t-il déclaré. « Mais si les bons du Trésor montent à 6, 7 [percent on yields], alors l’effet de levier augmente de façon exponentielle, n’est-ce pas ? C’est votre capital de base. C’est l’argent que vous devez mettre à la table lorsque vous allez au casino. »

Si les banques devaient couvrir leurs pertes, elles pourraient être contraintes d’émettre des actions, a déclaré McDonald. Cela, à son tour, aurait un effet dilutif sur le cours de l’action, une situation qui a probablement été prise en compte mardi dans une perte de plus de 2 % des actions bancaires, telle que mesurée par le ETF SPDR S&P Banque . Il y a aussi d’autres ramifications. Les consommateurs, par exemple, ressentent la pression des taux plus élevés sur tout, des prêts hypothécaires aux cartes de crédit en passant par les prêts personnels. Plus de 36 % des banques ont déclaré avoir resserré leurs conditions de prêt au troisième trimestre, un niveau qui, dans le passé, était cohérent avec les récessions. Dans le même temps, le dysfonctionnement de Washington inquiète les acheteurs d’obligations pour la situation budgétaire américaine, avec une dette publique qui atteint près de 120 % du produit intérieur brut et des coûts de financement nets qui, selon le Congressional Budget Office, s’approchent de 745 milliards de dollars en 2024 après avoir totalisé 663 milliards de dollars. cette année. Qui plus est, les acheteurs étrangers se détournent des obligations d’État américaines, les avoirs chinois ayant chuté d’environ 17 %, soit 175 milliards de dollars, au cours de l’année écoulée. selon le Département du Trésor. La Réserve fédérale a fait de même, réduisant ses avoirs du Trésor de plus de 800 milliards de dollars depuis qu’elle a cessé de réinvestir le produit des titres arrivant à échéance en juin 2022.

