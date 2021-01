En 2020, une équipe dirigée par des astronomes au Royaume-Uni a annoncé la découverte de gaz phosphine sur Vénus et avec elle, le potentiel de vie flottant dans les nuages ​​de la planète. De nouvelles recherches ont anéanti ces espoirs de façon assez spectaculaire.

La présence de phosphine dans l’atmosphère de Vénus a nécessité une forme de vie biologique pour la produire, car il n’y a pas d’autre processus naturel connu par lequel la phosphine peut être générée. La perspective d’une certaine forme de vie existant à notre porte était alléchante, mais elle semble maintenant avoir été annulée.

Une équipe dirigée par des chercheurs de l’Université de Washington (UW), y compris de nombreux scientifiques de la NASA, a réinterprété les observations originales du radiotélescope et produit de nouveaux modèles et simulations pour réfuter complètement les allégations de présence de gaz phosphine sur Vénus.

Leur article a été accepté dans l’Astrophysical Journal et publié sur le site de pré-impression arXiv en attendant son examen par les pairs.

«Au lieu de la phosphine dans les nuages ​​de Vénus, les données sont cohérentes avec une hypothèse alternative: ils détectaient du dioxyde de soufre», a déclaré le co-auteur Victoria Meadows, professeur d’astronomie à l’UW.

Le gaz nauséabond est le troisième composé chimique le plus courant trouvé dans l’atmosphère intense de Vénus et a beaucoup plus de sens sous examen que l’idée optimiste que la vie organique flottait dans les nuages ​​au-dessus de l’un des mondes les moins hospitaliers de notre système solaire. .

La présence de dioxyde de soufre explique les premières observations et est également très cohérente avec ce que la communauté scientifique sait déjà sur la planète gazeuse.

Les dernières recherches suggèrent également que le signal initial qui a déclenché l’excitation au sujet de la phosphine provenait de la haute atmosphère, bien au-dessus de la couche nuageuse de Vénus, excluant largement la possibilité que la phosphine, sans parler de la vie, puisse exister à de telles altitudes.

La recherche de la vie extraterrestre se poursuit, bien que probablement loin de Vénus avec son atmosphère toxique, ses hautes pressions et ses températures de surface rivales uniquement par notre soleil, du moins dans notre système solaire.

