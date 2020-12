Les scientifiques ont détecté ce qui pourrait être la première émission radio collectée sur une planète au-delà de notre système solaire, ce qui pourrait changer la donne dans la recherche de mondes habitables prêts à être colonisés.

Une équipe internationale de scientifiques a utilisé le radiotélescope Netherland’s Low Frequency Array (LOFAR) pour explorer trois systèmes connus pour contenir des exoplanètes: 55 Cancri (à 41 années-lumière), Upsilon Andromedae (à 44 années-lumière) et Tau Bootis (51 à des années-lumière).

Seul le système Tau Bootis a émis les sursauts radio que les chercheurs attendaient sur la base des tests précédents effectués sur Jupiter. Tau Bootis a produit « éclatant»Des émissions mesurant 14-21 MHz, telles qu’elles sont décrites dans la littérature scientifique.

«Nous présentons l’un des premiers indices de détection d’une exoplanète dans le domaine de la radio», a déclaré le chercheur principal Jake D. Turner.

«Le signal provient du système Tau Bootis, qui contient une étoile binaire et une exoplanète. Nous plaidons pour une émission par la planète elle-même. De par la force et la polarisation du signal radio et du champ magnétique de la planète, il est compatible avec les prévisions théoriques.

Normalement, les astrophysiciens utilisent la méthode de transit qui mesure la luminosité des étoiles et suit les creux pour les signes qu’un objet, généralement une exoplanète, passe entre la Terre et l’étoile distante.

Cependant, si cette nouvelle recherche est vérifiée, elle montrera que l’observation du champ magnétique d’une planète pour en déduire sa composition et la nature de son atmosphère, si elle en a une, est un complément viable à la fois à la recherche de la vie extraterrestre et convenable, mondes inhabités pour l’habitation humaine.

Dans le cas de Tau Bootis, le vent stellaire, des particules chargées émises par sa paire binaire, a sonné hors du champ magnétique de la planète, provoquant des «Éclaté» changements dans les émissions radio.

Une exoplanète chaude de Jupiter a déjà été découverte sur une orbite de 3,3128 jours autour des étoiles binaires de Tau Bootis et cela est soupçonné d’être la source du signal radio, suggérant un « ping » cosmique qui pourrait nous indiquer un monde habitable.

Illustration d’une exoplanète «Jupiter chaud». © Wikimedia Commons





Ils soupçonnent que l’intensité du champ magnétique à la surface de la planète est d’environ cinq à 11 gauss (l’unité de mesure de la force du champ magnétique), tandis que celle de Jupiter varie de quatre à 13, pour référence.

Sur la base de comparaisons avec Jupiter, qui contenait un noyau d’hydrogène métallique, les chercheurs soupçonnent maintenant que la méthode pourrait aider à trier les mondes potentiellement habitables des autres, dans la recherche en cours de nouvelles colonies.

«Le champ magnétique des exoplanètes semblables à la Terre peut contribuer à leur éventuelle habitabilité», Turner a expliqué, «En protégeant leur propre atmosphère du vent solaire et des rayons cosmiques, et en protégeant la planète des pertes atmosphériques.»

Les chercheurs avertissent cependant que leur signal est faible et que leurs résultats doivent être vérifiés par d’autres télescopes basse fréquence, afin d’exclure la possibilité que des éruptions stellaires aient provoqué le signal.

