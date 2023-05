Quelque chose est pourri chez This Morning – voici où Holly Willoughby et Phillip Schofield se sont trompés

LES MIETTES! Quelque chose est pourri dans l’état de This Morning.

Bien que personne ne semble capable de mettre le doigt sur ce qui a mal tourné, se pourrait-il que le roi et la reine de la télévision de jour se dirigent vers un divorce ?

Holly et Phil ont oublié leur public et se sont nommés les vedettes du spectacle 1 crédit

Daytime TV est un creuset animé et narcissique d’ego, de vanité, de hiérarchie et de domination, sans parler de la multitude de managers et d’agents qui se tiennent dans les coulisses, prêts à se disputer les meilleurs résultats pour leurs clients.

Pour les adeptes dévoués de la série, cependant, je soupçonne que cette guerre des ego est une grande tristesse.

Ils ont investi dans les deux présentateurs au fil des ans et les adorent.

Les duos à l’écran sont une question d’équilibre, d’harmonie et de respect et il peut être très difficile de bien faire les choses.

Quand j’ai commencé à la télévision du petit-déjeuner, Anne Diamond et Nick Owen étaient peut-être un peu magnolias, mais ils étaient sacrément parfaits sur le plan professionnel – leur relation était basée sur le respect mutuel.

Piers Morgan et Susanna Reid ont travaillé à merveille ensemble, elle a accepté son approche d’entrevue combative et persistante sans être elle-même un jeu d’enfant.

Et qui peut oublier le charmant Eamonn Holmes et son acolyte Anthea Turner ?

Il était difficile d’ignorer la frustration sur son visage à chaque instant de chaque jour alors qu’ils co-animaient sur le canapé du petit-déjeuner.

Il a qualifié Anthea de « Princesse Tippytoes », donc pas d’amour perdu là-bas, alors.

Les couples de travail professionnels vraiment réussis sont aussi rares que les dents de poule, car parmi tout le narcissisme, il est difficile de trouver un équilibre et de sentir qu’ils s’aiment réellement.

Il y a seulement quelques semaines, il y avait une rumeur selon laquelle mes anciens collègues de Shooting Stars, Vic Reeves et Bob Mortimer, s’étaient disputés parce qu’ils ne se voyaient plus beaucoup.

Je ne suis pas d’accord. Ces deux-là sont tous deux des interprètes extraordinaires, avec des approches différentes de l’humour.

Ils ont une compréhension brillante des forces et des faiblesses de l’autre et ne ressentent pas le besoin de vivre dans les poches de l’autre lorsque les caméras s’arrêtent de tourner.

Ni l’un ni l’autre n’est précaire. Les deux sont créatifs et généreux l’un envers l’autre, et c’est pourquoi ils fonctionnent.

Beaucoup seront tristes si c’est la fin d’une époque – d’autres pourraient dire que ce n’est que la fin d’une erreur Crédit : INSTAGRAM

Il est difficile de penser à un autre environnement de travail où votre relation professionnelle avec quelqu’un dépend tellement de votre bonne entente, car le public sait toujours quand vous faites semblant.

J’ai eu d’innombrables co-présentateurs et je ne peux pas dire que je les ai tous aimés.

Certains étaient vaniteux, avides, dénigrants ou dédaigneux. Dans ces moments-là, vous devez ravaler vos frustrations et vos irritations pour le plus grand bien du public.

Je m’entendais bien avec John Fashanu sur Gladiators. Il n’était pas un présentateur qualifié et n’avait vraiment aucune idée de ce qu’il faisait la moitié du temps, mais grâce à l’humour, nous avons fait en sorte que les choses fonctionnent. De plus, nous n’étions pas les vedettes du spectacle – les Gladiators l’étaient.

Et c’est là que réside le hic. Holly et Phil ont oublié leur public et se sont nommés les vedettes du spectacle, ce qui les a rendus plus grands que le programme.

Phil s’est taillé un rôle de faiseur de rois – disant à la rédaction avec qui il travaillera et avec qui il ne travaillera pas. Je suis sûr que Fern Britton et Eamonn Holmes seraient prêts à soutenir cela.

Phil est un gars talentueux, mais j’ai été un peu déçu quand il est apparu qu’il avait ressenti le besoin d’enterrer son homosexualité dans un mariage sain par-dessus – ce qui ressemblait à – une peur de nuire à sa carrière.

Et c’est peut-être vraiment la fin du chemin pour Holly et Phil.

Vous pourriez dire que toutes les bonnes choses ont une fin – et il est difficile d’imaginer l’une sans l’autre à l’écran.

Beaucoup seront tristes si c’est la fin d’une époque – d’autres pourraient dire que ce n’est que la fin d’une erreur.

Cas de charité

VERS la fin de l’année dernière, je me suis offert un nouveau canapé — pour la première fois en 20 ans.

L’ancien était un impertinent trois places en velours rose et toujours en très bon état – bien conçu et fabriqué.

J’ai contacté un organisme de bienfaisance national pour voir s’il pouvait le prendre et le revendre, et j’ai pu réserver une collection en ligne.

Ce ne serait pas avant cinq semaines, ce qui était pénible, mais bon, ça me rendait service alors que je faisais une bonne action.

Finalement, cette semaine, deux gars sont arrivés, y ont jeté un coup d’œil pendant deux secondes et ont dit : « Non, on ne peut pas le prendre ». C’est trop vieux et trop abîmé ».

Il est ancien mais pas abîmé. Et comme si quelqu’un allait donner un tout nouveau canapé . . .

Je ne peux pas prétendre savoir comment fonctionnent les associations caritatives, mais je pense qu’elles auraient obtenu quelques centaines de livres pour mon canapé.

D’ailleurs, à quel point ils sont âgés. Ils disent que si quelque chose est vieux, ce n’est pas bon.

Inutile de dire que l’organisme de bienfaisance n’était pas Age Concern.

Le plan de Rishi est mal pensé

OH comme j’ai ri quand Dishy Rishi a révélé son dernier truc pour alléger la pression sur le NHS.

Il propose que les pharmaciens aient le pouvoir d’émettre des ordonnances pour certains maux.

J’ai ri quand Rishi Sunak a révélé son dernier truc pour alléger la pression sur le NHS Crédit : Getty

Je me demande pourquoi il est si difficile pour les politiciens de bien faire les choses.

C’est comme regarder un tout-petit essayer de mettre un bloc de bois carré dans un trou rond.

Vous voyez, je suis un habitué de ma pharmacie locale.

Oui, je suis une personne vieillissante qui a le malheur de devoir renouveler ses ordonnances tous les mois.

Le personnel y travaille dur et subit beaucoup de pression.

Au cours de la dernière année, nous avons perdu une autre pharmacie dans notre rue principale, donc la chaleur est vraiment allumée dans celle qui reste.

Depuis au moins six mois, sans la moindre exagération, vous pouvez facilement passer un minimum d’une heure et demie, souvent plus, à faire la queue pour votre ordonnance.

Je vis dans une communauté avec une population vieillissante mais aussi avec de jeunes familles.

Comme nous le savons trop bien, les anciens et les nouveaux tombent malades.

Ainsi, la file d’attente est devenue un sport très agressif dans notre ville. Les gens deviennent agités et impatients.

La raison en est qu’il ne semble tout simplement pas y avoir suffisamment de pharmaciens.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, la mère de Rishi dirigeait une pharmacie, donc on pourrait penser qu’il aurait le doigt sur le pouls. Mais apparemment non.

Si Rishi va ajouter à leur charge de travail parce qu’il pense que cela libérera des rendez-vous chez le médecin généraliste, il se trompe.

Ce sont toutes ces idées ridicules et à moitié cuites – ces pansements adhésifs pathétiques – qu’ils giflent sur le NHS qui ne font qu’empirer les choses à long terme.

Pas assez de pharmaciens équivaut à des files d’attente plus longues, équivaut à plus de pression sur les médecins généralistes. Je ne sais pas pourquoi Rishi ne peut pas le voir.

Il aurait vraiment dû aller chez Specsavers. Au moins, il y a beaucoup d’opticiens autour.

Si je ne peux pas être aussi beau que Martha, je vieillirai aussi honteusement que possible à la place

COMMENT dans le monde est Martha Stewart 81? Avec cette photo d’elle en couverture de Sports Illustrated, je la mettrais à 45 ans.

Elle est extraordinairement bien conservée. Comme un magnifique petit cornichon fait maison.

Martha Stewart est extraordinairement bien conservée alors qu’elle dirigeait Sports Illustrated à l’âge de 81 ans Crédit : Ruven Afanador / Sports Illustrated

Je suis une grande fan depuis des décennies (j’ai même nommé ma deuxième fille après elle).

Pour moi, elle représente ce genre de femme au foyer accessible, réconfortante et chic que j’ai toujours aspiré à être.

Mais avec une dose de mauvaise fille ajoutée à cause de son temps passé pour un délit d’initié douteux.

En regardant ces images de la reine de la cuisine et de l’entretien ménager, je désespère un peu parce qu’elle a 30 ans sur moi – mais en comparaison, je ressemble à quelqu’un qui a payé le prix d’une forte toxicomanie.

À moins, bien sûr, que je recadre ma pensée. Nous savons tous que la perfection n’existe pas et il se peut que Martha ait eu quelques ajustements ici et là. Je prie Dieu qu’elle a.

En fait, tout dépend de vos gènes.

Il m’a fallu 55 ans pour réaliser que je pouvais vivre ma meilleure vie, acheter la crème hydratante la plus chère, me huiler les pieds avant de me coucher, porter des masques faciaux et ne manger que les aliments les plus sains, mais certains d’entre nous vieillissent mieux que d’autres.

Alors, fini l’apitoiement sur ce has-been suédois. Je n’ai pas les gènes de Martha et je prends le chemin de la moindre résistance – choisissant plutôt de vieillir honteusement.

Location sécurisée indispensable

NOUS avons une obsession malsaine pour la propriété.

Nous insistons pour qu’elle devienne la seule ambition de chacun. C’est une façon dont la société juge le succès.

Les locataires ont besoin de meilleures protections car peu de propriétaires semblent offrir une sécurité à long terme Crédit : Getty

Je suis propriétaire, mais c’est en partie parce qu’on m’a toujours dit que c’était la bonne chose à faire.

Bien sûr, ce n’est pas toujours un gagnant garanti, mais c’est probablement plus solide que de se retrouver sur le marché de la location.

Deux fois au cours des huit derniers mois, ma fille de 22 ans a été expulsée de sa maison de location avec seulement un mois de préavis parce que le propriétaire a décidé de vendre.

Sa prérogative, bien sûr, mais l’insécurité nous a tous touchés.

Le marché de la location est compétitif, mais l’achat l’est aussi et peu de gens peuvent se permettre des dépôts.

Des réformes arrivent pour que les propriétaires ne puissent expulser personne sans raison valable.

Je suis sûr qu’il existe d’excellents propriétaires, mais peu semblent offrir une sécurité à long terme.

Dans une grande partie de l’Europe du Nord, la location est beaucoup plus courante, car il n’y a pas eu de préoccupation historique pour la propriété.

En conséquence, les associations de logement proposent des contrats à vie qui respectent des normes élevées.

Ma sœur en Suède vit dans le même appartement depuis 12 ans et sait qu’elle peut rester.

Pendant ce temps, à Blighty, nous construisons des maisons en dessous de la moyenne sur nos ceintures vertes, beaucoup sont inabordables et servent à remplir les poches des promoteurs.

Je souhaite que nous puissions rendre la location non seulement plus cool et acceptable, mais aussi plus sûre.

Les gens ne devraient pas avoir à vivre sur des charbons ardents sans savoir quand ils pourraient se retrouver sans abri.