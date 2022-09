Quelque chose d’important pourrait être sur le point de se briser sur les marchés alors que les taux continuent d’augmenter

Le président du Conseil de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, fait une pause lors d’une conférence de presse à Washington, DC, le 21 septembre 2022. Saül Loeb | AFP | Getty Images

J’ai écrit sur l’action des banquiers centraux la semaine dernière, suggérant que la hausse rapide des taux d’intérêt, menée par la Réserve fédérale américaine, conduirait bientôt à une rupture significative des marchés financiers, que ce soit au pays ou à l’étranger. Eh bien, il semble que ce jour soit venu. Mercredi, la Banque d’Angleterre, le modèle historique sur lequel reposent les pratiques de la banque centrale moderne, est intervenue sur le marché obligataire britannique, semble-t-il, pour empêcher la flambée des rendements des “Gilt” de couler certains fonds de pension britanniques. (Les gilts sont des obligations britanniques ainsi nommées pour leur papier à bordure dorée sur lequel elles étaient autrefois imprimées.) À l’insu de beaucoup d’entre nous, certains fonds de pension britanniques, qui détiennent au total environ 1 700 milliards de dollars d’actifs, ont utilisé des dérivés à la fois pour couvrir une hausse des taux d’intérêt, mais aussi pour amplifier les gains provenant de certains types de transactions. En d’autres termes, les fonds de pension ont utilisé l’argent emprunté pour spéculer sur les marchés financiers. Alors que les taux montaient en flèche, certaines de ces transactions se sont effondrées en valeur, créant des appels de marge sur ces mêmes fonds, déclenchant un moment proche de Lehman sur les marchés financiers britanniques. La BoE est intervenue et a acheté des obligations, faisant baisser les rendements à long terme de plus d’un point de pourcentage là-bas et faisant baisser les rendements américains à 10 ans ici également. Cela a conduit à un rallye réflexe des actions obligataires en Europe et aux États-Unis mercredi, qui a été pratiquement effacé à peine 24 heures plus tard.

“Une pause encore plus grande” à venir

Nous sommes à l’aube d’une rupture encore plus importante dans l’architecture financière mondiale alors que les responsables de la Réserve fédérale insistent désormais sur la nécessité de relever les taux pour lutter contre ce qui semble être une baisse de l’inflation, quelles qu’en soient les conséquences. Certains responsables de la Fed ont admis que les taux continueront d’augmenter même en période de récession et que les hausses de taux ne s’arrêteront pas tant que l’inflation n’aura pas atteint l’objectif de 2 % fixé par la Fed. Que cela signifie augmenter les taux au-dessus de l’objectif actuel perçu de 4,6%, ou maintenir les taux pendant une période prolongée, reste incertain. Ce qui est clair, c’est quelque chose que j’ai suggéré pendant un certain temps – que la récession est une caractéristique, et non un bogue, de la politique de la Fed, faisant écho aux décisions politiques de feu Paul Volcker qui, au début des années 1980, a poussé les taux d’intérêt à 20% pour induire une récession destructrice d’inflation et une inflation maîtrisée qui faisait rage depuis plus d’une décennie.

J’ai soutenu que l’analogue historique choisi n’est pas le bon à utiliser comme guide pour la politique actuelle. Pour mémoire, si les politiques draconiennes de Volcker ont réussi à maîtriser l’inflation, elles ont également entraîné un coût associé et imprévu, même au-delà de la profonde récession à double creux qui a suivi. La hausse rapide des taux aux États-Unis a mis à rude épreuve les pays d’Amérique latine qui avaient emprunté des sommes considérables aux banques commerciales américaines tout au long des années 1970. Ces dettes, en grande partie libellées en dollars, ont été martelées par une combinaison de taux plus élevés et de valeurs monétaires nationales en baisse, augmentant effectivement et considérablement le fardeau du service de la dette de ces nations. Alors que les taux augmentaient fortement, les pays d’Amérique latine menaçaient de faire défaut sur leurs dettes impayées, un événement qui aurait pu rendre de nombreuses banques centrales monétaires américaines, de fait, insolvables. Volcker n’a eu d’autre choix que d’arrêter d’augmenter les taux et de commencer à les réduire pour soulager les tensions sur le système bancaire américain. Ainsi, même dans ces circonstances, la Fed a relevé ses taux jusqu’à ce que quelque chose se passe. Ils recommenceraient en 1987 (krach boursier d’octobre), en 1994 (crise du peso mexicain et faillite du pays orange) et essaieraient en 1997 et 1998, mais ont été arrêtés par la crise monétaire asiatique et le défaut de paiement de la dette russe et les suivants, et échec massif de la gestion du capital à long terme. LTCM était un fonds spéculatif qui utilisait tant d’argent emprunté aux banques américaines pour spéculer sur les obligations internationales que son effondrement menaçait, à nouveau, la solvabilité de l’ensemble du système financier américain.

La Fed devra bientôt s’arrêter