Quelque chose d’étrange arrive aux loups infectés par un tristement célèbre parasite altérant l’esprit : ScienceAlert

Une étude portant sur 26 années de données comportementales des loups et une analyse du sang de 229 loups ont montré que l’infection par le parasite Toxoplasma gondii rend les loups 46 fois plus susceptibles de devenir chef de meute.

La recherche montre que les effets de ce parasite dans la nature ont été terriblement sous-étudiés – et que son rôle dans les écosystèmes et le comportement animal a été sous-estimé.

Si vous avez un chat, vous avez probablement déjà entendu parler de ce parasite. Cet organisme microscopique ne peut se reproduire sexuellement que dans le corps des félins, mais il peut infecter et prospérer chez presque tous les animaux à sang chaud.

Cela inclut les humains, où cela peut provoquer une maladie généralement asymptomatique (mais néanmoins potentiellement mortel) maladie parasitaire appelée toxoplasmose.

Une fois dans un autre hôte, individuel T. gondii Les parasites doivent trouver un moyen de ramener leur progéniture à l’intérieur d’un chat s’il ne veut pas devenir une impasse évolutive. Et il a une manière un peu effrayante de maximiser ses chances.

Des animaux comme les rats infectés par le parasite commencent à prendre plus de risques et, dans certains cas, deviennent mortellement attirés par l’odeur de l’urine féline et sont donc plus susceptibles d’être tués par eux.

Pour les animaux plus gros, comme chimpanzéscela signifie un risque accru de rencontre avec un chat plus gros, comme un léopard. Hyènes infectées par T. gondii sont également plus susceptibles d’être tué par des lions.

Les loups gris (Chien lupus) dans le parc national de Yellowstone ne sont pas vraiment des proies pour les chats. Mais parfois leur territoire chevauche celui des couguars (P.uma concolor), porteurs connus de T. gondiiet les deux espèces se nourrissent toutes deux du wapiti (Cervus canadien), les bisons (bisons bisons), et le cerf mulet (Odocoileus hémionus) que l’on peut également y trouver.

Il est possible que les loups soient également infectés, peut-être en mangeant occasionnellement des couguars morts ou en ingérant du caca de couguar.

Les données recueillies sur les loups et leur comportement depuis près de 27 ans ont offert une rare opportunité d’étudier les effets du parasite sur un milieu sauvage, intermédiaire hôte.

Les chercheurs, dirigés par les biologistes Connor Meyer et Kira Cassidy du Yellowstone Wolf Project, ont également examiné des échantillons de sang de loups et de couguars pour évaluer le taux de T. gondii infection.

Ils ont découvert que les loups dont le territoire chevauchait celui des couguars étaient plus susceptibles d’être infectés par le virus. T. gondii.

Mais il y a eu également une conséquence comportementale, avec une prise de risque considérablement accrue.

Les loups infectés étaient 11 fois plus susceptibles de se disperser de leur meute vers un nouveau territoire. Les mâles infectés avaient une probabilité de 50 pour cent de quitter leur meute dans les six mois, contre 21 mois plus typiques pour les non infectés.

De même, les femelles infectées avaient 25 pour cent de chances de quitter leur meute dans les 30 mois, contre 48 mois pour celles qui n’étaient pas infectées.

Les loups infectés étaient également beaucoup plus susceptibles de devenir chefs de meute. T. gondii peut augmenter les niveaux de testostérone, ce qui pourrait à son tour conduire à une agressivité et une domination accrues, qui sont des traits qui aideraient un loup à s’affirmer en tant que chef de meute.

Cela a plusieurs conséquences importantes. Les chefs de meute sont ceux qui se reproduisent, et T. gondii la transmission peut être congénitale, transmise de la mère à la progéniture. Mais cela peut aussi affecter la dynamique de l’ensemble du peloton.

“En raison de la structure de vie en groupe de la meute de loups gris, les chefs de meute ont une influence disproportionnée sur leurs camarades et sur les décisions du groupe”, les chercheurs écrivent dans leur article.

“Si les loups principaux sont infectés par T. gondii et montrer des changements de comportement… cela peut créer une dynamique dans laquelle le comportement, déclenché par le parasite chez un loup, influence le reste des loups de la meute.

Si, par exemple, le chef de meute recherche l’odeur du pipi de couguar alors qu’ils avancent hardiment vers de nouveaux territoires, ils pourraient être confrontés à une plus grande exposition au parasite, donc à un taux plus élevé de T. gondii infection dans toute la population de loups. Cela génère une sorte de boucle de rétroaction caractérisée par un chevauchement et une infection accrus.

Il s’agit d’une preuve irréfutable que de minuscules agents peu étudiés peuvent avoir une influence considérable sur la dynamique des écosystèmes.

“Cette étude démontre comment les interactions au niveau communautaire peuvent affecter le comportement individuel et pourraient potentiellement s’étendre à la prise de décision au niveau du groupe, à la biologie des populations et à l’écologie communautaire”, ont déclaré les chercheurs. écrire.

“L’intégration des implications des infections parasitaires dans les futures recherches sur la faune sauvage est essentielle pour comprendre les impacts des parasites sur les individus, les groupes, les populations et les processus écosystémiques.”

La recherche a été publiée dans Biologie des communications.

Une version antérieure de cet article a été publiée en novembre 2022.