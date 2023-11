Quelque chose de vraiment sérieux qui détruit la maison

Comme nous le savons tous, en regardant les médias et la politique, nous vivons une époque tourbillonnante et tordue de flash, concernant la compréhension : Israël est de nouveau en guerre dans des dimensions horribles, le président Trump bavarde comme une poupée de clown brisée alors qu’il sombre dans le crime, déchirant des ouragans, et un un travail incessant de consternation totale alors que de plus en plus d’Américains sont massacrés avec des armes d’assaut.

Comme tout bon libéral au fil des années, j’ai mon agenda personnel de questions et de préoccupations que je surveille, espère et m’inquiète toujours, mais oh mon dieu, je n’ai pas vu l’implosion actuelle de la Chambre arriver cette année, si la dynamique politique de la Chambre ne change pas radicalement d’une manière ou d’une autre. Si vite nous nous trouvons face à une institution en panne, le gouvernement américain connaîtra rapidement un dysfonctionnement avec des conséquences désastreuses immédiates.

Cela est sorti de nulle part parce que, étonnamment, les Républicains en régression ne possèdent actuellement pas le sens politique de base ni les acteurs nécessaires pour diriger une majorité à la Chambre. Je n’ai jamais vu un parti à la Chambre incapable d’élire un chef, incapable de comprendre la gestion d’un pays, incapable de comprendre que des bêtises radicales stupides ne peuvent que se faire du mal.

Mon Dieu, comme Madame Nancy Pelosi me manque, pathétiquement, la Chambre ne peut pas adopter un projet de loi de crédits agricoles habituellement difficile, hier, les stupides charlatans républicains de la Chambre ont joint des amendements ridicules qui ne seront jamais adoptés par le Sénat ou signés par le Président, elle n’aurait jamais permis que ça arrive.

Les charlatans de la Chambre ignorent joyeusement que ce n’est pas ainsi que fonctionne le Congrès, les subventions agricoles sont élaborées par des comités avec une procédure et des règles, les votes finaux sont censés approuver le résultat final global, et non le faire exploser avec des exigences radicales ridicules. Le résultat global est assez important, oui, sans lui, le gouvernement et le pays ne peuvent pas fonctionner !

Un klaxon d’alarme retentit en arrière-plan indiquant que la Chambre est en train de poursuivre sa résolution, ils ont déjà échoué et l’arrêt a été évité par une prolongation, l’horloge sonne de plus en plus fort à chaque seconde que la Chambre doit se ressaisir, mais ils errent toujours sans aucune idée.

Ce n’est pas surprenant compte tenu du charlatanage consternant des Républicains qui ont finalement été élus Président dans un état d’épuisement désespéré, vous vous moquez de moi ? Ce clown blanc dégoûtant et suffisant de gerrymander et de théocratie grossière ne peut pas contrôler son propre caucus, oui, mais il est également totalement ignorant sur la façon de guider les crédits devant le Sénat ou le Président.

Les Républicains de la Chambre, dans leur régression puante, ont oublié qu’une majorité à la Chambre ne signifie pas qu’ils peuvent diriger le gouvernement. Dans leur stupidité, ils n’ont jamais appris qu’il y a toujours un autre jour dans la politique américaine, où l’on accepte les résultats actuels avec l’espoir d’un changement futur. Ils n’ont aucune idée que, dans le cadre constitutionnel autorisé, ils imposent à la seconde même des inégalités flagrantes, une régression et une suppression, un prétendu désir de tout faire exploser si inutilement.

Il y a certes des conséquences de régression tout à fait graves pour le pays, mais le coup de couteau profond et immédiat que le Parti républicain va subir sera un nouveau phénomène de suicide politique américain à surveiller. C’est pourquoi je n’ai jamais vu cela venir, je ne m’attendais pas à ce que le Parti républicain se poignarde aussi bêtement et aussi rapidement. Cela n’a de sens que si vous observez un Parti en régression accélérée, et non une entité politique fonctionnelle humaine normale.

Une autre raison pour laquelle l’implosion de la Chambre passe inaperçue est que, trop souvent, le gouvernement a joué au poulet de fermeture, ce qui s’est produit précisément il y a trois semaines, les cris sont devenus de plus en plus forts que le désastre était imminent et à la dernière seconde une prolongation a été accordée – encore une fois. . Les petits spectateurs se lassent du jeu et s’attendent au résultat inévitable, le ciel ne leur est pas tombé et la vie continue.

Je doute fort que le Sénat accorde à nouveau une prolongation, à un moment donné, la Chambre doit simplement fonctionner. À l’heure actuelle, tous les signes montrent une régression et un dysfonctionnement complets de la Chambre, elle ne peut pas voter les crédits et le gouvernement américain va commencer à fermer ses portes.

Il y aura des conséquences économiques néfastes immédiates si l’argent du gouvernement américain cesse de circuler. Tout comme une catastrophe serait un coup dur pour la foi et l’intégrité du gouvernement américain, notre peuple doit croire au gouvernement pour que cela fonctionne, un arrêt ne fera qu’encourager davantage de régression partout, de manière subtile et insidieuse.

Comme je suis déjà las de la régression républicaine, ils ont cancané et détruit la Cour suprême, la présidence a été à jamais spoliée par Trump et est toujours en danger, ils nient le changement climatique et n’investissent dans rien pour l’avenir. Maintenant qu’ils ont détruit la Maison, mon Dieu, quelle est la prochaine étape ?

Une période de fêtes vraiment sombre, j’en ai peur, toutes ces années nous avons pris pour acquis une Chambre fonctionnelle, sans elle, nous n’avons pas de gouvernement fonctionnel, sans cela nous allons découvrir à quel point la vie américaine est méchante, brutale et courte. deviendra vraiment.