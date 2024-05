Quelque chose de vraiment génial se produit lorsque vous utilisez la peau de banane comme ingrédient : ScienceAlert

Chaque fois que vous épluchez une banane et jetez la peau, vous jetez une collation savoureuse et nutritive.

Une étude récente m’a montréSi les peaux de banane sont blanchies, séchées et moulues en farine, elles peuvent être transformées en produits de boulangerie au goût tout aussi bon, sinon meilleur, que les produits à base de blé.

À moins que vous ne soyez un lecteur assidu de blogs de cuisine végétalienne ou un fan de Nigella Lawson, vous n’avez probablement jamais envisagé de cuisiner avec une peau de banane. Mais non seulement c’est parfaitement sûr, mais les scientifiques ont également démontré que c’est vraiment bon pour la santé.

Lorsque les produits de l’expérience ont été testés, les consommateurs ont déclaré qu’ils étaient tout aussi satisfaits des saveurs que des biscuits au sucre sans peau.

Vous recevrez même une généreuse dose de minéraux et de nutriments anticancéreux. Enrichis en écorces de banane, par exemple, les biscuits au sucre préparés dans le cadre de l’étude contenaient beaucoup plus de fibres, de magnésium, de potassium et de composés antioxydants.

Par contre, ajouter trop de farine de peau de banane a donné des biscuits un peu bruns et durs, peut-être à cause de toutes les fibres supplémentaires. Mais lorsque les lots étaient préparés avec de la farine contenant 7,5 pour cent de peau de banane, la texture des biscuits atteignait un équilibre bien plus attrayant.

En prime, les produits se sont également bien conservés pendant trois mois à température ambiante.

Bien que l’étude n’ait examiné que les conséquences de l’ajout de pelures de banane aux biscuits cuits au four, les résultats suggèrent que l’utilisation de farine de zeste de banane dans les pains, les gâteaux et les pâtes pourrait également être envisagée.

L’année dernière, par exemple, un étude Sur le gâteau à la peau de banane, la peau jaune du fruit donne une couleur alimentaire naturelle au produit cuit ainsi qu’un apport nutritionnel.

Entre-temps, une étude de 2016 a révélé que le remplacement jusqu’à 10 pour cent de farine de blé avec de la farine de peau de banane peut enrichir le pain cuit avec une teneur plus élevée en protéines, en glucides et en matières grasses.

Vous n’aimez pas la pâtisserie ? Nigella Lawson a pelure de banane utilisée dans le curryet des blogueurs végétaliens ont récemment popularisé l’idée du bacon à la peau de banane et du « porc » à la peau effilochée.

Manger la peau de ce fruit n’est pas seulement une option saine, cela peut aussi contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. Environ 40 pour cent du poids d’une banane se trouve dans sa peau, et la plupart du temps, cette peau riche en nutriments est tout simplement jetée.

Bien sûr, les peaux de banane sont plutôt inutiles crues. Mais s’ils sont bien préparés, ils peuvent en fait être très bons. Ils peuvent même prolonger la durée de conservation de certains produits, car les peelings possèdent des propriétés antioxydantes et antimicrobiennes.

Il en va de même pour d’autres écorces de fruits, comme la peau de mangue, qui a également été trouvé pour renforcer les propriétés antioxydantes d’un gâteau et améliorer sa saveur.

Alors la prochaine fois que vous enlèverez une banane pour en extraire le fruit, pensez à conserver la peau. Votre ventre pourrait vous remercier plus tard.

L’étude a été publiée dans ACS Science et technologie alimentaires.

Une version de cet article a été publiée pour la première fois en août 2022.