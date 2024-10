« Quelque chose de très mauvais » avec Kamala Harris – Trump — RT World News

La vice-présidente américaine a du mal à répondre « même aux questions les plus simples », a affirmé son rival républicain.

L’ancien président américain Donald Trump a appelé la vice-présidente Kamala Harris à passer un test cognitif, l’appelant « lent et léthargique. » Harris a exhorté Trump à divulguer son dossier médical ce week-end, l’interrogeant « s’il est apte à être président des États-Unis ».

Dans un article publié lundi sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré que « Il est très important que Kamala Harris réussisse un test d’endurance cognitive et d’agilité. »

« Ses actions ont amené beaucoup de gens à croire qu’il pourrait y avoir quelque chose de très grave chez elle », il a continué. « Même 60 Minutes et CBS, afin de protéger Lyin’ Kamala, ont remplacé illégalement et sans scrupules une réponse qu’elle avait donnée, qui était totalement ‘dingue’, par une autre réponse qui n’avait rien à voir avec la question posée. »

« De plus, elle est lente et léthargique lorsqu’il s’agit de répondre même aux questions les plus simples. » Trump a poursuivi. « Nous venons de vivre cela pendant presque quatre ans, nous ne devrions pas avoir à recommencer ! »















La semaine dernière, CBS News a diffusé une interview de Harris qui avait été fortement modifiée, avec les réponses longues et décousues du vice-président – ​​vues dans un aperçu publié avant la diffusion finale – coupées et remplacées par des réponses complètement différentes.

Trump a d’abord concentré sa colère sur CBS, déclarant que la chaîne devrait être fermée et vendue. « au plus offrant ». Cependant, sa dernière attaque contre Harris est intervenue après que le candidat démocrate ait remis en question sa forme physique et mentale.

Après avoir publié une déclaration de son médecin décrivant son état de santé comme « excellent, » Harris a appelé Trump à emboîter le pas, affirmant que son refus de le faire démontre qu’il le fait. « Je ne veux pas que le peuple américain voie ce qu’il fait et s’il est apte à devenir président des États-Unis. »

À 78 ans, Trump est de 19 ans l’aîné de Harris et est actuellement le plus vieux candidat à la présidence d’un grand parti dans l’histoire des États-Unis. Trump a publié une lettre de son médecin en novembre dernier qui déclarait que son « la santé globale est excellente » et que son « Les examens cognitifs étaient exceptionnels. »

Le Dr Bruce Aronwald, médecin personnel de Trump depuis 2021, a déclaré que ses tests de dépistage du cancer étaient tous négatifs, que ses tests cardiovasculaires étaient normaux et qu’il avait réduit son poids grâce à une activité physique quotidienne et à un « alimentation améliorée ».

Trump a attaqué à plusieurs reprises le président Joe Biden pour sa force mentale et physique jusqu’en juillet, lorsque Biden a suspendu sa campagne de réélection après avoir semblé confus lors d’un débat avec l’ancien président. Alors que Harris remplace Biden au sommet du groupe démocrate, Trump a réutilisé son répertoire d’insultes et de moqueries pour l’adapter à son nouvel adversaire.

« Joe Biden est devenu déficient mental. Kamala est née ainsi », a déclaré Trump lors d’un rassemblement électoral le mois dernier. « Elle est née comme ça. Et si vous y réfléchissez bien, seule une personne handicapée mentale aurait pu permettre que cela arrive à notre pays. » » a-t-il poursuivi, s’en prenant à Harris pour sa performance laxiste en matière de sécurité aux frontières.