Quelque chose de terrible avait « choqué Caroline Crouch avant qu’elle ne soit tuée et un secret pourrait être caché dans son journal codé »

CAROLINE Croupton a été « choquée par quelque chose de terrible avant d’être tuée » et son journal codé pourrait donner les réponses, ont affirmé des sources.

Les flics ont précédemment révélé que la jeune femme de 20 ans tenait un journal secret pour signaler les horribles abus qu’elle subissait aux mains de son mari tordu Babis Anagnostopoulos.

pixel8000

Caroline tenait un journal secret et utilisait du code[/caption]

Athéna

Les entrées du journal révèlent un mariage abusif[/caption]

On pense que la jeune maman a utilisé un type de code contenant des abréviations anglaises et grecques et des stylos de différentes couleurs pour empêcher son mari de lire le journal déchirant.

Il semble qu’elle ait utilisé un code pour le mot « battre » et des symboles pour qualifier son mari d’« homme dangereux ».

Pendant ce temps, la journaliste criminelle Angeliki Nikolouli, a affirmé qu’une source lui avait dit que « quelque chose avait choqué Caroline avant qu’elle ne soit tuée ».

Elle a dit : « Avait-elle vu quelque chose qu’elle n’aurait pas dû ? Ma source est très importante, mais je dois les respecter et ne pas en dire plus.

« Cependant, quelque chose avait choqué la fille. »

Un officier de police a révélé ce qu’ils pensent que certains des raccourcis de Caroline signifient, rapporte le Poster.

Le flic a raconté au papier une partie de ce qu’ils avaient déchiffré, y compris une abréviation récurrente de « DG » à côté du symbole grec pour gamma, un juron dans le pays équivalent au mot F.

La police pense que cela signifie « F ****** mec dangereux ».

Deux croix, « XX », apparaissent également dans le journal, disent les flics, qu’ils soupçonnent d’être l’abréviation de « Xylo » en grec ou de « battre » en anglais.

Les détectives ont également interprété le «M» initial comme étant l’abréviation de «Malakas» ou «w*****» en anglais.

Pendant ce temps, les flics pensent que les lettres « PP » signifient « Palio Poustis », ce qui signifie « Dirty Old F***** ».

On pense que les entrées du journal révèlent des détails troublants sur le mariage abusif du couple.

Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou déduit.

Une source affirme que Caroline a été choquée par quelque chose[/caption]

Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou déduit.

La jeune femme de 20 ans a utilisé des mots codés pour enregistrer sa vie quotidienne avec son mari violent[/caption]

Cependant, les procureurs grecs ont interdit toute publication ultérieure du journal secret, arguant qu’il pourrait « offenser la mémoire de la victime » et nuire au procès.

Dans une entrée divulguée, écrite en juillet dernier, un mois après avoir donné naissance à sa fille, Lydia, Caroline écrit sur son intention de quitter leur maison.

En décembre 2019, elle a écrit : « Je me suis encore battue avec Babi. Cette fois, c’était sérieux.

«Je l’ai frappé, je l’ai insulté et il a enfoncé la porte.

« Tout ce que je voulais, c’était qu’il me demande comment je vais quand je me suis réveillé. Je me suis réveillé si faible et fatigué.

« Je pense partir. Je pense aller chez ma sœur, je ne sais pas si je peux continuer avec Babi.

« Je l’aime tellement que je ne peux pas le quitter même si cette relation me fait mal. »

Caroline écrit dans une autre entrée en 2019 : « Hier soir, nous nous sommes battus avec Babi parce que j’ai eu une crise à cause de mes hormones.

« Je lui ai crié dessus, je l’ai frappé et je lui ai dit que je ne voulais pas de notre bébé…

«Je ne vais pas bien, je suis très contrarié, je sais qu’il ne ferait jamais de mal à mon bébé.

« Mon amour pour elle est plus fort que tout au monde. »

Le 3 juillet 2020, alors que sa petite fille Lydia avait un mois, Caroline a écrit : « Aujourd’hui, mon petit a un mois – c’est aussi le jour où j’ai dit à Babi que je voulais partir… Je me sens mal.

Le journal comprend plusieurs entrées où Caroline blâme ses hormones pour les arguments du couple et dit qu’elle se sent « gênée » que ses hormones l’affectent si fortement.

Pendant ce temps, le père de Caroline, David Crouch, 78 ans, a déclaré au Poster que la police l’avait informé que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et qu’ils « avaient un long chemin à parcourir » avant de découvrir le « vrai mobile » du meurtre de sa fille.

Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou déduit.

Le pilote a dit qu’il pleurait la perte de sa femme[/caption]

« Le seul engagement qu’ils étaient prêts à prendre était qu’ils cherchaient des motifs autres que la jalousie et la possessivité », a déclaré M. Crouch au point de vente.

« Ils ne m’ont donné aucune indication sur la direction que prenait leur enquête. »

Cela survient alors que lui et sa femme Susan ont demandé la garde complète de sa petite-fille de 11 mois, Lydia, tandis que les parents d’Anagnostopoulos demanderaient la garde partagée de Lydia, suggérant qu’elle pourrait partager son temps entre Alonissos – le dernier lieu de repos de Caroline – et Athènes .

Babis qui a avoué avoir étranglé sa femme après qu’elle l’ait menacé de le laisser avec leur petite fille Lydia est actuellement dans le soi-disant quartier VIP de la prison de Korydallos.

Il est rapporté qu’il envisage d’utiliser un « bon comportement » comme moyen d’obtenir un traitement spécial.

Le tordu de 33 ans a affirmé sans vergogne qu’il « pleurait » la perte de sa femme en prison.

Parler à Star de l’intérieur de la prison, il a déclaré : « Je pleure la perte de ma femme depuis le premier instant et je le pleure encore aujourd’hui.





« Je pleure tout ce qui s’est passé.

« J’ai détruit ma famille et j’ai tout perdu. J’attends que l’affaire soit traitée pour le bien de ma fille.

« Tout ce que je veux vraiment, c’est le meilleur pour mon enfant.

« Je suis désolé et mes excuses sont sincères. »

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par email helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.