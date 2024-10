« Quelque chose de spécial » promis pour l’édition du 30 octobre 2024 d’AEW Dynamite

Le champion du monde AEW Jon Moxley a réalisé une interview avec CantonRep.com pour promouvoir l’édition du 30 octobre 2024 d’AEW Dynamite. Voici ce que Moxley avait à dire à propos du spectacle qui se déroulera à Cleveland, OH…

«J’ai toujours un surplus d’énergie quand je suis de retour dans l’Ohio. C’est comme si Superman volait près du soleil. Cela me recharge. C’est le limon dont je suis sorti et à partir duquel j’ai évolué et j’ai quelque chose de très spécial pour les personnes présentes mercredi. Ce n’est pas moi, à 18 ans, qui monte dans mon camion et me rend au marché aux puces pour un match. Je ramène le grand spectacle dans l’Ohio et je sens un poids sur mes épaules pour leur offrir quelque chose de mémorable.

«J’ai un message pour mes concitoyens de l’Ohio. Vous êtes les gens que je sers et j’ai une promesse. J’ai quelque chose de spécial pour toi. Je parle avec des vérités absolues. Je ne suis pas un vendeur de voitures d’occasion. Il n’y a pas d’achat spécial gratuit, obtenez-en un spécial gratuit. Vous quittez le travail. Vous pourriez avoir une baby-sitter. Vous payez les billets et le stationnement. Ce sont des investissements importants pour moi et je sens ce poids sur mes épaules. … J’exige que vous ressentiez quelque chose lorsque vous quittez cet événement. Cela pourrait être un choc. Cela pourrait être de l’horreur. Vous pourriez être mal à l’aise. Cependant, je vais créer une expérience mémorable pour vous.

Dans un message via Twitter/X, le président d’AEW, Tony Khan, a écrit que « vous ne voudrez certainement pas manquer @AEW

*CE SOIR* sur TBS ! »