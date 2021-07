Quelque chose de significatif, mais divertissant : Bhumi Pednekar sur les collaborations cinématographiques avec Akshay Kumar | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Bhumi Pednekar, qui célèbre aujourd’hui son 32e anniversaire, a le sentiment que ses équipes de tournage avec Akshay Kumar donnent l’impression aux fans qu’il y a un divertissement significatif en réserve.

Le duo a déjà travaillé dans « Toilet : Ek Prem Katha » et travaille actuellement sur le prochain film « Raksha Bandhan ».

Parlant de la collaboration, Bhumi a déclaré: « Pour commencer, le fait que nous venons d’un film qui a vraiment fonctionné, a été aimé et avait un message social si important que les gens ont également des attentes similaires de notre collaboration actuelle. Mais je pense qu’Akshay monsieur et J’ai vraiment une valeur de bien-être et les gens savent que si nous venons, ce sera quelque chose de significatif et de divertissant. »

S’exprimant avec admiration pour Akshay, elle a ajouté: « Akshay monsieur est quelqu’un que j’admire vraiment et c’est quelqu’un qui a vraiment progressé et il y a des aspects de son parcours que j’admire vraiment comme s’il avait rêvé grand et l’avait réalisé. Et donc l’ai-je fait. Je pense que l’histoire à succès est quelque chose qui fonctionne aussi pour les gens et qui est une source d’inspiration pour les gens. »

Bhumi, qui a demandé un jour de congé pour le tournage de « Rakshabandhan » a été accordée par Akshay et Aanand L Rai, passera du temps avec sa mère, Sumitra et sa sœur, Samiksha et aura un anniversaire intime.

Son parcours en tant qu’actrice a commencé avec la vedette d’Ayushmann Khurrana ‘Dum Laga Ke Haisha’ et a été suivie par un travail révolutionnaire dans des films comme ‘Son Chiriya’, ‘Bala’, ‘Shubh Mangal Saavdhan’, ‘Lust Stories’, entre autres .

Bhumi a parlé de son parcours d’actrice : « Je pense que je suis devenue actrice à une époque où le contenu a commencé à dominer tous les autres aspects du cinéma. J’ai réalisé que le langage du cinéma était en train de changer et je me sens très chanceux d’avoir participé activement au Je pense qu’à cette époque, le moule de base de la façon dont un acteur a été changé et j’ai eu une grande opportunité de le faire à travers tous les personnages que j’ai joués. «

L’acteur polyvalent, qui dirige la célèbre plateforme de plaidoyer social Climate Warrior, avait un souhait particulier pour son anniversaire.

Elle a révélé: « Je pense que mon souhait serait certainement que notre génération soit la génération qui devrait commencer à restaurer la planète parce que c’est le plus important. Je souhaite vraiment que nous abordions les dangers auxquels nous sommes confrontés et que nous prenions des mesures pour y remédier et cela ne peut arriver que si nous changeons tous notre regard sur notre planète. Nous devons réaliser que tout est limité et qu’un jour, si nous ne nous arrêtons pas, nous aurons fini.

Pour sa carrière, le souhait de Bhumi était qu’elle continue à faire du bon travail. Elle a déclaré: « Je continue à faire du bon travail et je continue à briser les limites. La base de fans fidèles que j’ai créée au fil des ans, je veux m’assurer de ne pas les décevoir. »

L’acteur de ‘Durgamati’ a conclu en expliquant ce qui a amené le public à se connecter avec elle, « La relativité de la fille d’à côté où les gens sentaient que les histoires étaient les leurs, où les gens m’ont vu jouer des personnages avec lesquels ils pouvaient s’identifier, je pense que c’est quelque chose travaillé avec moi. »

« Le fait que lorsqu’ils m’ont vu à l’écran, ils ont dit qu’ils connaissaient cette fille et que cela pourrait être leur fille, leur nièce, leur neveu, petite amie, épouse, sœur, etc. Je pense que c’est l’une des plus grandes choses qui ont travaillé pour moi jusqu’à présent », a-t-elle conclu.

Actuellement, Bhumi a une gamme stellaire de films qui devraient être annoncés bientôt. Pendant ce temps, outre ‘Rakshabandhan’, elle travaille sur des projets très attendus comme ‘Badhaai Do’ avec Rajkummar Rao et ‘Mr Lele’ avec Vicky Kaushal.