Quelque chose de nouveau en route – Kelowna Capital News

Deux jours après le début du camp d’entraînement des Rockets de Kelowna, l’équipe a annoncé sa première série de coupures.

Le camp d’entraînement a commencé le dimanche 4 septembre avec 56 joueurs et mardi matin (6 septembre), l’équipe a annoncé que la liste avait été réduite à 39 joueurs.

L’alignement compte maintenant 22 attaquants, 12 défenseurs et cinq gardiens de but.

Des 17 joueurs qui ne sont plus sur l’alignement, 15 d’entre eux ont été retranchés tandis que l’attaquant Colton Dach (Chicago) et le gardien Tayln Boyko (New York) ont été envoyés à leurs camps d’entraînement respectifs de la LNH.

Les Rockets ne sont plus qu’à trois jours de leur premier match préparatoire de la saison lorsqu’ils se rendront à Kamloops pour affronter les Blazers le vendredi 9 septembre.

Le compte à rebours de la saison régulière est lancé alors que la saison régulière des Rockets s’ouvre le samedi 24 septembre contre les Winterhawks de Portland à Prospera Place. Les billets sont disponibles sur le site Web des Rockets.

De plus, les Rockets ont quelque chose de nouveau à venir qui sera annoncé le mercredi 7 septembre. Qu’est-ce que cela pourrait être?

L’anticipation me tue. Nous sommes à moins de 24 heures du lancement de quelque chose de spécial pour @Kelowna_Rockets Ventilateurs. j’ose dire que c’est @LaWHL première. Tous les détails à 8 h, heure normale du Pacifique, mercredi. pic.twitter.com/7Ikg7PkWES – Regan Bartel (@Reganrant) 6 septembre 2022

