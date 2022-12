Ramaswamy, avec un groupe de défenseurs des parents et de collègues, vise à changer cela. Dans un récent article revu par des pairs dans le Journal d’oncologie cliniqueils fournissent une raison et un moyen d’informer les patients et les familles de l’option de faire un don.

“Un changement culturel est nécessaire au sein de la communauté des tumeurs cérébrales pédiatriques, un peu comme celui qui s’est produit pour le don d’organes, dans le but d’offrir à chaque famille, partout dans le monde, la possibilité de faire un don”, ont-ils écrit.

L’article résume bon nombre des réflexions et des histoires qui ont été partagées lors d’une conférence en 2018 par plus de 120 parents qui avaient perdu un enfant à cause d’un cancer du cerveau. Cette réunion à Philadelphie avait pour but d’identifier les obstacles réels et perçus au don de tissus post-mortem.

L’essentiel : De nombreux patients et familles n’étaient pas au courant des avantages et de l’importance du don de tissus, et beaucoup auraient envisagé le don s’ils avaient su l’option ; certains ont exprimé leur ressentiment de ne pas avoir été informés de leur décision de faire un don ou non.