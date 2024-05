Quelque chose dans les grenades peut aider le cerveau à prévenir la maladie d’Alzheimer : ScienceAlert

Une substance présente dans des aliments comme les grenades, les fraises et les noix a restauré la capacité de détecter et d’éliminer les cellules endommagées chez des souris modélisant la maladie d’Alzheimer, rapportent des scientifiques dans un nouvel article.

La même équipe de recherche trouvé précédemment une forme de vitamine B 3 appelé le nicotinamide riboside (NR) aide retirer les mitochondries endommagées du cerveau.

Lorsque ces systèmes de « nettoyage » neurologiques sont interrompus, les déchets commencent à s’accumuler, ouvrant la voie à des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

« De nombreux patients atteints de maladies neurodégénératives souffrent d’un dysfonctionnement mitochondrial, également connu sous le nom de mitophagie. Cela signifie que le cerveau a des difficultés à éliminer les mitochondries faibles, qui s’accumulent ainsi et affectent le fonctionnement cérébral. » dit Université de Copenhague le biochimiste Vilhelm Bohr.

« Si vous parvenez à stimuler le processus de mitophagie, en éliminant les mitochondries faibles, vous obtiendrez des résultats très positifs. »

Remettre en marche ces camions à ordures cérébraux signifie une partie de ces déchets cérébraux associés à la maladie d’Alzheimer – qui finissent par contribuer à la maladie. plaques amyloïdes et enchevêtrements neurofibrillaires qui caractérisent la maladie – peuvent être éliminés, de sorte que l’ensemble du système fonctionne un peu plus facilement pendant un peu plus longtemps.

Dans leurs étude précédentedes souris atteintes d’un modèle de maladie d’Alzheimer (MA) ont reçu le composé NR en complément, réduisant ainsi les protéines enchevêtrées et les dommages à l’ADN dans leur cerveau en stimulant la production d’un coenzyme métabolique essentielle appelée nicotinamide adénine dinucléotide (NAD).

Bohr et ses collègues ont découvert l’urolithine A, la substance présente dans les grenades, offre un coup de pouce similaire au cerveau en difficulté.

Les chercheurs ont découvert que les souris modèles AD qui ont reçu un traitement à long terme à l’urolithine A avaient amélioré leurs capacités d’apprentissage, de mémoire et d’odorat.

Cela a affecté une protéine appelée cathepsine Z, qui semble être hyperactif dans les cerveaux atteints de MA et jouer un rôle dans l’inflammation. Le traitement à l’urolithine A a limité la production de la protéine, à un niveau comparable à celui des cerveaux non atteints d’Alzheimer. En son absence, certains processus cellulaires qui contribuent à décomposer les déchets biologiques ont été restaurés.

Il a également été constaté que le traitement à l’urolithine A module les réponses immunitaires et d’autres voies physiologiques spécifiques à la MA.

Des suppléments comme celui-ci ne préviendront ni ne guériront nécessairement des maladies comme la maladie d’Alzheimer, mais des recherches comme celle-ci suggèrent qu’ils pourraient aider le corps à continuer de ranger les tas croissants de débris moléculaires, ralentissant potentiellement la progression de la maladie.

« L’avantage de travailler avec une substance naturelle est le risque réduit d’effets secondaires », déclare Bohr. dit.

» Jusqu’à présent, plusieurs études montrent qu’il n’y a pas d’effets secondaires graves liés à la supplémentation en NAD. Notre connaissance de l’urolithine A est plus limitée, mais comme je l’ai mentionné, les essais cliniques avec l’urolithine A ont été efficaces dans le traitement des maladies musculaires, et nous devons maintenant examiner La maladie d’Alzheimer. »

Puisque les résultats sont basés sur des souris, nous ne pouvons pas être certains que l’urolithine A aura les mêmes effets sur le cerveau humain jusqu’à ce que les études cliniques soient poursuivies. On ne peut pas non plus conclure que le fait d’empiler des graines de grenade et des fraises sur vos céréales aura un impact significatif sur la santé cognitive. Mais les chercheurs se sentent suffisamment en confiance pour continuer à creuser.

« Même si l’étude a été menée sur des modèles murins, les perspectives sont positives », dit Bohr.

« Nous ne pouvons toujours rien dire de concluant sur le dosage. Mais j’imagine que c’est plus qu’une grenade par jour. Cependant, la substance est déjà disponible sous forme de pilule et nous essayons actuellement de trouver le bon dosage. »

Cette recherche a été publiée dans Alzheimer et démence.