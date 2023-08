Quelque chose d’ancien, de nouveau et de bleu pour Music in the Park de West Kelowna

Le 538e groupe sera la tête d’affiche de Music in the Park à West Kelowna le vendredi 11 août. (538stband/Facebook)

Le blues et le surf-hop mettent en vedette Music in the Park de West Kelowna ce vendredi (11 août).

Les Blueshounds, avec leur rocking boogie blues, sont la première partie à partir de 19 h

Les têtes d’affiche du 538e groupe présentent leur mélange de musique vintage et moderne lorsqu’ils montent sur scène à 20 h. L’artiste émergente Ava Lorraine commencera le spectacle à 18 h 40.

Les spectateurs sont encouragés à apporter leurs propres chaises de jardin et couvertures.

Des food trucks sont disponibles pour acheter des rafraîchissements et il y a une Fun Zone avec des jeux et des activités que tous les âges peuvent apprécier.

Music in the Park a lieu à l’amphithéâtre Annette Beaudreau du Memorial Park (3737 Old Okanagan Highway).

Le stationnement est disponible sur les terres de la Première Nation de Westbank, près de Carrington Court et au coin de la route Old Okanagan et du chemin Ingram.

Le stationnement dans la rue le long de l’autoroute Old Okanagan n’est pas disponible en raison de travaux de construction.

