Quelque chose chez elle attire une foule massive alors que les fans de « Vanderpump Rules » attendent des heures

Something About Her – la sandwicherie de West Hollywood lancée par les stars de « Vanderpump Rules » Ariana Madix et Katie Maloney – est officiellement ouverte aux affaires, après une longue période dans les limbes administratifs. Mercredi, plus de 100 personnes faisaient la queue devant l’auvent lumineux avant son ouverture, attendant plusieurs heures pour acheter les très attendus sandwichs de ce restaurant très attendu.

Quelques jours après l’ouverture en douceur pour les amis et la famille, il était enfin temps d’ouvrir les portes au public. Variété est venu le vérifier le premier jour de son ouverture.

« C’était très, très excitant lorsque nous ouvrions les blinds », a déclaré Madix. Variété. « La ligne a été folle. Nous sommes vraiment très reconnaissants que toutes ces personnes soient non seulement prêtes à venir nous soutenir, mais qu’elles soient également prêtes à attendre. Nous sommes un petit endroit, donc c’est vraiment génial.

Et attendez, ils l’ont fait. Les fans ont patiemment fait la queue pendant trois heures pour réclamer un siège convoité dans cet espace joyeux. Ciera Carattimi et Lauren Rodriguez sont arrivées de Whittier et de San Gabriel et attendaient déjà plus d’une heure pour manger. Combien de temps seraient-ils prêts à rester ? « Pour toujours! » s’exclama Rodríguez. « En fait, j’ai annulé, j’étais censé être au travail. »

Les fans de « Vanderpump Rules » à travers le monde attendaient tous avec impatience la première de Something About Her, qui a été taquinée lors de la réunion à couper le souffle de « Vanderpump Rules » en 2023. Au milieu du drame Scandoval de l’année dernière (au cours duquel le long film de Madix (Il a été révélé que son petit-ami et co-star Tom Sandoval l’avait trompée avec leur co-star, Rachel Leviss), l’idée de deux camarades de casting se réunissant pour apporter un peu de luminosité à tant de drame a touché une corde sensible chez les fans. Les fans de Bravo étaient tellement prêts pour l’ouverture de Something About Her ils ont acheté pour plus de 200 000 $ de marchandises avant que le premier morceau de pain ne soit grillé.

La journée d’ouverture ne s’est pas déroulée sans drame. Avant même qu’ils puissent accueillir le premier invité à l’intérieur, le système POS (point de vente) de la sandwicherie était en panne. « Bien sûr! » dit Madix. « C’est le premier jour, et tout ce qui pourrait mal tourner et qui n’est jamais arrivé auparavant s’est produit. Mais tout le monde s’est mobilisé et nous avons commencé à travailler sur un système différent, juste comme ça ! Nous l’avons fait.

Le décorateur hollywoodien Jon Hutman – qui a travaillé sur plusieurs films de Nancy Meyers, dont « The Holiday », « Something’s Gotta Give » et « It’s Complicated » – a décoré le lieu. Ornée de lustres anciens et de nombreux coussins, l’ambiance de Something About Her est résolument relaxante. C’est le genre d’endroit qui encourage un verre de vin avec le déjeuner (si c’est votre truc), pendant que les invités se détendent au son de doux airs de jazz joués dans les haut-parleurs.

« Nous avons de la bière et du vin, du kombucha dur, des seltzers, des thés durs », a déclaré Madix. Et oui, bien sûr, Loverboy, la création de cocktail de Kyle Cooke de la série sœur Bravo « Summer House » était en stock et exposée, à côté du vin Avaline et d’une gamme de boissons haut de gamme, dont Recess, du cidre et une variété d’Olipop. des sodas.

L’intention de Madix et Maloney pour leur restaurant est imprimée sur ses menus. Ensemble, ils partageaient un rêve : « … créer un espace qui non seulement nourrit le corps mais élève également l’esprit. En tant que deux femmes passionnées en quête d’autonomisation et de connexion, nous avons imaginé un havre de paix où le design et le goût s’entremêlent pour célébrer la féminité et la créativité.

Perchée à côté du stand de produits dérivés, convenablement exposée dans des paniers et des conteneurs d’aspect vintage, se trouvait la conteuse de « Vanderpump Rules » et la mère de Katie Maloney, Teri Noble Maloney. La matriarche a déclaré que c’était incroyable de voir enfin l’auvent jaune et blanc s’ouvrir aux affaires : « Une dame qui faisait la queue s’est mise à pleurer, puis j’ai commencé à pleurer. » Et si vous êtes curieux, Something About Her propose une collection d’options de produits dérivés, notamment des t-shirts en noir, blanc et sauge pour 29,99 $, et des casquettes de baseball noires ou blanches pour 29,99 $. « Ils se vendent comme des petits pains chauds », a ajouté Teri Maloney. Katie Maloney a refusé de commenter ; nous sommes la reine des limites.

Quant aux sandwichs, Teri Noble Maloney a suggéré « The Meg », « qui ressemble à une salade méditerranéenne sur un wrap au lavash ». Mais elle reste également friande du sandwich à la salade de poulet appelé « The Reese ». Les prix des repas varient de 14 $ à 18 $, chips non incluses (mais plusieurs assiettes étaient accompagnées de raisins).

Alors que la première journée approchait de l’heure de fermeture (16 heures), tous les signes indiquaient le succès. Quatre des neuf sandwichs étaient épuisés et la file d’attente ne montrait toujours aucun signe de ralentissement. En réponse, Madix et Maloney sont de nouveau sortis pour saluer les fans. Le dévouement est réel.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils diraient à Madix et Maloney, si on leur en donnait l’occasion, leurs fans ont répondu à l’appel.

« Ce sont les femmes les plus fortes de tous les temps, et je pense qu’elles exercent une influence positive sur tous les téléspectateurs qui regardent », a déclaré Carattimi. « Chaque femme traverse [a breakup], mais j’ai l’impression que la façon dont Ariana gère la situation montre la bonne façon de procéder. C’est un renforcement très positif que vous n’avez pas vu dans la série depuis des années.

«Je ne veux pas me lancer dans cela parce que je vais me mettre à pleurer. Je l’aime tellement », a ajouté Rodriquez. « Ce sont mes icônes, et je les aime pour toujours, et personne ne peut me faire les détester. »