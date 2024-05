« Quelque chose à propos d’elle » est enfin ouvert, mais est-ce bon ?

Photo-illustration : par The Cut ; Photos : Getty Images

En temps normal, j’attends maximum 25 minutes pour un sandwich, et il a intérêt à ce qu’il soit bon. Mais l’ouverture de Something About Her, une nouvelle sandwicherie détenue en copropriété par Règles de Vanderpump stars Ariana Madix et Katie Maloney, n’est pas une circonstance ordinaire, alors j’ai fait la queue pendant trois heures et demie.

Le fait que j’aie mis la main sur des sandwichs me semblait légèrement miraculeux. Cela fait plus de deux ans que Something About Her a été annoncé ; permettre des retards et personnel changeant n’a pas précisé si le restaurant serait jamais ouvrir ou si cela allait plutôt dans le sens de Sonja Morgan four grille-pain, très médiatisé mais jamais tout à fait réel. Mais voilà : Something About Her (ou SAH) est arrivé à West Hollywood, ouvrant à 10h25 un mercredi gris de fin mai.

Officiellement, le magasin était censé ouvrir à dix heures. J’arrive à 9h35, ne sachant pas si je m’attends à de la foule ou à quelques fans inconditionnels. La file d’attente fait le tour du magasin de smoothies voisin et retourne dans la ruelle. (j’espérais bien sûr une ruelle comme celui derrière SUR, où le personnel de SAH pourrait un jour se crier dessus à la télévision, mais l’espace derrière SAH est, pour l’instant, vierge.) Il y a 50 personnes devant moi ; les premiers en ligne sont Pompe Vander des podcasteurs qui me disent qu’ils sont arrivés à huit heures. Toutes les deux minutes, quelqu’un de nouveau rejoint la file, souvent avec un iPhone en l’air, et je ressens la peur distincte qui vient de savoir que je pourrais me retrouver sur le TikTok de quelqu’un, renfrogné au bord de l’écran.

Parce que je m’attends à rester là un moment et qu’il existe peu d’alliances plus faciles à nouer que celles entre personnes coincées dans l’attente de quelque chose ensemble, je me lie rapidement d’amitié avec les personnes qui se tiennent près de moi. Juste derrière moi se trouve une assistante personnelle nommée Blanca, dont elle refuse de nommer l’employeur célèbre, malgré mes supplications ; elle dira seulement que son patron est un « grand fan » de VPR. Devant, deux jeunes femmes avec des anneaux dans le nez et un maquillage parfait me disent que SAH est la dernière étape d’un voyage. VPR visite du restaurant qu’ils ont entreprise la veille. Au fil des années, j’ai entendu de nombreuses personnes appeler les différents Règles de Vanderpump restaurants – SUR, Tom Tom, Schwartz & Sandy’s, Jax’s Studio City, feu Pump (RIP) – Disney World pour les fans de Bravo. À certains égards, Something About Her semble plus proche d’un Magasin de poupées American Girl qu’un pain Panera. Plusieurs clients me disent qu’ils se pressent au SAH, dont la date d’ouverture est une surprise, dans le cadre d’une tournée planifiée de Pompe Vander restaurants dérivés; cela me semble un engagement culinaire au-delà de ma ténacité.

Entre Blanca, moi et les filles de la génération Z, je suis la seule à atteindre les portes d’entrée du restaurant. Après avoir récupéré la marchandise – des selfies avec Katie et Ariana – ils abandonnent les sandwichs. (Le patron de Blanca a besoin d’elle pour des questions plus urgentes concernant les célébrités, alors elle se contente d’un T-shirt.)

Mais permettez-moi de revenir en arrière. Au moment où j’arrive à 9h35, Ariana est déjà à l’intérieur. Vers 9h50, Katie arrive et une petite acclamation éclate dans la file d’attente. À 9 h 55, un système de haut-parleurs annonce que la nage de 9 heures du matin est terminée et que les nageurs doivent quitter leur couloir. (Il y a une piscine à côté.) À dix heures, deux membres du personnel du SAH en T-shirts et jupes noirs du SAH tentent sans enthousiasme de rediriger la ligne, expliquant que nous bloquons plusieurs autres entreprises, dont un café et SUR. (pas ouvert avant 17h). Décider collectivement que ce n’est pas notre problème, personne ne bouge.

Je demande à ces membres du personnel de discuter plusieurs fois, mais ils hésitent, affirmant qu’ils ne sont pas autorisés à parler à la presse. J’essaie quand même, en leur demandant s’ils espèrent avoir leur propre série dérivée, et ils rient, résolument indifférents, comme si l’idée même était insensée.

Vers 22h20, la foule prend des allures de mutinerie. Un couple marié du sud de Los Angeles, qui a quitté son travail pour y être, me dit que le restaurant « aurait dû être mieux préparé ». Je dois être d’accord avec eux, surtout après que le personnel nous a informés que le point de vente ne fonctionnait pas. Pourtant : ces gens n’ont-ils pas vu Règles de Vanderpump? La confiance totale dans son manque de préparation n’est-elle pas l’éthos sur lequel la série et toutes ses itérations chaotiques ont été construites ? Quoi qu’il en soit, il n’y a eu qu’un retard de 25 minutes (… deux ans et 25 minutes).

Pendant que nous attendons, Katie et Ariana reculent dans la file d’attente, prennent des photos et remercient les clients pour leur patience. Ils sont magnifiques, avec des cheveux lissés en arrière et des angles de selfie pratiqués ; Ariana en particulier est très sympathique. Elle et Katie me disent que leurs sandwichs préférés au menu évoluent constamment ; actuellement, Ariana est « vraiment fan du Cameron » (charcuterie italienne), tandis que Katie aime le Reese (salade de poulet). Interrogée sur leurs problèmes techniques, Katie se lance dans le demi-fond et répond : « La loi de Murphy ».

La ligne se déplace par à-coups ; Je me fais de nouveaux amis. Comme moi, Rachel et Emily sont VPR fans du Minnesota, ce qui nous donne de quoi parler pendant la prochaine heure et changer. A midi, ils gardent ma place en ligne pendant que je m’enregistre avec la queue de celle-ci, qui s’étend le long du pâté de maisons. Je rencontre deux sœurs qui ont rejoint la file 20 minutes plus tôt. Quand ils me disent qu’ils ne savent pas quoi commander une fois à l’intérieur, je trouve leur optimisme émouvant. Ma faim s’intensifie.

À l’approche de l’heure du déjeuner, l’énergie autour de la devanture du magasin devient maniaque. Un trio de paparazzi se présente vers 12h15, et une femme penchée à mi-chemin d’un bus touristique abritant des célébrités crie : « ARIANA ! pendant qu’elle passe. Un gars quelques places plus loin en ligne semble devoir connaître Katie et Ariana personnellement, étant donné la façon dont il s’attarde près de la porte d’entrée, mais quand ils apparaissent dans l’embrasure de la porte, il n’arrête pas de crier : « Queens ! et « Nous ne vous méritons pas! »

À 12h30, après trois heures en ligne, j’arrive enfin dans Something About Her. C’est un espace intimiste, avec une demi-douzaine de tables et trois fois plus d’oreillers. Conçue par Jon Hutman, le décorateur de Nancy Meyers, l’ambiance est en conséquence le chic côtier des années 90 avec des treillis bleu Tiffany et des lustres blancs. Les tables sont pleines et je n’ai pas envie de manger seule entourée de gens qui prennent des photos, alors je commande mes sandwichs à emporter. Les problèmes techniques du magasin font que je ne peux pas obtenir de reçu, imprimé ou autre (?), alors la caissière me demande de prendre une photo de son lecteur de carte. Teri Maloney, la mère de Katie, me tend les chips et les cookies aux pépites de chocolat que j’ai commandés.

SAH ne fabrique pas son pain ni ses pâtisseries, et au début, personne n’est capable de me dire qui le fait. (« JE devrait je sais », me dit un caissier ; encore une fois, je dois être d’accord.) En attendant ma commande dehors, en mangeant le assez bon cookie, j’essaye Ariana, me sentant absurde de m’adresser directement à quelqu’un dont j’ai vu la vie imploser à la télévision. (« Euh, Ariana ? Désolé : qui est ton boulanger ? ») Elle me dit qu’elle va vérifier auprès du chef. Quand elle revient, elle touche mon épaule si doucement, souriant si gentiment, et dit : «Cellier.» Je pense, Ouah. je ne le faites pas la mérite.

Au moment où j’arrive à la caisse, ils sont sortis du Cameron (salami, soppressata, mortadelle, poivre, etc.), donc cela semble être le choix le plus populaire de la journée. (Les sandwichs portent le nom d’actrices associées à des comédies romantiques, certaines plus lâchement liées que d’autres.) Un énoncé de mission imprimé sur le menu fait référence à SAH comme à un « sanctuaire chéri » et dit que Katie et Ariana voulaient que « nos sandwichs évoquent la nostalgie ». Voyons ça. Voici ce que j’ai pensé des sandwichs que j’ai essayés :

Cela semblait également contenir des morceaux d’œuf dur, et même si je n’ai pas nécessairement été déçu par cette découverte, j’ai été surpris. Le fenouil ressort vraiment. Je pense. En fait, je ne sais pas quel goût a le fenouil. Pas mal.

Note : 3 sur 5 Boulettes de chèvre

La salade de poulet est simple mais savoureuse. Je me demande s’ils n’avaient plus de moutarde, parce que mon Reese était accompagné d’un glaçage balsamique, et j’ai bien aimé ! Quelque chose à considérer pour SAH.

Note : 4 sur 5 Boulettes de chèvre

J’avais hâte d’arriver à un sandwich avec une sauce. J’aime beaucoup les saveurs ici, mais il faut plus de fromage – mon sandwich n’avait que la couche la plus fine. J’aime beaucoup la menthe, qui équilibre bien la confiture plus épicée.

Note : 4 sur 5 Boulettes de chèvre

Je ne mange pas de dinde, alors j’ai demandé à mon partenaire de manger celle-ci. Elle a déclaré : « Le ratio est un peu faux ; Je veux plus de concombre et de poivre. Mais les saveurs sont bonnes.

Note : 3,5 sur 5 Boulettes de chèvre

Il semble que SAH ne se sente pas en sécurité en associant une actrice hollywoodienne à celle-ci. En toute honnêteté, j’ai mangé ceci après un trajet de 45 minutes avec Uber pour rentrer chez moi. Le fromage n’était pas complètement fondu. J’aime un simple fromage grillé, mais je pense qu’ils doivent ajouter ici un deuxième fromage pour plus de saveur.

Note : 2 sur 5 Boulettes de chèvre

Les sandwichs SAH coûtent en moyenne 15 $ chacun, ce qui est un très bon prix de nos jours, surtout parce qu’ils sont accompagnés d’une pointe de cornichon à l’aneth. (Si vous dînez sur place, vous obtenez également des raisins, mais pas de chance pour moi d’y aller !) Sans l’attente de près de quatre heures, je mangerais à nouveau avec plaisir le Reese et le Drew. La saison dernière, VPR a tenté de vilipender Ariana pour ne pas vouloir, très raisonnablement, sortir avec le pire ex-petit-ami du monde. Pendant ce temps, les commentateurs d’Instagram, les podcasteurs et certains de ses camarades doutaient que sa sandwicherie ouvre un jour. Et pourtant : Something About Her est là, et en fait, c’est plutôt bien ! La vengeance d’Ariana est un plat qui se mange froid sur une ciabatta rustique.

