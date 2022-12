Quelque chose à propos de ce mystérieux cimetière de fossiles était louche

Bien que les océans aient différé il y a 230 millions d’années, les ichtyosaures “ont probablement adopté le même comportement”, a-t-il déclaré. Les animaux ne sont pas morts d’une catastrophe de masse, mais sont plutôt morts à un rythme normal de diverses causes, leurs squelettes se regroupant dans la mort parce que c’est ainsi qu’ils se sont comportés dans la vie.

L’idée que les ichtyosaures vivaient et voyageaient ensemble comme des baleines n’est pas nouvelle, mais “c’est la première étude à vraiment le démontrer de manière crédible et étayée”, a déclaré Erin Maxwell, paléontologue au Musée national d’histoire naturelle de Stuttgart en Allemagne. , qui n’a pas participé à l’étude. Le Dr Maxwell espère que l’équipe examinera ensuite plus en détail les os des nouveaux spécimens, en particulier les embryons et les nouveau-nés.

Bien que cette affaire soit maintenant close, comme toute bonne câpre, elle est mûre pour des suites. “Il y a beaucoup de choses sur la biologie des reptiles de la taille d’une baleine que nous ne savons toujours pas”, a déclaré le Dr Pyenson. Cela inclut le plus grand mystère de tous : pourquoi ils se sont éteints il y a 88 millions d’années, des dizaines de millions d’années avant les dinosaures sur terre. Restez à l’écoute pour voir si des paléontologues intrusifs (et leur méthode scientifique embêtante) le résolvent ensuite !