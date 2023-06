« Quelque chose à partir de rien »: un homme de Revelstoke crée des planches de charcuterie à partir de fûts de vin usagés

Cet article fait partie d’une série que la revue Revelstoke fait cette saison de marché. L’examen mettra en évidence les vendeurs qui rendent le marché des fermiers spécial.

Avec Elvis Presley en plein essor depuis Grizzly Plaza au salon de l’automobile du centre-ville, Callum McLeary de la Cozy Wood Company s’abrite sous sa tente, échappant au chaud soleil du samedi alors que les passants se promènent en regardant les boiseries sur sa table d’exposition.

Le stand de McLeary propose différents types de plateaux qu’il a construits à partir de vieux bois. Son travail peut être trouvé au marché des fermiers de la Local Food Initiative toutes les deux semaines. McLeary a expliqué comment il a eu l’idée de construire les plateaux, ce que le marché signifie pour lui et pourquoi il a commencé.

Cozy Wood Co. se spécialise dans un type particulier de plateau – le plateau de charcuterie. Bien que les pièces puissent certainement être utilisées pour plus que des craquelins et du fromage, c’est toujours un moyen facile de visualiser le travail de McLeary. Avec autant d’options différentes pour les planches de bois, McLeary’s se distingue par sa courbe unique qui est une signature de ses pièces.

Les questions sur la courbe sont courantes pour le propriétaire.

« Tout le monde ne s’en rend pas compte tout de suite », a déclaré McLeary.

Rangées de plateaux de McLeary affichés sur sa table au marché LFI. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

La clé, ce sont les tonneaux de vin.

« J’essaie toujours de faire quelque chose à partir de rien », a déclaré McLeary en riant.

McLeary est menuisier et fabricant de meubles de métier. Il a travaillé à la construction et à la rénovation de maisons autour de Revelstoke pendant un certain temps. Il a déjà une entreprise appelée Birch Lodge Wood Works, où il fabrique des meubles, mais McLeary a décidé de créer Cozy Wood Company plus récemment.

« L’entreprise de bois confortable est née l’été dernier », a-t-il déclaré.

Lorsque son père venait de Nouvelle-Zélande, il a offert à McLeary une chance de l’aider avec un produit qu’il avait déjà fabriqué. McLeary a aidé son père et l’a apprécié, alors il a décidé d’essayer de l’apporter au marché de Noël.

« Il a été vraiment bien reçu. Les ventes étaient bonnes. Et donc, alors je me suis dit, eh bien, pourquoi pas? Je vais créer un site Web et je ferai quelques marchés cet été et je verrai où cela me mène », a déclaré McLeary.

Le bois de Cosy Wood Co provient de vieux tonneaux de vin. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

Ainsi, Cosy Wood est né. McLeary a déclaré que le nom venait du désir d’avoir un nom commercial qui transmettait le sentiment de « se sentir bien à l’intérieur ».

« C’est un peu étrange de démarrer une nouvelle entreprise », a plaisanté McLeary. « Tu dois le nommer et tu te dis ‘ah, ce nom va rester avec moi pendant longtemps.' »

Fort de son expérience en menuiserie, McLeary avait travaillé sur des projets autour de Revelstoke. Alors qu’il travaillait sur des maisons ou des meubles, il était parfaitement conscient de la quantité de bois gaspillée, ce qui l’a en partie incité à commencer à utiliser du bois récupéré.

« Tout est si cher dans le monde de nos jours. Je ne peux tout simplement pas supporter de le voir se perdre », a-t-il déclaré.

Ses pièces sont fabriquées à partir de vieux tonneaux de vin qu’il achète sur Facebook Marketplace ou dans les vignobles de l’Okanagan.

McLeary a déclaré que son adaptabilité et son prix ont aidé son entreprise.

Callum McLeary est le menuisier derrière la Cozy Wood Company. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

« Quelqu’un s’approche de moi et me dit : ‘Pouvez-vous faire une planche de charcuterie en sac à dos’ ? Et je suis comme, bien sûr que je peux », a déclaré McLeary en prenant un petit plateau sur sa table d’affichage, démontrant le produit dont il parlait.

McLeary obtient environ sept pièces de chaque baril avec lequel il travaille. Les fûts sont souvent épuisés en quelques jours seulement.

Ce qu’il préfère dans sa fréquentation des marchés, c’est d’avoir la chance de voir ses amis. McLeary a déclaré que le marché lui offre une occasion unique de se débarrasser des toiles d’araignées qui découlent du travail en solo dans un atelier de menuiserie. Passer la journée à discuter avec les passants est un régal pour lui.

McLeary vise à établir plus de liens avec les vignobles pour aider à développer l’entreprise et travaille déjà sur un site Web pour commencer à vendre en ligne.

À court terme, cependant, McLeary avait hâte de sortir du soleil et de se détendre à la maison sous son cerisier. Il avait même bu de la bière qu’il avait hâte de boire et qui lui avait été donnée par quelqu’un la nuit précédente après que McLeary ait trouvé leur téléphone sur une piste et le leur ait rendu.

