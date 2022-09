Quelque 230 baleines échouées en Tasmanie ; efforts de sauvetage en cours

HOBART, Australie (AP) – Environ 230 baleines se sont échouées sur la côte ouest de la Tasmanie, quelques jours seulement après la découverte de 14 cachalots échoués sur une île au large de la côte sud-est.

Le groupe, qui s’est échoué sur Ocean Beach, semble être des globicéphales et au moins la moitié sont présumés être encore en vie, a déclaré mercredi le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de Tasmanie.

Une équipe du programme de conservation marine assemblait du matériel de sauvetage des baleines et se dirigeait vers la région, a indiqué le département.

Un résident a déclaré à l’Australian Broadcasting Corp. que les baleines étaient visibles près de l’entrée du port de Macquarie et a décrit l’échouement comme un “événement massif”.

David Midson, directeur général du West Coast Council, a exhorté les gens à rester à l’écart.

“Les baleines sont une espèce protégée, même une fois décédées, et c’est une infraction d’interférer avec une carcasse”, a déclaré le ministère de l’Environnement.

Le scientifique marin de l’Université Griffith, Olaf Meynecke, a déclaré qu’il était inhabituel pour les cachalots de s’échouer sur le rivage. Il a déclaré que des températures plus chaudes pourraient également modifier les courants océaniques et déplacer les sources de nourriture traditionnelles de la baleine.

“Ils iront dans différentes régions et chercheront différentes sources de nourriture”, a déclaré Meynecke. “Quand ils font cela, ils ne sont pas dans la meilleure condition physique car ils pourraient être affamés, ce qui peut les amener à prendre plus de risques et peut-être à se rapprocher du rivage.”

Quatorze baleines ont été découvertes lundi après-midi sur King Island, une partie de l’État de Tasmanie dans le détroit de Bass entre Melbourne et la côte nord de la Tasmanie. Le département a déclaré qu’il n’était pas inhabituel d’apercevoir des cachalots en Tasmanie.

Il y a deux ans, environ 470 globicéphales à longues nageoires ont été retrouvés échoués sur des bancs de sable au large de la côte ouest de la Tasmanie lors du plus grand échouage massif jamais enregistré en Australie. Après une semaine d’efforts, 111 de ces baleines ont été sauvées, mais les autres sont mortes.

The Associated Press