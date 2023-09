Quelque 13 000 travailleurs de l’automobile entament une grève pour obtenir de meilleurs salaires et des avantages sociaux auprès des constructeurs automobiles de Détroit

DETROIT (AP) — Environ 13 000 travailleurs américains de l’automobile ont arrêté de fabriquer des véhicules et se sont mis en grève vendredi après que leurs dirigeants n’ont pas réussi à combler le fossé géant entre les revendications syndicales dans les négociations contractuelles et ce que les trois constructeurs automobiles de Détroit sont prêts à payer.

Les membres du syndicat United Auto Workers ont commencé à manifester devant une usine d’assemblage de General Motors à Wentzville, Missouri, une usine Ford à Wayne, Michigan, près de Détroit, et une usine Stellantis Jeep à Toledo, Ohio.

C’était la première fois en 88 ans d’histoire du syndicat qu’il se retirait simultanément des trois entreprises, alors que les contrats de quatre ans avec les entreprises expiraient jeudi à 23 h 59.

Les grèves déterminera probablement l’avenir du syndicat et de l’industrie automobile américaine à un moment où les travailleurs américains exercent leur pouvoir et où les entreprises sont confrontées à une transition historique de la construction d’automobiles à combustion interne à la fabrication de véhicules électriques.

S’ils durent longtemps, les concessionnaires pourraient manquer de véhicules et les prix pourraient augmenter. Le débrayage pourrait même être un facteur dans l’élection présidentielle de l’année prochaine en mettant à l’épreuve la fière prétention de Joe Biden d’être le président le plus favorable aux syndicats de l’histoire américaine.

« Les travailleurs du monde entier regardent cela », a déclaré Liz Shuler, présidente de l’AFL-CIO, une fédération de 60 syndicats comptant 12,5 millions de membres.

La grève est très différente de celles des précédentes négociations de l’UAW. Au lieu de s’en prendre à une seule entreprise, le syndicat, dirigé par son nouveau président pugnace, Shawn Fain, fait grève dans les trois. Mais les 146 000 membres de l’UAW présents dans les usines de l’entreprise ne manifestent pas tous sur les piquets de grève, du moins pas encore.

Au lieu de cela, l’UAW ciblé une poignée d’usines pour inciter les négociateurs de l’entreprise à relever leurs offres, qui étaient bien inférieures aux revendications syndicales de 36 % d’augmentation des salaires sur quatre ans. GM et Ford ont offert 20 % et Stellantis, anciennement Fiat Chrysler, a offert 17,5 %.

À l’extérieur de l’usine Ford dans la banlieue de Détroit, Britney Johnson, 35 ans, qui travaille pour l’entreprise depuis environ 3 ans et demi et n’a pas encore atteint les salaires syndicaux les plus élevés, a déclaré qu’elle aimerait un salaire plus élevé, le retour des retraites et des coûts. de vie augmente. «J’aime le travail. C’est juste que nous méritons plus », a-t-elle déclaré.

Parmi les quelque 400 travailleurs sur la ligne de piquetage dans le Michigan se trouvait Adelisa LeBron, 37 ans, qui travaille sur la chaîne des moteurs. Elle est là depuis trois ans et gagne 24 dollars de l’heure en tant qu’employée de niveau inférieur, a-t-elle déclaré.

« Cette grève me rend nerveux », a déclaré LeBron. «Je suis une mère célibataire de 3 adolescents. C’est important. Avec ce que je gagne, je dois travailler à temps partiel pour joindre les deux bouts.

Les grèves limitées aideront à préserver le fonds de grève de 825 millions de dollars du syndicat, qui s’épuiserait dans environ 11 semaines si tous les travailleurs se retiraient. Mais Fain a déclaré que davantage d’usines pourraient être ajoutées si les entreprises ne font pas de meilleures offres.

Même Fain a qualifié les revendications du syndicat d’audacieuses, mais il maintient que les constructeurs automobiles engrangent des milliards et qu’ils peuvent se le permettre. Il s’est moqué des déclarations des entreprises selon lesquelles des règlements coûteux les obligeraient à augmenter les prix des véhicules, affirmant que la main d’œuvre ne représente que 4 à 5 % des coûts des véhicules.

« Ils pourraient doubler nos augmentations et ne pas augmenter le prix des voitures tout en réalisant des millions de dollars de bénéfices », a déclaré Fain. « Nous ne sommes pas le problème. Le problème est la cupidité des entreprises.

Les grèves ont couronné une journée au cours de laquelle les deux camps se sont plaints que l’autre n’avaient pas suffisamment bougé de leurs positions initiales.

En plus des augmentations générales de salaires, le syndicat demande le rétablissement des augmentations de salaire liées au coût de la vie, la fin des différents niveaux de salaire pour les emplois en usine, une semaine de 32 heures avec 40 heures de salaire, le rétablissement des prestations traditionnelles à prestations définies. les pensions pour les nouveaux employés qui ne bénéficient désormais que de régimes de retraite de type 401(k), les augmentations de pension pour les retraités et d’autres éléments.

À partir de 2007, les travailleurs ont renoncé aux augmentations de coût de la vie et aux pensions à prestations définies pour les nouvelles embauches. Des niveaux de salaires ont été créés alors que l’UAW tentait d’aider les entreprises à éviter des difficultés financières avant et pendant la Grande Récession. Malgré cela, seul Ford a évité la protection contre les faillites financée par le gouvernement.

Beaucoup disent qu’il est temps de récupérer les concessions parce que les entreprises font d’énormes profits et que les PDG engrangent des millions. Ils veulent également s’assurer que le syndicat représente les travailleurs au niveau usines de batteries de véhicules électriques en coentreprise que les entreprises construisent pour que les travailleurs aient un emploi dans la fabrication des véhicules du futur.

Les ouvriers des usines d’assemblage de grande envergure gagnent environ 32 dollars de l’heure, plus d’importants chèques annuels de participation aux bénéfices. Ford a déclaré que le salaire annuel moyen, y compris les heures supplémentaires et les primes, était de 78 000 $ l’année dernière.

L’usine Ford en grève emploie environ 3 300 travailleurs et fabrique des SUV Bronco et des camionnettes intermédiaires Ranger. Le complexe Toledo Jeep compte environ 5 800 travailleurs et fabrique le SUV Jeep Wrangler et le pick-up Gladiator. L’usine GM de Wentzville compte environ 3 600 travailleurs et fabrique les camionnettes intermédiaires GMC Canyon et Chevrolet Colorado, ainsi que les fourgonnettes pleine grandeur GMC Savana et Chevrolet Express.

Le syndicat ne s’est pas attaqué aux grosses vaches à lait des entreprises, que sont les camionnettes pleine grandeur et les gros SUV, et s’est plutôt tourné vers les usines qui fabriquent des véhicules avec des marges bénéficiaires plus faibles, a déclaré Marick Masters, professeur de commerce à la Wayne State University de Washington. Détroit.

« Ils veulent donner un peu d’espace aux entreprises sans les mettre au pied du mur », a déclaré Masters. « Ils ne les mettent pas directement dans le coin. Vous mettez un animal dans un coin et c’est dangereux.

Les constructeurs automobiles affirment qu’ils sont confrontés à des demandes sans précédent alors qu’ils développent et construisent de nouveaux véhicules électriques tout en fabriquant des voitures, des SUV et des camions à essence pour payer leurs factures. Ils craignent que les coûts de main-d’œuvre augmentent tellement qu’ils devront vendre leurs voitures à un prix supérieur à celui vendu par les constructeurs automobiles étrangers dans les usines américaines.

La PDG de GM, Mary Barra, a déclaré jeudi aux travailleurs dans une lettre que l’entreprise proposait des augmentations de salaire historiques et des engagements en matière de nouveaux véhicules dans les usines américaines. L’offre de GM, a-t-elle écrit, « répond à ce que vous nous avez dit être le plus important pour vous, malgré la rhétorique enflammée de la direction de l’UAW ».

Jeudi sur CNBC, le PDG de Ford, Farley, a déclaré que si Ford avait accepté les demandes du syndicat, l’entreprise aurait perdu 15 milliards de dollars au cours de la dernière décennie et aurait fait faillite.

Dans le cadre de la stratégie de l’UAW, les travailleurs en grève vivraient avec 500 dollars par semaine d’indemnités de grève versées par le syndicat, tandis que les autres resteraient au travail avec leur plein salaire. Il est peu probable que les entreprises excluent les travailleurs restants de leurs usines parce qu’elles veulent continuer à construire des véhicules.

Il est difficile de dire combien de temps il faudra avant que les grèves réduisent les stocks chez les concessionnaires et commencent à nuire aux résultats financiers des entreprises.

Jeff Schuster, responsable de l’automobile pour la société de recherche Global Data, a déclaré que Stellantis possède le plus grand stock et pourrait tenir plus longtemps. L’entreprise dispose de suffisamment de véhicules chez les concessionnaires ou en route vers ceux-ci pour durer 75 jours. Ford dispose d’un approvisionnement de 62 jours et GM de 51 jours.

Schuster a néanmoins prédit que les grèves pourraient durer plus longtemps que les arrêts de travail précédents, comme la grève de 40 jours contre GM en 2019.

« Dans ce cas-ci, on a l’impression qu’il y a beaucoup plus de risques ici des deux côtés », a-t-il déclaré.