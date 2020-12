Au lieu de cela, il est plus proche de la moyenne de niveau 3, qui était de 175 pour 100000 – et en fait, des cas dans quatre des dix zones d’autorités locales – la ville de Manchester, Wigan, Bury et Rochdale – se situent au-dessus de ce taux.

De même, bien que les cas aient diminué dans l’ensemble de la région du Grand Manchester, les taux dans une poignée de régions restent au mieux obstinément élevés et, au pire, recommencent à grimper. La ville de Manchester a vu les cas hebdomadaires augmenter légèrement à 179 pour 100000 contre 175 le 2 décembre, tandis que Trafford a vu les cas passer de 96 à 106.

Les cas sont également en augmentation dans le groupe d’âge clé des 60 ans et plus, ce qui trouble encore davantage les choses. La moitié des collectivités locales du Grand Manchester ont connu une augmentation des infections chez les personnes âgées.

Cela peut signifier que les ministres optent pour une approche attentiste avec le Grand Manchester.

Certaines parties du sud-ouest actuellement dans le niveau 3, y compris le North Somerset, la ville de Bristol et le sud du Gloucestershire, peuvent avoir de meilleures chances de descendre d’un niveau.

Aucune de ces trois zones de collectivités locales n’a un taux de cas supérieur à la moyenne de niveau 3 – avec des taux de 126, 115 et 153 respectivement.

Mais les cas ne diminuent pas uniformément dans cette région. Le sud du Gloucestershire a vu le nombre total de cas augmenter, tandis que les infections chez les plus de 60 ans dans la ville de Bristol sont en hausse. North Somerset, en revanche, va dans la bonne direction sur les deux paramètres.

D’autres zones pourraient-elles entrer dans le niveau 1?

Lorsque l’allocation du niveau de verrouillage de l’Angleterre a été annoncée, seuls deux domaines – moins de 1% – ont été placés dans le niveau 1, le niveau avec l’ensemble de règles le plus souple.

Des taux de cas très bas à Cornwall et dans les îles Scilly et sur l’île de Wight ont contribué à maintenir ces zones exemptes de restrictions sévères. Depuis le 3 décembre, leurs indicateurs clés de Covid-19 ont continué à bien fonctionner, ce qui rend douteux un niveau plus difficile.

Herefordshire, actuellement au niveau 2, pourrait être dans un plan de niveau 1 – le comté des West Midlands a enregistré 46 cas pour 100000 dans la semaine jusqu’au 10 décembre, contre 61 cas dans la semaine jusqu’au 2 décembre. Cornwall est de 21 pour 100000 et l’île de Wight, seulement 14.

Les cas n’augmentent pas dans les plus de 60 ans dans le Herefordshire et le soi-disant ratio de positivité de la région – la part des écouvillons qui reviennent des laboratoires avec un résultat positif – est tombé en dessous du seuil important de 5%, ce qui suggère que les tests se poursuivent. avec des étuis.

Un candidat moins probable pourrait être la ville de York, qui a connu des progrès similaires à ceux du Herefordshire et a maintenant un taux de cas de 62 pour 100000.

Ce qui peut retenir York, cependant, ce sont ses voisins. Même si les cas sont en baisse dans le Yorkshire et The Humber, la grande majorité des régions voisines ont toujours un taux de cas supérieur à la moyenne de niveau 2.

Mis à part les taux de cas, les ministres tiennent compte de la vitesse de propagation des infections et des groupes d’âge, ainsi que des nouvelles admissions dans les hôpitaux et de la force du système de dépistage local.

