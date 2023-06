Quelles vidéos dramatiques de la marche de Wagner sur Moscou révèlent sur la rébellion – et ce qui devrait maintenant se passer | Nouvelles du monde

Plus de 130 vidéos de la marche de Wagner sur Moscou ont été vérifiées et examinées par Sky News et le Center for Information Resilience, faisant de l’incident de samedi l’un des plus publiquement documentés du conflit ukrainien.

« Ce n’est pas depuis les premiers jours de l’invasion à grande échelle de la Russie que nos enquêteurs du Center for Information Resilience (CIR) ont vu autant d’images en si peu de temps », a déclaré Belen Carrasco-Rodriguez, responsable adjointe de Eyes on Russie projet.

« Ce genre de rébellion ouverte est impossible à cacher au regard numérique du monde. »

Image:

Les troupes de Wagner auraient avancé vers le nord à 200 km de Moscou lorsque leur convoi a fait demi-tour





La phase la plus enregistrée de la marche du groupe Wagner vers Moscou a été l’arrivée des troupes dans la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don, selon les documents que nous avons examinés.

Quarante-deux des 133 vidéos vues par CIR et Sky News ont été prises dans la ville, qui est le centre logistique de l’armée russe pour sa guerre en Ukraine.

Pour cette raison, les habitants de la région ne sont pas étrangers à l’activité militaire. Mais lorsque des soldats armés de Wagner, des chars et des véhicules blindés ont pris position dans le centre de la ville tôt samedi matin, les badauds se sont précipités pour capturer la scène.

Ce clip a été tourné près du quartier général du district militaire sud. On y voit un groupe d’une vingtaine d’hommes armés en treillis militaire se déplaçant en formation derrière un véhicule blindé. A proximité, plusieurs chars et autres véhicules militaires sont alignés le long d’une avenue bordée de commerces et d’immeubles résidentiels.

C’est l’une des nombreuses vidéos similaires circulant sur les réseaux sociaux montrant comment les troupes de Wagner ont affirmé leur présence dans la ville à l’aube. À peu près à la même époque, le chef du groupe Wagner Evgueni Prigojine a partagé des images de lui à l’intérieur du QG militaire russe et a déclaré plus tard qu’il contrôlait tous les sites militaires de la région.

Image:

Yevgeny Prigozhin a partagé un clip de lui-même à l’intérieur du quartier général militaire russe à Rostov-on-Don tôt samedi matin. Photo : Télégramme





Voronezh est un autre lieu clé des événements de samedi, avec 22 des 133 vidéos que nous avons examinées montrant des incidents dans la région.

Situé à plus de 350 miles au nord de Rostov-on-Don, il se trouve le long de l’autoroute M4 – la route principale utilisée par Wagner alors qu’ils avançaient vers Moscou.

Les images de Voronezh se distinguent par le fait qu’elles décrivent les moments où la campagne de Prigozhin a basculé dans un conflit violent, avec des hélicoptères militaires russes et les forces du groupe Wagner au sol se tirant dessus. La plupart des vidéos que nous avons trouvées dans la région capturent ces scènes tendues.

Le clip ci-dessous a été filmé chez un concessionnaire automobile à la périphérie de la ville de Voronej, où passe la M4. On y voit un hélicoptère volant à basse altitude. Des hommes en treillis verts – supposés être des combattants de Wagner – tirent ce qui ressemble à un missile anti-aérien depuis la route voisine en direction de l’hélicoptère.

Nous savons que l’incident a eu lieu à Voronej, car les structures bleues, blanches et grises correspondent aux images fournies sur Google.

Faites glisser le marqueur ci-dessous pour voir comment une capture d’écran de la vidéo ci-dessus correspond à des images distinctes du même emplacement.

Un autre clip filmé à seulement cinq minutes au sud sur la même route montre un hélicoptère – peut-être le même – manquant de peu d’être touché par une roquette qui touche presque la personne qui enregistre.

Le groupe Wagner a abattu six hélicoptères militaires russes lors de la mutinerie, selon des sources ukrainiennes.

À Moscou, une grande partie des images ont capturé des mouvements militaires russes à l’intérieur de la ville alors qu’elle se préparait à ce qui pourrait être une confrontation armée aux portes de Poutine. Parmi les documents que nous avons visionnés, de nombreux événements ont montré des événements vendredi soir après que la nouvelle du plan de Prigozhin a été rendue publique.

Ce clip montre au moins sept gros camions militaires dans le quartier de Khamovniki à Moscou.

D’autres clips parmi les 17 de Moscou examinés par CIR et Sky News montrent les actions défensives prises par les forces de sécurité russes le lendemain, y compris des barrages routiers comme celui ci-dessous dans le quartier Yasenevo de la ville.

Les 133 vidéos que nous avons visionnées ne sont que quelques-unes de celles qui circulent et montrent comment Les événements sans précédent de samedi se sont repliés.

Emily Ferris, chercheuse au groupe de réflexion sur la défense RUSI, a déclaré que le nombre élevé de vidéos du week-end était remarquable compte tenu du contrôle strict des informations sur la guerre en Russie.

Elle a déclaré à Sky News: « La plupart des informations sur lesquelles nous nous appuyons proviennent du côté ukrainien, ce qui signifie que l’image globale que nous avons de la guerre est assez biaisée.

« Nous avons très peu de compréhension, disons, du moral militaire russe, de l’opinion publique russe. Nous sommes dans le noir sur beaucoup de ces questions. »

En ce qui concerne les vidéos elles-mêmes, Mme Ferris a déclaré que s’il était utile de voir ce qui s’est passé lorsque les troupes de Wagner se déplaçaient en Russie, il manquait encore beaucoup d’informations.

Elle a ajouté: « Il est vraiment utile d’avoir des séquences vidéo d’eux prenant d’assaut un bâtiment militaire – ce qui est plus utile, c’est l’interprétation de ce qui s’est passé ensuite.

« Je pense que cela témoigne malheureusement de la puissance de la machine répressive russe.

« Je pense que ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les prochaines semaines – même si nous ne pouvons rien dire avec certitude – c’est qu’il y aura une énorme quantité de restrictions sur des images comme celle-ci, sur les médias, une répression massive contre quiconque ressemblait à ils étaient en aucune façon sympathiques envers la cause de Wagner. »

Le Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous recueillons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reportage traditionnelles avec une analyse avancée des images satellites, des médias sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.