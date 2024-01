Quelles températures sont trop froides pour les chiens, les chats et d’autres animaux ? Les experts expliquent quand les amener à l’intérieur

Alors que les tempêtes de neige et les températures froides prennent le dessus Dans de grandes régions des États-Unis, il peut être difficile de promener votre chien, de laisser des chats dehors ou de garder d’autres animaux tels que des chevaux, des vaches et des poulets en sécurité par temps glacial. Les vétérinaires offrent des conseils sur la meilleure façon de gérer les animaux de compagnie pendant l’explosion de l’Arctique.

Le Dr Rena Carlson, présidente de l’American Veterinary Medical Association, a déclaré mardi à CBS News qu’il était important de se préparer à de tels événements météorologiques.

“En ce qui concerne les animaux de compagnie, si vous pouvez consulter votre vétérinaire, il aura ces antécédents médicaux pour pouvoir vous aider à comprendre dans quelle mesure votre animal sera tolérant au froid”, a déclaré Carlson. “Dans une situation d’élevage, soyez prêt à vous assurer que nous pouvons leur fournir cette nourriture et qu’ils ont un accès facile… Ils ont également besoin d’un accès très facile à l’eau et assurez-vous qu’elle n’est pas gelée afin qu’une fois de plus, ils peuvent garder leur corps hydraté et garder leur corps suffisamment alimenté pour tolérer le froid.

À quel point est-il trop froid pour promener votre chien ?

Cela dépend de la race du chien, de sa condition physique, de sa taille, de son pelage et de ses éventuelles pathologies préexistantes, a déclaré à CBS News le Dr Wasi Ashraf, directeur médical du VEG Williamsburg à Brooklyn, New York.

Ashraf a déclaré qu’elle devenait « préoccupée » par le froid lorsqu’il descend en dessous de zéro, 32 degrés Fahrenheit.

“Je suis vraiment, vraiment inquiet si c’est comme si c’était moins de 20 ans [degrees Fahrenheit]pour la plupart des chiens moyens”, a déclaré Ashraf. “Mais encore une fois, cela dépend du type de chien que vous avez et de sa capacité à tolérer le fait d’être dehors.”

Un chien golden retriever de 5 ans parcourt les collines de l’ouest de la Pennsylvanie. Photo non datée. Karina Eremina dba Joy of the Moment Photography / Getty Images



Et lorsque vous devez sortir votre chien par temps froid, Ashraf vous conseille de limiter le temps que vous passez dehors à environ 10 à 15 minutes.

“Si vous êtes emmitouflé et que vous trouvez qu’il fait trop froid et que vous ne pouvez plus le supporter, votre chien ne le peut probablement pas non plus”, a déclaré Ashraf à CBS News.

De plus, elle a conseillé d’envisager de procurer à votre chien une veste d’hiver et de lui placer des chaussons aux pieds pour le protéger de la neige et des traitements chimiques aux sels utilisés pour le dégivrage. Les chiens laissés dehors devraient toujours avoir un accès adéquat à un abri et devraient pouvoir quitter ces conditions lorsqu’ils ont froid, a ajouté Achraf.

Quelles températures les chats d’extérieur peuvent-ils tolérer ?

Comme les chiens, la capacité des chats d’extérieur à résister au froid dépend de plusieurs facteurs, tels que la race, la taille et le pelage. Ashraf a déclaré qu’ils sont toujours sujets à l’hypothermie et aux engelures, et qu’ils sont sans doute plus sensibles au froid que les chiens.

“Ils ont moins d’isolation, en particulier les chats d’extérieur ont tendance à être plus minces”, a-t-elle déclaré à CBS News.

Les chats sauvages recherchent naturellement des sources de chaleur, explique Ashraf, et peuvent essayer de se cacher sous les porches et les patios, se blottir les uns contre les autres pour se réchauffer ou chercher d’autres espaces clos. À New York, les chats sauvages se retrouvent parfois dans les sous-sols des immeubles ou dans les poubelles, ou partout où ils peuvent trouver une protection contre le vent, la pluie ou la neige. Parfois, on les trouve même sous ou à l’intérieur des moteurs des voitures, ajoute-t-elle.

“Malheureusement, de nombreux chats sauvages ne survivent pas s’il n’y a pas d’abris adéquats et de sources d’eau non gelées disponibles”, a déclaré Achraf.

S’ils ne peuvent pas être amenés à l’intérieur, elle suggère de leur fournir un type d’enclos ou d’abri qui puisse les protéger des éléments.

Un groupe de chats sauvages se sont blottis les uns contre les autres pour se réchauffer, près du mur d’une vieille maison abandonnée. Photo non datée. Getty Images/iStockphoto



Quelles températures les chevaux peuvent-ils supporter ?

Carlson a déclaré à CBS News que les chevaux et les vaches ont un corps plus gros que celui de la volaille et des autres animaux d’élevage, et que leur métabolisme s’acclimate à la température à mesure qu’elle devient de plus en plus froide. Néanmoins, dit-elle, il est important de leur fournir un abri pour garantir qu’ils aient un accès facile à leur source de nourriture et d’eau.

“Une nutrition adéquate et de très bonnes sources d’eau sont extrêmement importantes pour que ces espèces puissent survivre et tolérer ces températures extrêmement froides”, a-t-elle déclaré.

Quelles températures les poulets, canards et autres oiseaux peuvent-ils tolérer ?

Carlson, encore une fois, a déclaré que la taille des animaux joue un rôle, ainsi que les températures auxquelles ils sont normalement acclimatés.

“Donc, si vous avez des oiseaux plus petits, des poulets, vous voulez leur fournir un peu de chaleur dans le poulailler”, a déclaré Carlson. “Fournissez en toute sécurité une source de chaleur, car ces températures glaciales peuvent absolument les affecter.”

