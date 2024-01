Quelles tailles sont confrontées à des risques plus élevés de quelles maladies ?

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés publication évaluée par des pairs source fiable relire D’accord!



Grand chien. Crédit : Valeria Boltneva sur Pexels

× fermer

Grand chien. Crédit : Valeria Boltneva sur Pexels



Une étude portant sur plus de 25 000 chiens américains et 238 races a établi un lien entre la taille du chien et divers modèles de risque de problèmes de santé au cours de la vie d’un chien. Yunbi Nam, de l’Université de Washington, aux États-Unis, et ses collègues présentent ces résultats dans la revue en libre accès PLOS UN.

En moyenne, les petits chiens ont tendance à vivre plus longtemps que les grands chiens. Les preuves suggèrent que les chiens plus gros n’ont pas tendance à avoir plus de problèmes de santé, mais que les chiens de différentes tailles peuvent être confrontés à différents niveaux de risque pour différentes conditions. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier les liens entre l’âge, la taille et la prévalence de la maladie des chiens.

Pour approfondir la compréhension, Nam et ses collègues ont analysé les données d’une enquête sur 27 541 chiens représentant 238 races, telles que rapportées par les propriétaires de chiens participant au projet en cours sur le vieillissement des chiens.

Dans l’ensemble, les chiens de plus grande taille participant à l’étude étaient plus susceptibles d’avoir été confrontés à certains types de problèmes de santé à un moment donné de leur vie, notamment le cancer, les maladies osseuses, les problèmes gastro-intestinaux, les problèmes d’oreilles, de nez et de gorge, les problèmes neurologiques et endocriniens et les maladies infectieuses. maladies. Pendant ce temps, les chiens plus petits étaient plus susceptibles d’avoir souffert de maladies oculaires, cardiaques, hépatiques/pancréatiques et respiratoires. Les antécédents de maladie rénale/urinaire ne différaient pas significativement entre les chiens plus grands et les chiens plus petits.

Pour de nombreux types de maladies, notamment le cancer, les maladies oculaires, cardiaques, orthopédiques et les maladies des oreilles, du nez et de la gorge, différentes tailles de chiens étaient associées à différents modèles de risque au cours de la vie d’un chien.

Les résultats ont tenu même après que les chercheurs ont pris en compte statistiquement le sexe des chiens, l’endroit où ils vivaient et s’ils étaient de race pure ou croisée.

Les chercheurs notent que cette étude ne confirme aucune relation causale entre la taille, l’âge et la maladie du chien. Néanmoins, les résultats pourraient aider à mieux comprendre les types de conditions qui peuvent être à l’origine de la durée de vie inférieure des chiens de plus grande taille. Par exemple, au sein des catégories de maladies explorées dans cette étude, les recherches futures pourraient se concentrer sur les modèles d’âge et de taille associés à des conditions spécifiques.

Les auteurs ajoutent : « Ces résultats donnent un aperçu des catégories de maladies qui peuvent contribuer à réduire la durée de vie des chiens de plus grande taille et suggèrent de multiples autres pistes pour une exploration plus approfondie. »