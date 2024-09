Quelles surprises nous réserve cette maison de campagne moderne à Vancouver ?

Bien que le projet personnel et passionné de Suffron consistait à élever le niveau principal de la maison de trois mètres pour contrôler les inondations, cela n’a pas empêché Paul Sangha Creative de créer une connexion fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs.

« Nous avons dû réfléchir soigneusement à la manière d’amener le paysage jusqu’à la maison d’une manière simple et harmonieuse », se souvient Paul Sangha, architecte paysagiste principal et fondateur de Paul Sangha Creative, dont l’équipe a passé un an à élaborer des concepts d’aménagement paysager parallèlement à l’évolution de la conception de la maison, garantissant une vision cohérente tout au long du processus.

« Nous nous sommes inspirés de l’approche japonaise qui consiste à ancrer une maison dans son paysage », poursuit-il. « Étant donné que la maison était positionnée bien plus haut que le terrain voisin, nous avons cherché à lui donner une impression de légèreté et à faire en sorte qu’elle ne devienne pas une base écrasante. »