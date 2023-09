Quelles stars les clubs saoudiens pourraient-ils recruter avant la date limite des transferts ?

Bien que le mercato européen se soit fermé vendredi, les clubs de la Pro League saoudienne ont jusqu’à jeudi pour enregistrer de nouvelles recrues. Alors que les « quatre grands » saoudiens, Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad et Al Ahli, ont conclu l’essentiel de leurs affaires, l’asymétrie du calendrier du football a ouvert une brèche pour certains transferts de dernière minute. Voici une liste de cibles très médiatisées, non attachées ou mécontentes, qui pourraient encore s’installer en Arabie Saoudite dans les prochains jours.

Malgré de nombreuses signatures très médiatisées en Pro League saoudienne cet été, il y a eu une absence flagrante : Salah. Il serait une signature stratégique pour plusieurs raisons.

Non seulement le roi égyptien est au sommet de son illustre carrière, mais il est également le footballeur arabe le plus célèbre au monde. S’assurer ses services serait synonyme de conquérir le lucratif et puissant marché égyptien. Non seulement des dizaines de millions de regards supplémentaires seraient tournés vers la ligue saoudienne, mais des dizaines de milliers de supporters égyptiens du Golfe se rassembleraient dans les stades du Royaume pour apercevoir leur héros national.

La pierre d’achoppement, cependant, a été la position obstinée de Liverpool à conserver son talisman, ayant déjà rejeté des offres allant jusqu’à 150 millions de livres sterling. Selon plusieurs rapports, une importante délégation proposera bientôt une offre de 200 millions de livres sterling pour tester la détermination et l’ambition de Liverpool. Jurgen Klopp et Liverpool ne seraient cependant pas en mesure de remplacer Salah, le marché des transferts européen étant fermé vendredi.

David de Géa | Gardien de but | 32 | Agent libre

C’est un secret de polichinelle à Old Trafford que depuis l’arrivée du manager Erik ten Hag en avril 2022, il cherche depuis longtemps à remplacer De Gea par un gardien de but meilleur joueur de ballon. Le n°1 camerounais André Onana est devenu le successeur de De Gea cet été, compte tenu de sa maîtrise de la distribution du ballon et de sa familiarité avec l’identité tactique de Ten Hag depuis leur passage à l’Ajax.

Néanmoins, à seulement 32 ans, De Gea reste dans la fleur de l’âge physique, donc un transfert vers un club comme Al Nassr ou Al Ittihad, qui n’ont pas encore fait sensation en signant entre les bâtons, pourrait encore se concrétiser.

Roberto Pereyra | Milieu de terrain | 32 | Agent libre

Pour les clubs saoudiens à la recherche d’un milieu de terrain polyvalent, polyvalent et polyvalent, le couteau suisse argentin est une cible idéale. Pereyra possède la capacité d’opérer au milieu de terrain, à la fois dans des positions avancées et retirées. Diplômé de l’académie des jeunes de River Plate, Pereyra peut prendre des coups de pied arrêtés, réaliser des tacles robustes et délivrer des passes finales cruciales derrière la défense adverse.

Au cours de la dernière décennie, il s’est imposé comme une option fiable aux plus hauts niveaux en Angleterre et en Italie. La saison dernière, au cours de son mandat à l’Udinese, le joueur de 32 ans a contribué cinq buts et huit passes décisives en 36 matches de championnat.

Après plus d’une décennie à Tottenham Hotspur, Lloris, l’ancien capitaine, a perdu sa place dans l’équipe au profit de la recrue estivale Guglielmo Vicario. Malgré son contrat jusqu’en 2024, Tottenham a fait savoir à Lloris qu’il était libre d’explorer de nouvelles opportunités. Le gardien chevronné de 36 ans est par la suite devenu une cible potentielle pour plusieurs clubs, dont Marseille, la Lazio, et un potentiel retour à Nice. Une autre possibilité pour l’ancien champion du monde pourrait consister à rejoindre Al Nassr, car le club saoudien aurait envisagé la perspective de recruter un gardien de but de premier plan pour renforcer son équipe.

Donny van de Beek | Milieu de terrain | 26 | Manchester United

Van de Beek a connu une action limitée en Premier League, avec seulement 31 apparitions au cours des trois dernières années – et la plupart de ces apparitions étaient des remplacements. Ses malheurs se sont aggravés en janvier dernier lorsqu’une blessure au genou l’a tenu à l’écart pour le reste de la saison.

Un projet de transfert vers le club français de Lorient s’est effondré le jour de la date limite, suite à une précédente discorde entre Van de Beek et les Diables Rouges. Avec la fenêtre de transfert européenne désormais fermée et le joueur de 26 ans clairement en disgrâce sous Ten Hag, United cherchera probablement à se débarrasser de son salaire hebdomadaire de 120 000 £, faisant potentiellement d’un transfert vers le club de la Pro League saoudienne la seule option possible.

Pogba a traversé 12 mois très difficiles. Il y a environ un an, l’ancien milieu de terrain de Manchester United a subi une blessure au genou qui l’a contraint à renoncer à la Coupe du monde 2022. Pour aggraver les choses, Pogba a été la cible d’extorsion de fonds, et son frère a finalement été inculpé pour cette tentative.

N’étant plus titulaire automatique à la Juventus, Paul Pogba pourrait-il quitter la Serie A pour la Saudi Pro League avant la date limite des transferts de jeudi ? Stefano Guidi/Getty Images

Bien qu’il ne soit plus un milieu de terrain de premier choix à la Juventus, Pogba semble avoir retrouvé une condition physique optimale. Un déménagement en Arabie Saoudite correspond à sa stature en tant que l’un des plus grands noms du football, et ses précédentes visites dans le Royaume pour un pèlerinage religieux suggèrent qu’il existe un potentiel de familiarité affectueuse dans le pays.

Le transfert proposé par Palhinha au Bayern Munich s’est effondré au dernier moment lorsque Fulham n’a pas pu trouver un remplaçant à temps. Alors que son agent a laissé entendre que le transfert pourrait simplement être reportéil reste incertain si Palhinha restera à Fulham jusqu’au prochain mercato hivernal.

L’entraîneur Marco Silva a reconnu la difficulté de la situation pour Palhinha, affirmant que c’était « sans aucun doute, probablement l’un des jours les plus difficiles de sa vie ». Si le maestro portugais faisait du bruit et forçait à quitter prématurément Craven Cottage, la Saudi Pro League pourrait devenir une destination intrigante pour lui.

Le PSG a fait le ménage cet été, au milieu de départs très médiatisés dont Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos. Verratti pourrait être le prochain.

L’international italien de 30 ans est au PSG depuis plus d’une décennie mais ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique, qui privilégie Manuel Ugarte comme milieu de terrain titulaire. Bien que Verratti aurait suscité l’intérêt des clubs de la Qatar Stars League, il ne serait pas choquant de le voir consolider le milieu de terrain de l’un des quatre grands saoudiens.

Eden Hazard | Suivant | 32 | Agent libre

Alors que la supernova du Real Madrid, Jude Bellingham, marquait son quatrième but de la saison de Liga le week-end dernier, une triste statistique est apparue en ligne, selon laquelle le jeune milieu de terrain britannique a déjà dépassé le nombre de buts en championnat marqués par Hazard au cours de son séjour de quatre ans en Espagne. Cela a été un long parcours pour un joueur qui était autrefois considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde.

Au milieu de rapports faisant état d’une annonce imminente de retraiteHazard devrait convaincre les recruteurs de la Saudi Pro League qu’il est suffisamment en forme pour jouer à un niveau élevé et qu’il reste motivé pour jouer au football professionnel.

Jesse Lingard | Suivant | 30 | Agent libre

Bien qu’il soit extrêmement rare de voir des footballeurs britanniques signer en Arabie saoudite, Steven Gerrard & Co. d’Al Ettifaq constitue lentement son propre contingent dans l’est de l’Arabie saoudite. La prochaine pièce de leur puzzle pourrait être Lingard.

Le joueur de 30 ans a disputé 17 matches de Premier League avec Nottingham Forest la saison dernière, mais est actuellement seul. West Ham United devrait proposer à l’international anglais un accord fortement incitatif, mais la Pro League saoudienne ne devrait pas être exclue.

Après que Chelsea ait battu Luton Town le mois dernier, Mauricio Pochettino a été interrogé sur l’avenir de Sarr, qui n’avait pas encore fait partie de l’équipe des Blues pour la journée. « OMS? » » a interrogé l’entraîneur argentin perplexe en réponse.

Malgré le manque d’intérêt de son nouveau manager pour ses capacités, Sarr reste un joueur utile. L’ancien prodige a passé la saison dernière en prêt à l’AS Monaco, où il a disputé 17 matches. Son avenir étant encore devant lui, Sarr pourrait relancer sa carrière au Moyen-Orient, où il pourrait s’avérer utile dans plusieurs clubs saoudiens.