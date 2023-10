Quelles stars de « Sister Wives » étaient au mariage de Christine Brown ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : TLC

Christine Brun51 ans, et David Woolley a dit «oui» devant plus de 300 membres de sa famille et amis au cours du week-end, mais un seul d’entre eux Sœurs épouses les co-stars étaient là. Janelle Brun54 ans, a rejoint la star de télé-réalité et son nouveau mari pour la cérémonie en plein air, qui a eu lieu au Red Cliffs Lodge à Moab, UT, mais l’ex-mari de Christine Kody Brunainsi que Meri Brun et Robyn Brunn’étaient pas présents, selon PERSONNES.

Janelle et Christine sont très proches depuis qu’elles ont toutes deux quitté leur mariage avec Kody, il n’est donc pas trop surprenant que Janelle se soit présentée au mariage. Photos publiées par PERSONNES a montré l’heureuse mariée posant aux côtés de Janelle, qui portait une robe violet clair à manches courtes, tout en portant une longue robe blanche sans manches. Ils ont tous deux affiché de grands sourires devant la caméra et avaient l’air ravis d’être là ensemble.

Début 2023, Christine a révélé qu’elle avait parlé de Janelle à son mari David et à quel point elle était proche d’elle peu de temps après leur rencontre. « Quand je lui ai dit, je me suis dit : ‘J’ai beaucoup d’enfants et j’ai une sœur, et partout où je vais, Janelle doit m’accompagner et tous ses enfants m’accompagnent aussi.’ Il n’y a pas que moi », se souvient-elle. «Et il a dit: ‘D’accord. D’accord.' »

Lorsque Christine et David ont annoncé leurs fiançailles plus tôt cette année, Janelle a été l’une des premières personnes à célébrer avec une réponse. « Hourra », s’est-elle exclamée dans un commentaire sur la publication d’annonce Instagram de Christine, visible ci-dessous. Elle a également partagé la publication sur sa propre histoire Instagram et a ajouté la légende « HAPPY ».

Avant d’épouser David, Christine a partagé sa vie conjugale avec Kroy, qui a duré 25 ans, et ils ont accueilli des filles. Aspyne28, Mykelti27, Gwendlyn21, Ysabelle20, et Vraiment, 13 ans, ensemble. Ils ont aussi eu un fils Pédon25 ans, avant de se séparer en 2021.

Janelle s’est également séparée de Kody en 2022, après près de 30 ans de mariage spirituel. Ils sont parents de six enfants, dont des fils Logan29, Chasseur26, Garnison25, et Gabriel21 ans et filles Madison27, et Savanah18.