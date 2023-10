Quelles sont vos chances de remporter le prochain jackpot Powerball de 1,4 milliard de dollars ?

Le tirage Powerball de mercredi n’a pas produit de grands gagnants, portant le jackpot à 1,4 milliard de dollars pour le prochain tirage de samedi.

Ce jackpot estimé se classe au troisième rang du jeu Powerball et au cinquième rang parmi tous les jackpots de loterie américains, selon Association de loterie multi-États.le communiqué de presse. Ce sera également le 34e tirage du jackpot sans qu’un joueur ne corresponde aux six numéros, et la première fois dans l’histoire du Powerball que des cycles consécutifs génèrent des prix importants d’un milliard de dollars.

Le jackpot Powerball avait déjà été remporté en juillet, le grand gagnant réclamant environ 1 milliard de dollars. Il s’agissait du troisième plus gros jackpot du Powerball de l’histoire et du septième plus gros jackpot de loterie américaine jamais enregistré. Le gagnant ne s’est jamais manifesté publiquement, mais le billet a été vendu au mini-marché de Las Palmitas, au centre-ville de Los Angeles.

Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 292,2 millions.

Si un joueur remporte le jackpot samedi soir, il aura le choix entre un prix sous forme de rente d’une valeur estimée à 1,4 milliard de dollars ou un paiement forfaitaire estimé à 643,7 millions de dollars avant impôts, selon le communiqué de presse.

Si le gagnant choisit l’option rente, il recevra un versement immédiat suivi de 29 versements annuels qui augmentent de 5 % chaque année.

Le tirage au sort de mercredi a produit plus de 3,2 millions de billets gagnants de petits montants à travers le pays, dont sept billets correspondant aux cinq boules blanches pour remporter des prix d’un million de dollars. Trois billets correspondaient aux cinq boules blanches et ont augmenté le prix de 1 million de dollars à 2 millions de dollars en incluant la fonction Power Play pour 1 $ supplémentaire par partie.

Parmi les autres gros gains, citons 81 billets gagnant 50 000 $ et 13 billets gagnant 100 000 $.

Les billets Powerball coûtent 2 $ par partie. Les dessins Powerball sont diffusés en direct tous les lundis, mercredis et samedis à 22h59. Les dessins Powerball sont également diffusés en direct sur Powerball.com.