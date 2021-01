À première vue, les images avant Noël de personnes gelées dans des tentes de fortune couvertes de neige près de la frontière entre la Bosnie et la Croatie n’étaient, pour beaucoup, qu’une autre histoire de malheur bien trop familière pour les migrants à destination de l’UE.

Mais, plongez un peu plus loin, et ce qui émerge est une histoire beaucoup plus complexe.

C’est un conte qui met en évidence la nature dysfonctionnelle de la Bosnie-Herzégovine d’après-guerre et qui montre à quel point l’Union européenne et les autorités locales veulent garder les migrants hors de leurs portes respectives.

La Bosnie est devenue un relais pour les migrants à destination de l’UE au cours des deux dernières années. On estime qu’environ 70000 sont arrivés dans le pays depuis janvier 2018, avec seulement une petite fraction des demandeurs d’asile.

La majorité essaie d’entrer dans l’UE via la Croatie, au nord.

Mais les fermetures de frontières à la suite du COVID-19 et les rapports de refoulements illégaux signifient que beaucoup se retrouvent bloqués dans le nord de la Bosnie.

Il y a environ 3 000 migrants dans des camps ou des abris dans la région nord-ouest d’Una Sana, où des problèmes sont survenus.

À l’approche de Noël, l’attention s’est intensifiée sur le camp de Lipa, qui abrite moins de 1 000 migrants. Il a été ouvert en avril dernier mais l’UE et les autorités locales n’étaient pas d’accord sur sa durée de vie. Bruxelles y voyait une solution temporaire et hors de la ville au milieu de la pandémie COVID-19. Les habitants, désireux d’éloigner les migrants de leur centre-ville, ont vu que c’était une solution permanente.

Mais à l’approche d’un hiver balkanique rigoureux, Lipa n’avait pas été raccordée ni à l’eau potable ni à l’électricité du réseau.

Cela a incité l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à se retirer de la gestion de l’installation en signe de protestation le 23 décembre, accusant les autorités locales.

N’ayant nulle part où aller, les migrants ont été laissés allumer des feux pendant des jours pour se protéger du froid. D’autres vivaient dans des abris improvisés en forêt ou dans des maisons abandonnées.

Lorsqu’on lui a demandé qui était responsable de la situation difficile des migrants, l’ambassadeur de l’UE dans le pays, Johann Sattler, m’a dit c’était « une crise humanitaire artificielle ».

Donc, si c’est un problème d’origine humaine, quels sont les problèmes qui l’ont causé?

Sarajevo contre Bihać, national contre local

Pendant des années, les autorités locales de Bihać, Una Sana, ont combattu Sarajevo dans leur tentative de maintenir les abris de migrants à la campagne et hors des centres-villes.

Bihać préférait le camp rural de Lipa, tandis que les autorités nationales avaient récemment fait pression pour la réouverture d’un ancien centre de migrants dans le centre-ville.

Connu sous le nom de Bira, c’était un ancienne usine de réfrigérateurs qui a fait faillite en 2015. Il a été converti en refuge pour migrants en 2018 et a coûté à l’UE 25 000 € par mois en loyer, selon l’OIM.

Il a été fermé en septembre de l’année dernière en raison de problèmes de santé publique, date à laquelle les migrants avaient déjà commencé à vivre sur le site de Lipa géré par l’OIM.

Les habitants se sont opposés à la préférence de Sarajevo et de Bruxelles de rouvrir Bira, manifestant régulièrement devant ses portes.

«Nous n’avons rien contre ces gens, nous voulons juste que notre paix soit rétablie», a déclaré Adnan Habibija, un ancien membre du conseil municipal de Bihać, lors d’une manifestation.

«Depuis trois ans, nous avons fait preuve d’humanité et continuerons de le faire, c’est normal de les aider à avoir un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture. Mais il n’est pas normal de ne pas les laisser à tout moment libres de se promener sans papiers, de s’introduire par effraction dans les maisons de notre peuple, de voler, d’endommager ou d’agresser des citoyens dans les rues.

Le ministère de l’Intérieur de la région a affirmé qu’après la fermeture de Bira, le taux de criminalité avait baissé.

La Bosnie contre l’UE

Alors que les habitants disaient que trop c’est trop, Sarajevo subissait des pressions de la part de Bruxelles pour que ce problème disparaisse, selon Refik Hodzic, journaliste et analyste.

L’UE a fourni à la Bosnie – qui a demandé à rejoindre le bloc en 2016 – 89 millions d’euros pour gérer la situation, a déclaré à Euronews la porte-parole de la Commission européenne, Ana Pisonero.

Presque tout cet argent ne va pas directement aux institutions bosniaques. Au lieu de cela, il est acheminé via l’IOM, qui a reçu près de 77 millions d’euros depuis juin 2018.

Une grande partie de cet argent est destinée à être utilisée pour préparer le pays à l’adhésion à l’UE, pour des choses comme le renforcement des institutions et la coopération transfrontalière avec d’autres pays du bloc, mais, comme le dit Pisonero, il est utilisé pour besoins des réfugiés et des migrants »et couvrant les frais de divers centres d’accueil.

«Malheureusement, la Bosnie est complètement dépendante de l’UE pour sa stabilité politique et économique, considérant l’UE comme la lumière au bout du tunnel», a déclaré Hodzic.

«Aucun homme politique de Sarajevo n’oserait dire à l’UE:« Écoutez, vous devez faire face à ce problème en équipant non seulement un camp de tentes, mais d’une manière plus large, traitons cela ensemble ».»

L’une des solutions plus larges possibles à ce problème serait que l’UE intervienne et redistribue les migrants ayant des demandes d’asile légitimes vers d’autres pays du bloc.

Mais Peter Van der Auweraert, le représentant de l’OIM en Bosnie, a déclaré que cela entraînerait de plus en plus de migrants dans le pays.

« Ce serait le seul pays d’où les gens sont transférés », a-t-il dit à Euronews. « Cela devient un facteur d’attraction. »

En l’absence apparente de réponses à long terme, Josep Borrell, chef des affaires étrangères de l’UE, a récemment rappelé Bosnie des sommes que le bloc avait déjà mises sur la table, dont 3,5 millions d’euros pour équiper le centre de migrants de Bira. Il a souligné qu’en dépit de l’argent, le centre avait néanmoins «été laissé inutilisé».

«L’UE a une attitude très arrogante et coloniale», a affirmé Hodzic. «Borrell dit en gros: » Nous vous avons donné des millions d’euros, ce problème doit être résolu maintenant « . Quand, en fait, la Bosnie en souffre à cause de l’attitude de l’UE de militariser les frontières et de repousser les migrants. L’UE joue sur l’état faible de la Bosnie, en les ordonnant. »

Certains, y compris ceux de Bruxelles, estiment que les autorités locales n’ont pas la volonté politique de faire les plus petits pas, comme fournir de l’électricité à un centre d’accueil de migrants.

«Nous avons un centre appelé Borici, à Bihać, qui avait besoin d’électricité», a déclaré Van der Auweraert. «Nous avons payé d’avance la compagnie d’électricité, mais il a fallu un an pour obtenir 30 mètres de câble électrique. Il y a donc une réticence de la part des donateurs internationaux à injecter de l’argent dans quelque chose qui pourrait ne pas se produire ou qui pourrait prendre énormément de temps.

Peter Stano, un porte-parole des affaires étrangères de l’UE, a averti qu’il y aurait des conséquences sur les ambitions d’adhésion de la Bosnie si elle ne répondait pas aux demandes de Bruxelles et à ses obligations internationales de résoudre la crise à Lipa.

La Bosnie contre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)

L’OIM a également été critiquée.

Frustré par l’incapacité à rendre le camp de migrants de Lipa adapté à l’hiver, il avait menacé de se retirer de sa gestion.

Le jour où l’OIM devait démissionner, le 23 décembre, le camp a été incendié. Une enquête d’incendie criminel est en cours.

«Pour plusieurs raisons, principalement politiques, il n’a jamais été connecté au réseau principal d’eau ou d’électricité et n’a jamais été hiverné», a écrit l’OIM au jour de l’incendie. «Et maintenant, avec ce feu, il ne le sera jamais.

Le maire de Bihać, Šuhret Fazlić, a une version différente des événements.

Il a déploré que depuis juin 2020, personne – ni du gouvernement central ni de l’OIM – n’ait été en contact à propos de Lipa.

«Nous avons dépensé, avec le gouvernement cantonal Una Sana, environ 250 000 € pour préparer le site de Lipa», a-t-il déclaré. «L’UE et l’USAID ont dépensé plus d’un million d’euros supplémentaires. Cela n’a aucun sens que l’OIM ait fermé Lipa. »

Hodzic a déclaré que l’attitude de l’OIM était «complètement ahurissante».

«L’OIM a abandonné le camp en raison du pari qu’elle veut faire avec Bihać et fait pression sur eux pour qu’ils utilisent les installations du centre-ville. [Bira], » il a dit. «Comment abandonnez-vous les gens en plein hiver?

«Je trouve offensant l’idée que nous ayons abandonné des gens là-bas. Bien sûr, nous avions un plan B », a déclaré Van der Auweraert. «Nous avons augmenté notre aide humanitaire pour les personnes qui dorment dehors, à des températures qui vont jusqu’à -25 ° C. Nous avertissons et implorons les autorités depuis des mois, mais en fin de compte, nous ne pouvons appliquer que ce que les autorités décident. »

Cantons bosniaques les uns contre les autres

La guerre de 1992-95 en Bosnie a vu trois principales factions ethniques se battre pour le contrôle après l’éclatement de la Yougoslavie.

Dans l’accord qui a mis fin aux hostilités, les factions ethniques de Bosnie – les Bosniaques musulmans, les Croates catholiques et les Serbes chrétiens orthodoxes – ont accepté de diviser le pays.

Bien que la paix soit maintenue, l’héritage a été un système politique dysfonctionnel qui reflète les divisions ethniques persistantes.

Au lieu d’avoir un président, par exemple, le bureau est partagé par un candidat de chaque faction ethnique.

En ce qui concerne la situation des migrants, Croates et Serbes refusent d’accueillir des migrants sur des territoires où ils sont majoritaires.

L’accueil des migrants est donc tombé sur les épaules des Bosniaques musulmans, qui constituent la majorité de la population de la région d’Una Sana, qui contient Bihać et le camp de migrants voisin de Lipa.

Chacun des 10 cantons de Bosnie a le pouvoir de prendre ses propres décisions concernant les migrants, empêchant ainsi toute tentative de les relocaliser ailleurs dans le pays.

Un exemple de cela est venu peu de temps après que des incendies ont ravagé la majeure partie du camp de Lipa, le 23 décembre. Une tentative de transfert des migrants en bus vers la ville de Bradina, à 320 km, a eu lieu. Mais les autorités locales ont refusé, laissant les migrants attendre dans les bus pendant plus de 24 heures.

Le politicien nationaliste Milorad Dodik – l’un des présidents actuels de la Bosnie-Herzégovine, aux côtés du Croate de Bosnie, Željko Komšić et du Bosniaque Šefik Džaferović – a promis à plusieurs reprises de ne jamais avoir de centres d’accueil de migrants sur le territoire dirigé par les Serbes de Bosnie, la Republika Srpska.

«Avec sa structure constitutionnelle actuelle, la Bosnie n’a pas la capacité de faire face à des crises comme celle-ci, qui nécessitent la centralisation de la prise de décision», a déclaré Hodzic. «Les politiciens serbes et croates peuvent imposer des blocus et ont présenté cela comme une invasion musulmane, une langue utilisée dans d’autres parties de l’Europe.

Depuis au moins 2018, où l’afflux de migrants a commencé à augmenter, «la ville de Bihać a été laissée à sa charge avec ses propres ressources», a-t-il ajouté.

«Nous voulons aller en Allemagne»

Après des tentatives infructueuses de les déplacer ailleurs, 980 migrants sont toujours à Lipa. Mais les conditions se sont améliorées ces dernières semaines avec l’installation de tentes chauffées par l’armée.

Il y a maintenant de l’électricité sur le site mais les conduites d’eau temporaires installées gèlent encore la nuit.

Comme le souligne l’OIM, les migrants sont en transit et ne veulent pas rester en Bosnie. En 2019, moins de 3% d’entre eux ont choisi ou réussi à s’enregistrer comme demandeurs d’asile.

Les enregistrements de réclamations ont également été suspendus en raison du COVID-19. Même s’ils étaient toujours emmenés, il existe de sérieux obstacles à l’accès à l’asile, selon la Commission européenne, en raison de problèmes de capacité.

En conséquence, alors que l’UE demande à la Bosnie d’intensifier ses efforts à l’égard des migrants, légalement le pays n’aurait pas d’obligations envers la majorité d’entre eux, au-delà de celles exprimées dans les traités et conventions internationaux qui garantissent le respect des droits de l’homme et de la dignité.

Les camps comme Lipa «ne sont pas là pour résoudre la situation de la migration irrégulière, ils sont là pour s’assurer que les migrants sont traités avec humanité et pour s’assurer que la pression sur la population locale est aussi faible que possible», a déclaré Van der Auweraert.

La plupart des migrants de la région attendent simplement une autre chance d’essayer de traverser la frontière avec la Croatie.

Par un matin glacial de janvier, Euronews rencontre une jeune mère poussant son bébé sur la route qui mène à la frontière de l’UE. Il venait juste de commencer à neiger.

La femme, avec son mari et son fils aîné, raconte que la veille, ils ont été repoussés de la frontière par la police et ont dû marcher 15 km jusqu’à leur abri.

« Ils [initially] nous a emmenés dans les camps de l’OIM en ville, oui, mais nous ne voulons pas rester dans les camps. Nous voulons aller en Allemagne. »

