Quelles sont les villes les plus chères pour les locataires au Canada ?

Un nouveau rapport de la plateforme de location Zumper sur les prix médians des loyers au Canada montre que Vancouver continue d’être la ville la plus chère du pays.

Selon le rapport, publié mercredi, il y a eu une augmentation de 0,4% d’un mois à l’autre des locations d’une chambre dans la ville, jusqu’à 2 480 $ en janvier, tandis que les locations de deux chambres sont restées à 3 500 $.

L’étude a porté sur 23 villes à travers le pays. Dans l’ensemble, 10 villes ont connu une hausse des prix des loyers en janvier, sept marchés ont baissé et six sont restés stables. Edmonton a enregistré la plus forte augmentation de prix pour les locations d’une chambre à 5% par rapport au mois dernier jusqu’à 1 050 $, tandis que St. Catharines, en Ontario, a connu la plus forte baisse d’un mois à l’autre, chutant de 6,2% à 1 510 $.

Le rapport a analysé les données de location de centaines de milliers d’inscriptions actives dans les régions métropolitaines les plus peuplées du Canada.

Toronto est la deuxième ville la plus chère pour les locations d’une chambre après une augmentation mensuelle de 1,8 % à 2 300 $, tandis que le prix médian des locations de deux chambres a augmenté de 3,9 % pour atteindre 2 950 $.

Burnaby, en Colombie-Britannique, est arrivée au troisième rang sur la liste des locations d’une chambre, en baisse de 1,3 % par rapport au mois dernier pour s’établir à 2 200 $, tandis que les locations de deux chambres ont augmenté de 1 % pour atteindre 3 170 $.

Victoria s’est classée quatrième pour les locations d’une et de deux chambres, à 2 100 $ et 2 540 $, respectivement.

Kelowna, en Colombie-Britannique, s’est classée au cinquième rang en termes de prix des loyers d’une chambre après une baisse de 1,5 % par rapport au mois dernier à 1 920 $, tandis que le prix médian des locations de deux chambres a chuté de 3 % à 2 270 $.



Les villes avec le plus grand prix de location d’une chambre augmentent d’un mois à l’autre

1. Edmonton, cinq pour cent, jusqu’à 1 050 $

2. Kitchener, Ont., 4,5 %, jusqu’à 1 860 $

3. Calgary, 3,3 %, jusqu’à 1 550 $



Villes avec les plus fortes baisses de prix des loyers d’une chambre, d’un mois à l’autre

1. St. Catharines, Ont., -6,2 %, jusqu’à 1 510 $

2. Abbotsford, C.-B., -4,8 %, jusqu’à 1 380 $



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.