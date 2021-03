Quelles sont les théories des fans de WandaVision finale?

Les fans de MARVEL se préparent pour la finale de la saison de la série à succès de Disney WandaVision.

Les fans théorisent ce qu’ils pensent de la finale de la saison du 5 mars WandaVision mettra en vedette, cependant, le réalisateur Matt Shakman a peut-être brisé les rêves des spectateurs.

Quelles sont les théories des fans de la finale de WandaVision?

Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire, Shakman a déclaré qu’il s’attend à ce que de nombreux fans soient déçus par la façon dont certaines théories de fans se déroulent.

«J’espère qu’ils ont l’impression que le voyage a été satisfaisant pour eux», a déclaré Shakman lorsqu’on lui a demandé ce qu’il espérait que les téléspectateurs retiendraient de la finale de WandaVision.

«Je sais qu’il y a tellement de théories là-bas; il y aura beaucoup de gens qui seront sans doute déçus par une théorie ou une autre.

« Mais nous racontons toujours cette histoire sur Wanda qui fait face au deuil et apprend à accepter cette perte, et j’espère que les gens trouveront que la finale est surprenante mais aussi satisfaisante, et qu’elle semble inévitable parce que c’est la même histoire qu’ils ont été. regarder tout le temps », a ajouté Shakman.

Le huitième épisode a laissé les fans sur le bord de leur siège après avoir appris que Wanda exploitait un pouvoir sombre qu’elle ne comprend pas, comme le nom Scarlett Witch est finalement mentionné dans le merveille Univers cinématographique.

Les fans théorisent que la série se conclura en deux intrigues, d’abord elle sera mise en place pour la suite de Marvel Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, qui sortira en salles en mars 2022, et plongera dans le conflit sorcier de Wanda avec Avengers, comme dans les bandes dessinées.

Jusqu’à présent, l’histoire de Wanda a été une histoire de chagrin et de traumatisme accablants après avoir perdu ses parents, son frère jumeau Pietro et l’amour de sa vie, Vision.

«Nous essayions de raconter une histoire complète en termes de récit autour de Westview, NJ, et nous espérons qu’il y a une résolution à cette histoire, et qu’elle est satisfaisante et aussi surprenante pour les fans», explique Shakman.

«Mais Wanda continuera dans Doctor Strange [in the Multiverse of Madness], et il y a beaucoup plus à raconter dans son histoire, donc ce n’est qu’une partie d’une vie très compliquée et très riche.

«Wanda a subi plus de pertes que quiconque dans le MCU. Elle a traversé tellement de choses et cela a toujours été le cœur émotionnel de WandaVision, explorant la perte et comment nous en revenons [it]», A ajouté Shakman.

Que s’est-il passé dans l’épisode 8 de WandaVision?

Dans l’épisode 8 de WandaVision, Wanda est désignée par son surnom de super-héros, la sorcière écarlate.

Il a fallu un méchant maintenant révélé dans Agatha Harkness familier avec les arts sombres pour reconnaître les actions hors du monde de Wanda comme venant de quelque chose appelé Chaos Magic.

«Vous n’avez aucune idée de votre dangerosité. Vous êtes censé être un mythe, un être capable de création spontanée.

« Vous y êtes, en train de l’utiliser pour préparer le petit-déjeuner pour le dîner, » dit Agatha à Wanda après avoir retenu ses jumeaux dans sa magie violette.

« Vos enfants. Vision. Toute cette petite vie que vous avez faite. C’est la magie du Chaos, Wanda. Et cela fait de vous la sorcière écarlate. »

La magie du chaos, selon les pages fandom, est une magie qui peut « manipuler, déformer et reconstruire le tissu même de l’existence et de la réalité selon les caprices de l’utilisateur et provoquer une destruction totale du cosmos ».

Wanda ne sait pas qu’elle cède maintenant plus de pouvoir qu’elle ne pourrait jamais comprendre, et pourtant, Agatha Harkness ne semble pas déterminée à lui apprendre à l’utiliser.

Qui est White Vision?

Dans la première scène post-crédit de la série, les fans de Marvel ont entrevu un version entièrement blanche de Vision faite par SWORD.

« Il semble que le projet Cataract ait été une mission pour reconstruire Vision en tant qu’arme sensible pour SWORD », écrit Décideur.

« Non seulement ça, mais cette Vision est toute blanche, suggérant qu’il a été reprogrammé comme une ardoise vierge, sans personnalité ni émotions, en particulier pour Wanda. »

White Vision est une version de Vision introduite pour la première fois dans le scénario de Vision Quest dans les numéros 42 à 50 de West Coast Avengers.

À la suite d’un complot similaire à la série télévisée, le storyboard de la bande dessinée a joué Vision et Wanda déménageant en banlieue et ayant des enfants.

Juste au moment où tout va bien pour la famille, Vision est enlevée et démantelée, puis ramenée avec ses émotions et sa mémoire effacées.

Horrifiée Wanda est bouleversée par l’introduction de White Vision, qui ne se souvient d’aucun lien avec elle.

La fin de l’épisode 8 de WandaVision taquine que « White Vision entrera dans l’Hex pour affronter Wanda, Agatha Harkness et la version aimante de Vision que Wanda a manifestée avec sa magie du chaos. »

Quels autres originaux Marvel seront présentés en première sur Disney +?

Comme WandaVisionLa première saison de prêt à se terminer le vendredi 5 mars, l’univers cinématographique Marvel continuera de croître à mesure que de plus en plus d’originaux Marvel feront leurs débuts sur Disney+.

Ces titres comprennent:

Le faucon et le soldat d’hiver

Loki

Oeil de faucon

Et qu’est-ce qui se passerait si…?

She-Hulk

Chevalier de la lune

Mme Marvel

Invasion secrète

Guerres d’armure

Coeur de pierre

Je suis Groot

Disney + est disponible avec un abonnement pour 6,99 $ par mois ou un tarif annuel de 69,99 $ par an.