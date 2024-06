Quelles sont les tendances actuelles en matière de marketing ?

Le marketing est l’ensemble des stratégies et des activités utilisées par une entreprise afin d’attirer des clients vers ce qu’elle propose. Cette technique a montré son importance à plusieurs égards et lorsqu’elle est bien exécutée peut vous permettre d’atteindre vos objectifs. Le domaine évolue régulièrement et suit les tendances technologies. Il existe certaines techniques de marketing qui sont assez utilisées aujourd’hui. Dans la suite, nous vous parlons des tendances en matière de marketing.

Le marketing automation

Lorsqu’il s’agit d’effectuer une campagne marketing, on peut être amené à effectuer certaines tâches de façon répétitive. Grâce au Marketing automation, ces tâches peuvent être automatisées. En effet, le marketing automation utilise divers logiciels pour effectuer certaines activités de façon automatique. Vous avez la possibilité d’envoyer de grandes quantités d’emails, de façon régulière à plusieurs personnes par exemple.

Les campagnes automatisées du marketing automation sont basées sur des déclencheurs particuliers. Une personne qui rejoint votre site par exemple peut recevoir un message de bienvenue. Il en est de même pour un prospect qui télécharge un contenu sur votre site. Le logiciel peut lui envoyer un message de suivi avec appel à l’action.

Grâce au marketing automation, vous gagnez du temps. Vos communications deviennent également personnalisées et sont plus efficaces. Vous avez plus de chance d’avoir des taux de conversion élevés ainsi qu’une fidélisation des clients.

Le marketing de contenu vidéo

Un autre type de marketing qui fait fureur actuellement est celui des contenus vidéo. Ces dernières années, on assiste à la popularisation des plateformes sociales qui prônent les contenus vidéos. Les vidéos attirent donc plus de personnes, surtout lorsqu’elles sont bien faites. On peut transmettre un message rapidement en quelques minutes et avec de belles images grâce aux contenus vidéos.

Les entreprises l’ont compris et optent donc de plus en plus pour le marketing vidéo. Les vidéos sont utilisées pour montrer les activités ou faire la promotion des produits. Les témoignages de clients satisfaits sont également montrés grâce aux vidéos.

Le marketing d’influence

À l’ère où les réseaux sociaux ont pris une place de choix sur internet, un autre type de métier qui est celui d’influenceur est né. Un influenceur est une personne qui dispose d’une grande visibilité sur les réseaux sociaux et qui peut donc utiliser cette visibilité pour certaines causes.

Les entreprises font de plus appel aux influenceurs pour la promotion de leurs activités et de leurs produits. C’est ce qui est appelé marketing d’influence. Avec le nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux aujourd’hui, grâce à ce type de marketing, les entreprises arrivent à toucher un public plus large.

En plus, les influenceurs sont des personnes de confiance pour leur communauté. Lorsqu’ils font la promotion d’une marque, d’un produit ou d’un service d’une entreprise, les fans sont plus enclins à être attirés, ce qui contribue à augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise.

La personnalisation et l’expérience client

L’une des stratégies de marketing utilisées par les entreprises aujourd’hui est de s’adresser directement aux prospects. Ces derniers seront donc plus ouverts lorsqu’ils ont l’impression que l’entreprise pense à eux.

Les entreprises créent des expériences uniques pour chacun de leurs prospects et de leurs clients. Ces expériences sont basées sur les comportements des prospects sur internet. Des outils comme le big data, l’intelligence artificielle et le machine Learning sont utilisés pour l’analyse des données.