Quelles sont les suspensions les plus longues que les joueurs ont subies dans l’histoire de la NBA ?

En prévision de la suspension potentielle de Ja Morant des Grizzlies, quelles sont certaines des pires punitions que la ligue a infligées dans le passé ?

La star de Memphis Grizzlies, Ja Morant, devrait bientôt recevoir une décision sur son avenir. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré aux médias que l’enquête de la NBA sur les activités de l’intersaison de Morant dans laquelle il avait montré une arme à feu dans la vidéo Instagram Live d’un ami était presque terminée, mais que la ligue n’annoncerait son verdict qu’après la finale de la NBA.

Adam Silver sur Ja Morant : « Nous avons découvert une bonne quantité d’informations supplémentaires. Nous aurions probablement pu en arriver là maintenant, mais nous avons décidé qu’il serait injuste pour ces joueurs et ces équipes d’annoncer cette décision au milieu de cette série. —Tim MacMahon (@espn_macmahon) 1 juin 2023

L’incident de Morant en mai a marqué sa deuxième frappe après avoir déjà été sanctionné par la ligue pour avoir braqué une arme dans une boîte de nuit plus tôt cette année en mars. La NBA l’a suspendu pour huit matchs après sa première infraction; on s’attend à ce que sa suspension imminente cette fois-ci soit beaucoup plus sévère.

Alors que les fans des Grizzlies retiennent leur souffle avec impatience en attendant le verdict, nous jetons un coup d’œil aux suspensions les plus longues que la ligue ait infligées de tous les temps. Certaines suspensions plus récentes ont été enterrées mais pas oubliées : l’ancienne star des Nets Kyrie Irving a raté huit matchs la saison dernière après avoir partagé des messages antisémites sur les réseaux sociaux. Toujours au cours de la dernière année, Miles Bridges, Ime Udoka et Robert Sarver ont reçu des mesures disciplinaires pour leurs actions respectives.

Remontant jusqu’à il y a vingt ans, les suspensions suivantes font ressembler la première punition de Ja Morant à une tape sur les doigts.

Voici les cinq suspensions les plus longues de l’histoire de la NBA.

Les suspensions les plus longues de l’histoire de la NBA : que pourrait réserver l’avenir de Ja Morant ?

5. Javaris Crittenton (38 matchs) et 4. Gilbert Arenas (50 matchs)

L’ancien gardien des Washington Wizards, Javaris Crittenton, a été pris en flagrant délit avec Gilbert Arenas lors d’un incident en 2009 au cours duquel ils ont chacun violé les règles de la NBA : tous deux portaient et stockaient une arme sans licence dans leurs casiers.

Arenas a reçu une suspension de 50 matchs tandis que Crittenton a reçu une suspension de 38 matchs. Alors qu’Arenas, un All-Star à l’époque, était retenu sur la liste, Crittenton a été libéré par les Wizards à son retour et ne jouerait plus jamais dans la ligue. Même si Arenas a eu une chance de se racheter, sa carrière ne s’est jamais tout à fait remise de l’incident et il a eu du mal à être à la hauteur de sa précédente forme All-Star.

3. Latrell Sprewell (60 matchs)

L’ancien attaquant des Golden State Warriors Latrell Sprewell a fait trois équipes d’étoiles et semblait prêt à mener une carrière prolifique jusqu’à ce qu’il se batte avec son propre entraîneur-chef en 1997.

En décembre de cette année-là, Sprewell s’est attaqué à l’entraîneur-chef des Warriors, PJ Carlesimo, lors d’un entraînement en équipe lorsque Carleismo a critiqué ses talents de passeur. Sprewell aurait menacé, étouffé et frappé l’entraîneur et, sans grande surprise, Golden State a mis fin au contrat de Sprewell peu de temps après.

Sprewell avait été impliqué dans d’autres combats avec ses coéquipiers au cours des années précédentes, mais sa rencontre avec Carleismo lui infligerait la plus grosse punition de sa carrière, une suspension de 68 matchs.

2. Ron Artest (86 matchs)

L’ancien attaquant des Indiana Pacers, Ron Artest, restera dans les mémoires pour sa carrière colorée. D’une part, il est devenu vénéré en tant que coéquipier bien-aimé de Kobe Bryant et défenseur d’élite lors du championnat des Lakers de Los Angeles en 2010.

De l’autre, Artest a été l’un des principaux instigateurs de la « Malice au Palais », une bagarre frénétique sur le terrain entre les Pistons de Detroit et les Pacers en novembre 2004.

Un fan des Pistons a jeté un verre à la tête d’Artest pendant le match Pistons-Pacers, et Artest a réagi en entrant dans les gradins et en attrapant le ventilateur. Artest donnerait des coups de poing à d’autres fans et même aux joueurs de Piston dans la mêlée sur le terrain qui s’ensuivrait, et ses choix téméraires et impulsifs ce match ont conduit la NBA à infliger une énorme suspension de 86 matchs à Artest ainsi que des amendes importantes.

1. JO Mayo (164 matchs)

Le joueur de la NBA qui a reçu la suspension la plus sévère jusqu’à présent n’est autre qu’une ancienne star des Memphis Grizzlies.

OJ Mayo, le troisième choix de Memphis lors du repêchage de 2008, avait une carrière prometteuse devant lui, comme les autres joueurs de cette liste. Le tireur a terminé deuxième derrière Kevin Durant pour la recrue de l’année mais n’a jamais vraiment répondu aux attentes; Mayo a été échangé deux fois, et dans sa troisième équipe, il serait frappé d’une interdiction de deux ans de la ligue.

En 2016, Mayo, qui était maintenant avec les Milwaukee Bucks, a admis avoir fumé de la marijuana et abusé d’analgésiques, violant ainsi la politique antidrogue de la ligue.

Il s’agissait de sa deuxième violation de la politique antidrogue de sa carrière (sa première lui a valu une suspension de 10 matchs), et la NBA l’a suspendu pendant deux saisons, soit 164 matchs. Mayo avait 31 ans lorsqu’il était éligible pour être réintégré dans la ligue au début de la saison 2018-19, mais il a choisi de recommencer et est parti à l’étranger à la place.